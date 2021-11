പുതുച്ചേരി∙ വഴിയരികില്‍നിന്ന് വാങ്ങിയ പടക്കം സ്‌കൂട്ടറില്‍ കൊണ്ടുപോയ അച്ഛനും മകനും സ്‌ഫോടനത്തില്‍ മരിച്ചു. പുതുച്ചേരി കാട്ടുകുപ്പം സ്വദേശി കവിയരശനും (32) ഏഴുവയസ്സുള്ള മകനുമാണ് മരിച്ചത്.

ഇന്നലെ വൈകിട്ട് മാര്‍ക്കറ്റില്‍നിന്ന് വാങ്ങിയ പടക്കവുമായി കവിയരശന്‍ ഭാര്യയുടെ വീട്ടിലേക്കു പോകുന്നതിനിടെയായിരുന്നു പടക്കം വന്‍ ശബ്ദത്തോടെ പൊട്ടിത്തറിച്ചത്. ഇരുവരും സംഭവസ്ഥലത്തുതന്നെ മരിച്ചു. മൃതദേഹങ്ങള്‍ ചിന്നിച്ചിതറി. തൊട്ടടുത്തു കൂടി സ്‌കൂട്ടറില്‍ പോയ രണ്ടു പേര്‍ക്കും സ്‌ഫോടനത്തില്‍ പരുക്കേറ്റു. സംഭവത്തെ കുറിച്ച് പൊലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി.

English Summary: Father and son killed in firework explosion near Puducherry-Tamilnadu border