തീരുവ കൊള്ള; കൂട്ടിയത് പലമടങ്ങ്, ലഭിച്ചത് ചെറിയ ആശ്വാസം: കണക്ക് ഇങ്ങനെ

ന്യൂഡൽഹി∙ കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വര്‍ഷത്തിനിടെ എക്സൈസ് തീരുവ പല മടങ്ങ് വര്‍ധിപ്പിച്ചതിനു ശേഷമാണു ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും നിരക്ക് കുറയ്ക്കാന്‍ കേന്ദ്രം തയാറായിരിക്കുന്നത്. രാജ്യാന്തര വിപണിയില്‍ വില കുറഞ്ഞപ്പോള്‍ അതിന്‍റെ നേട്ടം ജനങ്ങള്‍ക്കു കൈമാറാതെ എക്സൈസ് തീരുവ കൂട്ടി വരുമാനം നേടുകയാണു കേന്ദ്രം. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം മാത്രം 3 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് എക്സൈസ് തീരുവ ഇനത്തില്‍ കേന്ദ്രത്തിനു ലഭിച്ചത്.

നരേന്ദ്ര മോദി സര്‍ക്കാര്‍ 2014ല്‍ അധികാരമേറ്റ് ഒരു വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ ക്രൂഡ് വില കുത്തനെ 53 ഡോളറിലേക്കു താഴ്ന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ വില കുറച്ചില്ല. പകരം എക്സൈസ് തീരുവ കുത്തനെ കൂട്ടി. 2014 ല്‍ പെട്രോളിനുള്ള കേന്ദ്ര നികുതി വെറും 9 രൂപ 20 പൈസയും ഡീസലിന് 3.46 രൂപയും ആയിരുന്നു. പല തവണകളിലായി 32 രൂപ 98 പൈസ വരെ കൂട്ടിയാണ് ഇന്നലെ പെട്രോളിന് 5 രൂപ കേന്ദ്രം കുറച്ചത്.

ഡീസലിന് 7 വര്‍ഷം മുന്‍പ് കേന്ദ്ര നികുതി 3.46 രൂപ. ഇത് 31 രൂപ 83 പൈസ വരെ കൂട്ടിയാണ് ഇന്നലെ 10 രൂപ കുറച്ചത്. കഴിഞ്ഞ 7 വര്‍ഷത്തിനിടെ ഇന്ധനത്തിനുള്ള എക്സൈസ് തീരുവ കേന്ദ്രത്തിന്‍റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വരുമാന മാര്‍ഗമായി മാറി. 2014-15 ല്‍ 99,000 കോടി രൂപയാണ് എക്സൈസ് തീരുവ ഇനത്തിൽ കേന്ദ്രം നേടിയത്. 2019-20 ല്‍ 2 ലക്ഷം കോടിയായിരുന്നു വരുമാനം.

കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം ഇത് 3 ലക്ഷം കോടിയായി. കോവിഡ് കാരണം പ്രതിസന്ധി നേരിടുമ്പോഴും ഉയര്‍ന്ന തീരുവ നില നിര്‍ത്തി കഴിഞ്ഞ ഒന്നരവര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ പെട്രോളിന് 36 രൂപയും ഡീസലിന് 26 രൂപ അന്‍പതു പൈസയുമാണു കേന്ദ്രം കൂട്ടിയത്. ഇന്ധനവില കൂടുമ്പോള്‍ അതു സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനും നേട്ടമാണ്. കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസത്തിനിടെ 18,355 കോടിയാണ് സംസ്ഥാന ഖജനാവിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത്.

