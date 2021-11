അങ്ങ് സ്കോട്‌ലൻഡിലെ ഗ്ലാസ്ഗോയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ചർച്ചചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങ് ഇന്ത്യയിൽ വനനിയമങ്ങളിൽ ഇളവുകൾക്കുള്ള നീക്കത്തിലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. 1980ലെ വന സംരക്ഷണ നിയമത്തിലാണ് ബിജെപി സർക്കാർ ഭേദഗതി വരുത്താനൊരുങ്ങുന്നത്. എന്താണ് അടിയന്തരമായി ഇപ്പോഴൊരു ഭേദഗതിയുടെ ആവശ്യം? അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം വേഗത്തിലാക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയെന്നാണു കേന്ദ്രത്തിന്റെ മറുപടി. എന്നാൽ വനത്തിൽ ഖനനമടക്കമുള്ള പ്രവൃത്തികൾക്കുള്ള തടസ്സങ്ങൾ നീക്കണമെന്ന വ്യവസായ ലോകത്തിന്റെ ആവശ്യം അംഗീകരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് കേന്ദ്രം നിയമ ഭേദഗതികൾ കൊണ്ടു വരുന്നതെന്ന് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ വാദിക്കുന്നു. ഗ്ലാസ്ഗോയിൽ മോദി പ്രസംഗിച്ചത് എങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലെ കാർബൺ ഫുട്പ്രിന്റ് കുറയ്ക്കുമെന്നാണ്. കാർബൺ ബഹിർഗമനം തടയുന്നതിനു പ്രധാന പങ്കു വഹിക്കുന്ന വനങ്ങളിൽ കോടാലി വയ്ക്കുന്ന നിയമ ഭേദഗതി ഇന്ത്യയ്ക്കു വേണോയെന്ന് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ ചോദിക്കുന്നതും ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ്.

എന്തും ചെയ്യാം കാട്ടിൽ!



വനത്തെ പുനർനിർവചിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കരട് നിർദേശങ്ങൾ അഭിപ്രായം അറിയിക്കുന്നതിനായി ഒക്ടോബർ രണ്ടിനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അയച്ചുകൊടുത്തത്. അഭിപ്രായങ്ങൾ നൽകാനുള്ള അവസാന ദിവസം നവംബർ ഒന്നിനായിരുന്നു. കരടു നിർദേശങ്ങൾ പഠിച്ചു മറുപടി നൽകാൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു ലഭിച്ചത് കഷ്ടി ഒരു മാസം!



പ്രതീകാത്മക ചിത്രം.

വ്യക്തികളുടെയോ സർക്കാർ ഏജൻസികളുടെയോ കൈവശമുള്ളതും റിസർവ് വനത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതുമടക്കം വനം എന്ന പേരിൽ സർക്കാർ രേഖകളിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം നിലവിൽ 1980ലെ വന സംരക്ഷണ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതാണ്. എന്നാൽ പ്ലാന്റേഷനുകളടക്കം വ്യക്തികളുടെ കൈവശമുള്ള വനപ്രദേശങ്ങൾ അവരുടെ താൽപര്യാനുസരണം വിനിയോഗിക്കാൻ അനുമതി നൽകുന്നതാണ് ഭേദഗതി.

വ്യക്തികളുടെ സ്ഥലങ്ങൾ വനനിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് ഭേദഗതിയെന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കയച്ച കരട് നിർദേശങ്ങളിൽ പറയുന്നു. അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വനഭൂമി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഇളവുകൾ നൽകാനും ഭേദഗതി നിർദേശിക്കുന്നു. ഇവിടെയാണ് നിയമത്തിൽ വരാനിരിക്കുന്ന കുരുക്കുകൾ. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും തടയലാണോ റോഡുകളും വികസന പദ്ധതികളും ആണോ അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന ചോദ്യം ഉയരുമ്പോൾ അതിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക ഉദ്യോഗസ്ഥരും രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വവുമാകും. അവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതാകട്ടെ മിക്കവാറും വ്യവസായ ലോബിയുടെ താൽപര്യങ്ങളും.



നിലവിൽ വനപ്രദേശത്ത് ഏതുതരം പ്രവർത്തിക്കും മുൻപായി പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠനം നടത്തണം. കേന്ദ്ര വനം–പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അനുമതിയും നിർബന്ധം. ഈ വ്യവസ്ഥകളെല്ലാം ഇല്ലാതാകുന്നതാകും പുതിയ നിയമമെന്നും പരിസ്ഥിതി വാദികൾ പറയുന്നു.

വനനിയമം; സംരക്ഷണത്തിനും കൊള്ളയ്ക്കും



1927 മുതൽതന്നെ ഇന്ത്യയിൽ വനസംരക്ഷണ നിയമം നിലവിലുണ്ട്. പക്ഷേ, ഓരോ കാലത്തും നിയമത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നെന്നു മാത്രം. 1927ൽ ബ്രിട്ടിഷുകാർ കൊണ്ടുവന്ന നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ഇല്ലാതാക്കി വനസംരക്ഷണം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് 1980ൽ പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവന്നത്. രാജ്യത്തെ വനഭൂമിയുടെ ഉപയോഗത്തിൽ ബ്രിട്ടിഷ് സർക്കാരിന് പൂർണ അധികാരങ്ങൾ നൽകുന്നതായിരുന്നു 1927ലെ നിയമം. വിലയേറിയ തടിയടക്കമുള്ള വനവിഭവങ്ങൾ ഈ നിയമത്തിന്റെ മറവിൽ പലപ്പോഴായി കടൽ കടന്നു. കൂടുതൽ കർശനമായ വ്യവസ്ഥകളോടെയാണ് 1980ലെ നിയമം കൊണ്ടുവന്നത്. ഈ നിയമമനുസരിച്ച് വനഭൂമി നിർവചിക്കാനുള്ള അധികാരം സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കാണ്. പക്ഷേ, വനത്തിൽ ഏതുതരം വികസന പ്രവർത്തനത്തിനും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അനുമതി നിർബന്ധമാക്കി. 1988, 1996 വർഷങ്ങളിൽ ഈ നിയമങ്ങളിലും ഭേദഗതികൾ കൊണ്ടുവന്നു.



പ്രതീകാത്മക ചിത്രം.

‘വന’മെല്ലാം വനമാക്കിയ വിധി



1927ലെ ഇന്ത്യൻ വനനിയമത്തിൽ നിർവചിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രാദേശിക നിയമം വഴി വനഭൂമിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ, വനംവകുപ്പിന്റെ കൈവശമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവ മാത്രമാണ് അതുവരെ വനമായി കണക്കാക്കിയിരുന്നത്. എന്നാൽ, 1996ലെ ഒരു സുപ്രീം കോടതി വിധി അതുവരെയുള്ള നിയമങ്ങളെയെല്ലാം കടത്തിവെട്ടി വനത്തിന് പുതിയ നിർവചനം നൽകി. വ്യക്തികളുടെയോ സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെയോ കൈവശമുള്ളതായാലും വനം എന്ന് സർക്കാർ രേഖകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്ഥലവും വനനിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന ചരിത്ര വിധിയാണ് 1996ൽ ജസ്റ്റിസ് ജെ.എസ്.വർമയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സുപ്രീം കോടതി ബെഞ്ച് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. നിലമ്പൂർ കോവിലകത്തെ ഗോദവർമ തിരുമൂൽപാട് എന്ന പരിസ്ഥിതിവാദിയുടെ ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടമാണ് ഈ ചരിത്ര നേട്ടത്തിനു വഴിവച്ചത്.



ജസ്റ്റിസ് ജെ.എസ്.വർമ

നീലഗിരിയിലെ ഗൂഡല്ലൂർ താലൂക്കിലെ വനംകൊള്ളയിൽ മനംനൊന്താണ് തിരുമൂൽപാട് റിട്ട് ഹർജിയുമായി സുപ്രീം കോടതിയിലെത്തിയത്. അതുവരെ നിലമ്പൂർ കോവിലകത്തിന്റെ അധീനതയിലായിരുന്ന ഭൂമി സർക്കാർ പ്രത്യേക നിയമനിർമാണത്തിലൂടെ ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു. സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത സ്ഥലത്തെ വനംകൊള്ള തടയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഗോദവർമ തിരുമൂൽപാട് സുപ്രീംകോടതിയിലെത്തിയത്. 1996 ഡിസംബർ 12ന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർണായക വിധിയുമുണ്ടായി.



രാജ്യത്തെമ്പാടും വനഭൂമിയിലെ വനേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തിവയ്ക്കാൻ ഉത്തരവിട്ട കോടതി വനത്തിനു പുതിയ നിർവചനവും നൽകി. വിദഗ്ധ സമിതികൾ രൂപീകരിച്ച് വനഭൂമികൾ കണ്ടെത്തി റിപ്പോർട്ട് നൽകാനും കോടതി നിർദേശിച്ചു. ഹരീഷ് സാൽവെയെ കേസിൽ കോടതിയെ സഹായിക്കാനുള്ള അമിക്കസ് ക്യൂരിയായും നിയമിച്ചു. വികസനത്തിനു തടയിട്ട നിയമമെന്ന് വികസന വാദികളുടെ കുറ്റപ്പെടുത്തലുണ്ടായെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലെ വനഭൂമിക്കു കാവൽ നിന്ന സുപ്രധാന വിധിയായിരുന്നു അത്. അതുവഴി വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലടക്കം നടന്ന അനിയന്ത്രിത വനംകൊള്ള തടയാനായി. വനത്തോടു ചേർന്ന് മുളച്ചുപൊങ്ങിയ തടിമില്ലുകളെല്ലാം അടച്ചുപൂട്ടി.



ഭേദഗതികൾ എന്തിന്?



വികസനം വേഗത്തിലാക്കാൻ, വികസനത്തിനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ നീക്കാൻ തുടങ്ങിയവയാണ് പുതിയ ഭേദഗതികൾക്കുള്ള സർക്കാർ വാദം. ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്കായുള്ള പദ്ധതികൾ, അതിർത്തിയിലെ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് പുതിയ ഭേദഗതി പ്രകാരം കേന്ദ്ര അനുമതി ആവശ്യമില്ല. 1980ന് മുൻപുതന്നെ റെയിൽവേ, റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വിഭാഗങ്ങൾ എന്നിവയുടെ കൈവശമുള്ള, വനഭൂമിയുടെ നിർവചനത്തിൽ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്ര അനുമതി വേണ്ടെന്നും ഭേദഗതിയിൽ നിർദേശിക്കുന്നു. ഇതാണു പ്രധാനമായും പരിസ്ഥിതിവാദികളെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തുന്നത്.



ആദിവാസികളുടെ കാര്യം?



വനത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ആദിവാസികൾക്ക് വനവിഭവങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനും വനത്തിൽ താമസസൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിനുമെല്ലാമുള്ള അവകാശം നൽകുന്ന വനാവകാശ നിയമത്തിൽ വെള്ളം ചേർക്കുന്നതാണ് ഭേദഗതികളെന്ന വിമർശനവും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളുപയോഗിച്ച് വനത്തിൽ ഖനനത്തിന് അനുമതി നൽകുമ്പോൾതന്നെ വനത്തിന്റെ അവകാശികളായ ആദിവാസികൾ തങ്ങളുടെ കൂരയിലേക്ക് വഴിയൊരുക്കുകയോ കുടിൽ കെട്ടുകയോ ചെയ്താൽപോലും പുതിയ ഭേദഗതികൾ പ്രകാരം കുറ്റമാകാം.



തെലങ്കാനയിലെ ഖമ്മം ജില്ലയിലെ ആദിവാസികൾ. ചിത്രം: NOAH SEELAM / AFP

ഖനനം, സഫാരി

വനത്തിലെ ഇടപെടലുകൾ പരമാവധി നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് നിലവിലെ നിയമങ്ങളെങ്കിൽ കടുംപിടുത്തങ്ങൾക്ക് ഇളവുകൾ നൽകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ് ഭേദഗതികൾ. വനത്തിൽ ഖനനത്തിന് അനുമതി നൽകുന്നതാണ് പുതിയ ഭേദഗതി. ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പിൻബലത്തിൽ ഖനനമാകാമെന്നാണ് ഭേദഗതിയുടെ കരടിൽ നിർദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. എക്സ്റ്റൻഡഡ് റീച്ച് ഡ്രില്ലിങ് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് വനമേഖലയിൽനിന്ന് ധാതുക്കൾ, എണ്ണ, പ്രകൃതി വാതകം എന്നിവ ഖനനം ചെയ്തെടുക്കാൻ ഭേദഗതിയിൽ നിർദേശമുണ്ട്. അതായത് വനത്തിനു പുറത്തുണ്ടാക്കുന്ന വലിയ കിണറിൽനിന്ന് ഭൂമിക്കടിയിലൂടെ വലിയ തുരങ്കങ്ങളുണ്ടാക്കി പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ ഖനനം ചെയ്തെടുക്കാം. വനം ടൂറിസം സാധ്യതകൾക്കായി പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും നിർദേശമുണ്ട്. സഫാരികൾ. വനത്തിൽ കാവൽമാടങ്ങൾ, ടൂറിസം സങ്കേതങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ പുതിയ ഭേദഗതികളിലൂടെ എടുത്തുകളയും.

കള്ളനെ കാവലേൽപിച്ചാൽ...



വനഭൂമി ഏതാവശ്യത്തിനും സർക്കാർ ഏജൻസികൾക്കോ വ്യക്തികൾക്കോ പാട്ടത്തിനു നൽകാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മുൻകൂട്ടിയുള്ള അനുമതി ആവശ്യമാണ്. നിലവിലെ ഭേദഗതി പ്രകാരം ഈ വകുപ്പ് പൂർണമായും ഒഴിവാകും. അതായത്, കേന്ദ്ര അനുമതി ഇല്ലാതെ വനഭൂമി പാട്ടത്തിനു നൽകാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കു കഴിയും. സർക്കാരുകളെ ഉണ്ടാക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യാൻ ശേഷിയുള്ള ഖനി മാഫിയയെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കണ്ടിട്ടുള്ളവരാണ് ഇന്ത്യക്കാർ. അങ്ങനെയൊരു രാജ്യത്ത് ഖനിമാഫിയ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സർക്കാരുകളെത്തന്നെ വനത്തിന്റെ കാവലേൽപിച്ചാലുള്ള കാര്യം ഊഹിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ.



പ്രതീകാത്മക ചിത്രം.

കടമ്പകൾ ഇനിയും



കരടു നിർദേശങ്ങൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായമറിയാനായി നൽകുകമാത്രമാണ് നിലവിൽ ചെയ്തത്. ഭേദഗതികൾ പാസാകാൻ ഇനിയും കടമ്പകൾ ബാക്കിയുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ചെറിയ ആശ്വാസം. ഭേദഗതികൾക്ക് മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകണം, പാർലമെന്റിന്റെ അംഗീകാരവും വേണ്ടിവരും. ഇരുസഭകളിലും എൻഡിഎ സർക്കാരിനു ഭൂരിപക്ഷമുള്ള സ്ഥിതിക്ക് കേന്ദ്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഈ കടമ്പകളൊന്നും അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ അതിനു പരിസ്ഥിതി സ്നേഹികളുടെയും പൊതുസമൂഹത്തിന്റെയും പ്രതിഷേധം ഉൾപ്പെടെ അനിവാര്യമായിരിക്കുകയുമാണ്. അത്തരമൊരു പ്രതിഷേധം ഉയർന്നാൽ വരും നാളുകളിൽ കേന്ദ്രം ഉത്തരം പറയേണ്ട വലിയ വിവാദമായും ഈ വനനിയമ ഭേദഗതി മാറും.



