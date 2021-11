ട്രെയിനിൽ യുവതിയോട് മോശം പെരുമാറ്റം, ഭർത്താവിനെ അക്രമിച്ചു; യുവാക്കൾ പിടിയിൽ

കൊല്ലം ∙ ട്രെയിൻ യാത്രക്കാരിയായ മാധ്യമ പ്രവർത്തകയോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറുകയും ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്ത രണ്ടു യുവാക്കൾ കൊല്ലത്ത് അറസ്റ്റിൽ. റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഭർത്താവിനെയും സ്ഥലത്തെത്തിയ പൊലീസിനെയും പ്രതികൾ ആക്രമിച്ചു. കോഴിക്കോട് പുതിയറ സ്വദേശി അജൽ, ചേവയൂർ സ്വദേശി അതുൽ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.

തിരുവനന്തപുരത്തെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിയ യുവതിയോടാണ് യുവാക്കൾ അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയത്. ചിറയിൻകീഴ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ യുവതിയുടെ ഭർത്താവ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ആയിരുന്നു സംഭവം. യുവതി ഭർത്താവിനെ വിവരമറിയിച്ചതോടെ ഇത് ചോദ്യം ചെയ്യാനെത്തിയ ഇദ്ദേഹത്തെയും പ്രതികൾ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു.



സംഭവമറിഞ്ഞെത്തി യുവാക്കളെ പിടികൂടുന്നതിനിടെ പൊലീസുകാരെയും ആക്രമിച്ചു. മറ്റ് യാത്രക്കാരെയും പ്രതികൾ ആക്രമിക്കാൻ ഒരുങ്ങി. ബലം പ്രയോഗിച്ചാണ് അക്രമികളെ പിന്നീട് കീഴ്പ്പെടുത്തിയത്. കൊല്ലം റെയിൽവേ പൊലീസ് ദമ്പതികളുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി. തുടർന്ന് യുവാക്കൾക്കെതിരെ കേസ് എടുത്തു. പ്രതികൾ ലഹരി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.



English Summary : Youth held for showing indecent behaviour towards lady passenger in Malabar Express