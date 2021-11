ദീപാവലി ദിനത്തിൽ മധുരം കൈമാറി ഇന്ത്യ– പാക്കിസ്ഥാൻ സൈനികർ

കശ്മീർ ∙ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം താറുമാറാണെങ്കിലും പരസ്പര സ്നേഹത്തിന്റെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും സന്ദേശം പകർന്ന് ദീപാവലി ദിനത്തിൽ അതിർത്തിയിൽ മധുരവിതരണം. നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്കു സമീപം തയ്‌ത്‌വാൽ പാലത്തിൽ ഇന്ത്യ, പാക്കിസ്ഥാൻ സൈനികർ പരസ്പരം മധുരം കൈമാറി.

വാഗാ അതിർത്തിയിലും ഗുജറാത്തിലെ ഇന്ത്യ – പാക്കിസ്ഥാൻ രാജ്യാന്തര അതിർത്തിയിലും രാജസ്ഥാനിലെ ബാർമീർ മേഖലയിലും അതിർത്തി സുരക്ഷാ സേനയും പാക്ക് റേഞ്ചേഴ്സും പരസ്പരം മധുരം കൈമാറി. അഗർത്തലയിലെ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ അതിർത്തി സുരക്ഷാ സേന ഇൻസ്പക്ടർ ജനറലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബംഗ്ലാദേശ് അതിർത്തി സേനാംഗങ്ങൾക്കു മധുരം കൈമാറി.

