ദീപാവലി എഫക്ട്: ആകാശം ‘ചാര നിറ’ത്തിൽ; മലിന വായുവിൽ മുങ്ങി ഡൽഹി

ന്യൂഡൽഹി∙ ദീപാവലി ആഘോഷത്തിനു പിന്നാലെ ഡൽഹിയിൽ വായുമലിനീകരണ തോത് ഉയർന്നു. വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയോടെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ചു വായുവിന്റെ ഗുണനിലവാര സൂചിക (എയർ ക്വാളിറ്റി ഇൻഡക്സ്) 339 ആയി ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ്. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ഇത് 314ൽ ആയിരുന്നു. ഈ വര്‍ഷം ആദ്യമായാണു രാജ്യതലസ്ഥാനത്തു വായുവിന്റെ ഗുണനിലവാര സൂചിക 300 കടക്കുന്നത്.

പൂജ്യത്തിനും 50 നും ഇടയിലുള്ള വായു ഗുണനിലവാര സൂചികയാണു മികച്ചതായി കണക്കാക്കുന്നത്. 51–100 പരിധിയിലാണെങ്കിൽ തൃപ്തികരം. 101 നും 200 നുമിടയില്‍ മിതമായതും 201– 300 പരിധിയിലാണെങ്കിൽ സൂചിക മോശം തോതും 301നും 400നും ഇടയിലുള്ളതു വളരെ മോശം അവസ്ഥയുമാണ്. 401 നും 500നും ഇടയിലുള്ള ഗുണനിലവാര സൂചിക കൂടുതല്‍ കടുത്തതെന്നാണു വ്യക്തമാക്കുന്നത്. സമീപ നഗരങ്ങളായ ഫരീദാബാദ് (306), ഗാസിയാബാദ് (334), നോയിഡ (303), ഗുഡ്ഗാവ് തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിൽ വായുവിന്റെ ഗുണനിലവാര സൂചിക വളരെ താഴ്ന്ന നിലയിലാണ്.

മലിനീകരണ നിരക്ക് ഇതിലും കൂടുതലാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നു കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണകേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പു നൽകി. മൂടൽമഞ്ഞ് ഉള്ളതിനാൽ നഗരത്തിൽ കാഴ്ചയുടെ ദുരപരിധി കുറഞ്ഞതായും രണ്ടുദിവസത്തിനുള്ളിൽ അതിശ്കതമായ കാറ്റിനു സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണകേന്ദ്രം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദീപാവലിക്കു ശേഷം കാറ്റിന്റെ ദിശ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിലേക്കു മാറും.

പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നതിനു തലസ്ഥാനത്തു നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വാഹനങ്ങളില്‍നിന്നുള്ള പുകയും കർഷകർ വൈക്കോല്‍ കത്തിക്കുന്നതു മൂലവും അന്തരീക്ഷം കൂടുതൽ മലിനമാകുമെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ. കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം ഡല്‍ഹിയിലെ മലിനീകരണത്തില്‍ 42 ശതമാനവും വൈക്കോൽ കത്തിച്ചുണ്ടായതാണ്.

English Summary:Cement-Coloured Sky, Air Quality "Very Poor" In Delhi On Diwali Day