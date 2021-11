‘കേന്ദ്രസർക്കാരിന് അത്യാഗ്രഹം; തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തിരിച്ചടിയിൽ നികുതി കുറച്ചു’

ന്യൂഡൽഹി ∙ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിന്റെ ഉപോൽപ്പന്നമാണ് പെട്രോൾ–ഡീസൽ വില കുറയ്ക്കലെന്നു മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും രാജ്യസഭാ എംപിയുമായ പി. ചിദംബരം. ‘കനത്ത നികുതി ചുമത്തുന്നതാണ് പെട്രോൾ–ഡീസൽ വിലവർധനവിനു കാരണമെന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാട് ശരിവയ്ക്കുന്നതാണ് വിലകുറയ്ക്കാനുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ തീരുമാനം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അത്യാഗ്രഹം മൂലമാണു കനത്ത നികുതി ഈടാക്കുന്നത്. 3 ലോക്സഭാ സീറ്റുകളിലേക്കും 29 നിയമസഭാ സീറ്റുകളിലേക്കുമുള്ള ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിക്കു തിരിച്ചടി നേരിട്ടത് ഒരു ഉപോൽപ്പന്നത്തിലേക്കു നയിച്ചു, പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും കേന്ദ്ര എക്സൈസ് നികുതി കുറയ്ക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു’ – ചിദംബരം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

കോൺഗ്രസ് ജയിച്ച സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വലിയ വിജയശതമാനവും തോറ്റിടങ്ങളിലാകട്ടെ വോട്ടുവിഹിതത്തിൽ നേരിയ കുറവേ ഉണ്ടായുള്ളുവെന്നതും കാറ്റിന്റെ ദിശ വ്യക്തമാക്കുന്നുവെന്നു കണക്കുകൾ സഹിതം അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ കോൺഗ്രസ് 48.9 % വോട്ട് നേടിയപ്പോൾ ബിജെപിക്ക് ആകെ ലഭിച്ചത് 28 % വോട്ടാണ്. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കോൺഗ്രസിന് 57 ശതമാനവും ബിജെപിക്ക് 35 ശതമാനം വോട്ടുമാണ് ലഭിച്ചത്. രാജസ്ഥാനിൽ കോൺഗ്രസ് 37.51 % വോട്ടുവിഹിതം നേടിയപ്പോൾ ബിജെപിക്ക് ലഭിച്ചത് 18.8 % വോട്ടുമാത്രമാണ്.

മധ്യപ്രദേശിൽ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടും കോൺഗ്രസ് 45.5 % വോട്ടു നേടിയപ്പോൾ ബിജെപിക്കു നേടാൻ സാധിച്ചത് 47.58 % വോട്ടാണ്. ഇരുപാർട്ടികളും ഓരോ സീറ്റ് വീതം ജയിച്ച കർണാടകയിൽ ബിജെപി 51.86 % വോട്ടു നേടിയപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് 44.76 % വോട്ട് നേടിയെന്നും ചിദംബരം ചൂണ്ടികാട്ടി.

നേരത്തേ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കർണാടകയിലും ഹിമാചൽപ്രദേശിലും മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ ജില്ലകളിലെ തോൽവി ഉൾപ്പെടെ ബിജെപിക്കു തിരിച്ചടികളുമുണ്ടായി. രാജസ്ഥാനിൽ സിറ്റിങ് സീറ്റിൽ ബിജെപി പ്രാദേശിക കക്ഷികൾക്കും പിന്നിൽ നാലാമതായി; മറ്റൊരു സീറ്റിൽ മൂന്നാമതും.

English Summary: Fuel price cuts a by-product of by-elections says former union minister P. Chidambaram