‘കോവിഡ് നിരക്കിൽ ആശങ്ക; യൂറോപ്പിൽ ഫെബ്രുവരിയോടെ 5 ലക്ഷം മരണം കൂടി’

കോപ്പൻഹാഗൻ ∙ യൂറോപ്പിൽ കോവിഡ് കേസുകൾ വർധിക്കുന്നത് ആശങ്കാജനകമാണെന്നും വരുന്ന വർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തോടെ യൂറോപ്പിൽ 5 ലക്ഷം കോവിഡ് മരണം കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കാമെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. യൂറോപ്പിൽ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ തോത് ആശങ്കാജനകമാണെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ യൂറോപ്പ് മേഖലാ ഡയറക്ടർ ഹാൻസ് ക്ലുഷ് വ്യക്തമാക്കി.

വിശ്വസനീയമായ കണക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, നിലവിലെ സാഹചര്യം തുടർന്നാൽ ഫെബ്രുവരിയോടെ യൂറോപ്പിൽ 5 ലക്ഷം കോവിഡ് മരണങ്ങൾ കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടും – അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മധ്യേഷ്യയിലെ നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 53 രാജ്യങ്ങളാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ യൂറോപ്പ് മേഖലയുടെ കീഴിലുള്ളത്.

English Summary: Europe could see another half a million covid deaths by february warns World Health Organization