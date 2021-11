കാരായിയെ കാത്ത് ഏരിയ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം? കണ്ണൂർ സമ്മേളനങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നത്..

കണ്ണൂർ∙ ഫസൽ വധക്കേസ് ജാമ്യ വ്യവസ്ഥയിൽ ഇളവു ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കണ്ണൂരിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുമതി കിട്ടിയ സിപിഎം നേതാവ് കാരായി ചന്ദ്രശേഖരൻ വെള്ളിയാഴ്ച ജില്ലയിലെത്തും. 10 വർഷത്തോളമായി കേസിൽ പെട്ട് അന്യ ജില്ലയിൽ ഉപാധികളോടെ കഴിയേണ്ടി വന്ന കാരായി ചന്ദ്രശേഖരന്റെയും കാരായി രാജന്റെയും ജില്ലയിലേക്കുള്ള വരവ് രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് നിർണായകമാണ്. ചന്ദ്രശേഖരനെ കാത്തിരിക്കുന്നത് സിപിഎം തലശ്ശേരി ഏരിയ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനമാണെന്നാണു വിവരം.

നിലവിലെ സെക്രട്ടറി എം.സി. പവിത്രൻ മൂന്നു തവണ സെക്രട്ടറിയായതിനാൽ ഇത്തവണ ഒഴിവാകും. ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് ആയിരിക്കും ചന്ദ്രശേഖരന്റെ വരവ്. നിലവിൽ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗമായ ചന്ദ്രശേഖരനെ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്കു നിർദേശിച്ചാൽ അത് ഏകകണ്ഠമായി അംഗീകരിക്കപ്പെടും. പൊളിറ്റ്ബ്യൂറോ അംഗം കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനാണ് സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. കാരായി രാജൻ നിലവിൽ സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗമാണ്. എൻഡിഎഫ് പ്രവർത്തകൻ തലശ്ശേരിയിലെ ഫസലിന്റെ വധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലാണ് ഇരുവരും പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ടത്.



മുൻപിൽ ഓടി കണ്ണൂർ പാർട്ടി



പാർട്ടി കോൺഗ്രസിനു മുന്നോടിയായുള്ള സമ്മേളനങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തുടക്കമിട്ട കണ്ണൂരിൽ ബ്രാഞ്ച്, ലോക്കൽ സമ്മേളനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി സിപിഎം ഏരിയ സമ്മേളനങ്ങളിലേക്കു കടന്നിരിക്കുകയാണ്. മാടായി, പേരാവൂർ ഏരിയ സമ്മേളനങ്ങൾ നവംബർ 2, 3 തീയതികളിൽ ആരംഭിച്ചതോടെ ഏരിയ സമ്മേളനങ്ങൾക്കു തുടക്കമായി. പ്രാദേശിക വിഭാഗീയതയെ ചൊല്ലി രണ്ട് ലോക്കൽ സമ്മേളനങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ ഇറങ്ങിപ്പോക്കും കരിങ്കൊടി ഉയർത്തലും പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങളുമെല്ലാം ഏരിയ സമ്മേളനങ്ങളിൽ ചർച്ചയാകും.



കാരായി രാജൻ (മധ്യത്തിൽ).കോടതി വളപ്പിൽ അഭിഭാഷകരോടൊപ്പം. (ഫയൽ ചിത്രം)

പേരാവൂർ ചിട്ടി വിവാദം, പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളജ് രോഗി സൗഹൃദമാക്കുന്നതിൽ വന്ന വീഴ്ച, സഹകരണ സംഘങ്ങളിലെയും പ്രാദേശിക സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ, തദ്ദേശ ഭരണത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ, ക്വട്ടേഷൻ മാഫിയ ബന്ധം, പാർട്ടി അച്ചടക്കം, നേതാക്കളുടെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം സമ്മേളനത്തിൽ വിലയിരുത്തപ്പെടും. ഏരിയ കമ്മിറ്റികളുടെ കഴിഞ്ഞ നാലു വർഷത്തെ പ്രവർത്തനവും പാർട്ടി പരിപാടികളിലെ ജനപങ്കാളിത്തവുമെല്ലാം ചർച്ചയാകുമെന്നാണു കരുതുന്നത്.



165 വനിതകൾ



ജില്ലയിൽ 3970 ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റികളിൽ 165 സ്ഥലത്ത് വനിതകളെ സെക്രട്ടറിമാരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പുതുമുഖങ്ങൾക്കും യുവാക്കൾക്കും പ്രാതിനിധ്യം നൽകുകയും ചെയ്തു. ഏരിയ കമ്മിറ്റി വരെയുള്ള ഘടകങ്ങളിലേക്ക് അംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ 40 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവർക്കു മുഖ്യ പരിഗണന നൽകാൻ തീരുമാനമുണ്ട്. 237 ലോക്കൽ സമ്മേളനങ്ങൾ പൂർത്തിയായി. ലോക്കൽ സമ്മേളനങ്ങളിൽ രണ്ടിടത്ത് വനിതകളെ സെക്രട്ടറിമാരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മുഴക്കുന്ന്– ടി.പ്രസന്ന, കല്യാട്– ടി.ശ്രീജ എന്നിവരാണ് വനിതാ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറിമാർ. ചില ലോക്കൽ സമ്മേളനങ്ങളിൽ കമ്മിറ്റിയിലേക്കും സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്കും അപ്രതീക്ഷിതമായി മത്സരങ്ങൾ നടന്ന സ്ഥലങ്ങളുമുണ്ട്. ചിലയിടങ്ങളിൽ ഔദ്യോഗിക പാനലിന് എതിരെ മത്സരിച്ചവർ ജയിക്കുകയും ചെയ്തു.



‌പാർട്ടി നിർദേശം പാലിക്കാതെ



സഹകരണ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ പാർട്ടി നേതൃസ്ഥാനങ്ങളിൽ വേണ്ടെന്ന തീരുമാനം ചില ലോക്കലുകളിൽ നടപ്പായില്ല. സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലിയുള്ളവർ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറിമാരായിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ പിന്നീട് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടി വന്നേക്കാം. പ്രാദേശിക വിഭാഗീയതയെ തുടർന്ന് ചില സമ്മേളനങ്ങളിൽ കമ്മിറ്റികളിലേക്കു മത്സരം നടക്കുകയും ഔദ്യോഗിക പാനലിലുള്ളവർ തോൽക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു.



കൂത്തുപറമ്പിലും സെക്രട്ടറി മാറും



സിപിഎമ്മിന് 18 ഏരിയ കമ്മിറ്റികളാണു ജില്ലയിലുള്ളത്. തുടർച്ചയായി 3 തവണ സെക്രട്ടറിമാർ ആയവർ ഒഴിവാകാനുള്ള തീരുമാനം നടപ്പാക്കുന്നതോടെ കൂത്തുപറമ്പ് ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ.ധനഞ്ജയനും ഒഴിവാകും. ധനഞ്ജയൻ നിലവിൽ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്കും സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട്. കൂത്തുപറമ്പിൽ യുവത്വം പരിഗണിക്കപ്പെട്ടാൽ ഷാജി കരിപ്പായിക്കാണ് സാധ്യത. മുൻ നഗരസഭ ചെയർമാൻ എം.സുകുമാരനും പരിഗണിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. പെരിങ്ങോമിൽ നിലവിലെ സെക്രട്ടറി സി.സത്യപാലൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്കു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാൽ പിന്നീട് പെരിങ്ങോമിൽ മാറ്റം വന്നേക്കാം. കണ്ണൂരിൽ കെ.പി.സുധാകരനും സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞേക്കും. പകരം യുവാക്കൾ ആരെങ്കിലും വരുമെന്നാണു കണക്കു കൂട്ടുന്നത്.



വനിതകൾ വരുമോ



ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറിയായി വനിത വന്നേക്കും. അതിനുള്ള സാധ്യത അന്വേഷിക്കാൻ വിവിധ ഏരിയ കമ്മിറ്റികൾക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ഏരിയ സെക്രട്ടറിമാരായി വനിതകളില്ല. ബ്രാഞ്ചിലും ലോക്കലിലും വനിതകൾക്കു കിട്ടിയ പരിഗണന ലഭിച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ തലപ്പത്ത് വനിത വരും. ഏരിയ കമ്മിറ്റികളിൽ കൂടുതൽ വനിതകളെ ഉൾപ്പെടുത്താനും ആലോചനയുണ്ട്.



വിവാദം പുകഞ്ഞ് ചില കമ്മിറ്റികൾ



ചില ഏരിയ കമ്മിറ്റികളിൽ കനലടങ്ങാത്ത വിവാദങ്ങൾ പുകയുന്നുണ്ട്. പേരാവൂരിലെ അനധികൃത ചിട്ടി അവിടെ മാത്രമല്ല മറ്റു സമ്മേളനങ്ങളിലും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും. നിലവിൽ എം.രാജനാണ് അവിടെ സെക്രട്ടറി. ചിട്ടി വിവാദത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പുതുമുഖങ്ങൾ വരണമെന്ന ആവശ്യമുയരുന്നുണ്ട്. സഹകരണ വകുപ്പിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ ചിട്ടി നടത്തി ഇടപാടുകാർക്ക് പണം നൽകാൻ കഴിയാതെ വന്നതാണ് ഇവിടെ സിപിഎമ്മിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയത്. പാർട്ടി ഭരണ സമിതിയുടെ കീഴിലാണ് സ്ഥാപനം.



പ്രാദേശിക വിഭാഗീയത തലപൊക്കിയ തളിപ്പറമ്പിൽ കണ്ട പോസ്‌റ്റർ. ചിത്രം: മനോരമ

ഇടപാടുകാരിൽ ഏറെയും പാർട്ടി പ്രവർത്തകരോ അനുഭാവികളോ ആണ്. പ്രശ്നം പാർട്ടിക്ക് അകത്ത് തീർക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇടപാടുകാർ സംഘടിച്ച് സമര രംഗത്ത് ഇറങ്ങിയതോടെ ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിന് ഇടപെടേണ്ടി വന്നു. പണം തിരിച്ചു നൽകാമെന്ന് പാർട്ടി ഉറപ്പു നൽകിയെങ്കിലും അതിനുള്ള നടപടികൾ എങ്ങുമെത്തിയില്ല. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പേരാവൂരിൽ ഏരിയ സമ്മേളനം നടക്കാൻ പോകുന്നത്. സഹകരണ സ്ഥാപനത്തിലെ പിഴവ് കണ്ടെത്തുന്നതിൽ പാർട്ടി നേതൃത്വം പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന ശക്തമായ വികാരം അണികളിലുണ്ട്.

പയ്യന്നൂരിൽ പാർട്ടിക്ക് നിരക്കാത്ത തരത്തിൽ പെരുമാറിയ ഏരിയ സെക്രട്ടറിയെ മാറ്റേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യം മുന്നിലുണ്ട്. നിലവിൽ വി.കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണനാണ് ഏരിയ സെക്രട്ടറി. സമ്മേളനം തിരഞ്ഞെടുത്ത സെക്രട്ടറിയല്ല അദ്ദേഹം. ആ നിലയ്ക്ക് സമ്മേളനത്തിന്റെ അംഗീകാരത്തോടെ തുടർന്നേക്കാം. യുവാക്കൾ നേതൃത്വത്തിലേക്കു പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന നില വന്നാൽ പി.സന്തോഷ് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് എത്തിയേക്കാം. തളിപ്പറമ്പ്, കണ്ണൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റികൾക്കു കീഴിലെ ലോക്കലുകളിലാണ് പ്രാദേശിക വിഭാഗീയത തലപൊക്കിയത്. തളിപ്പറമ്പിൽ കെ.സന്തോഷ് തന്നെ സെക്രട്ടറിയായി തുടർന്നേക്കാമെങ്കിലും കണ്ണൂരിൽ മാറ്റം ആവശ്യപ്പെടുന്നവരുണ്ട്.



പ്രാദേശിക വിഭാഗീയത വെല്ലുവിളി



സിപിഎം സമ്മേളനങ്ങളിൽ പടരുന്ന പ്രാദേശിക വിഭാഗീയത നേതൃത്വത്തിനു വെല്ലുവിളിയായി മുന്നിലുണ്ട്. സിപിഎം തളിപ്പറമ്പ് നോർത്ത് ലോക്കൽ സമ്മേളനത്തിൽ വിഭാഗീയത ആരോപിച്ച് ഒരു വിഭാഗം ഇറങ്ങിപ്പോയതിനു പിന്നാലെ നഗരമധ്യത്തിലെ കണ്ണൂർ ടൗൺ വെസ്റ്റ് ലോക്കൽ സമ്മേളനത്തിലും വിഭാഗീയ പ്രവർത്തനം നടന്നു. പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യം മാനിക്കാതെ, നേതൃത്വത്തിനു താൽപര്യമുള്ളവരെ മാത്രം കമ്മിറ്റികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിന് എതിരെയാണ് അണികളുടെ പ്രതിഷേധം. ഇനി പാർട്ടിയിലേക്ക് ഇല്ലെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രവർത്തകർ പരസ്യ പ്രതിഷേധത്തിന് ഇറങ്ങിയതും സിപിഎമ്മിനെ കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നു.



വിഭാഗീയതയുടെ പേരിൽ പാർട്ടിയിൽ നിന്നു മാറി നിൽക്കുന്നവർ മറ്റു പാർട്ടികളിലേക്കു പോകുന്നില്ലെന്നതു മാത്രമാണ് സിപിഎമ്മിന്റെ ആശ്വാസം. അതേസമയം, ഇവർ പ്രാദേശിക ഗ്രൂപ്പുകളായി മാറിനിന്ന് പാർട്ടിയെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പാർട്ടി നേതൃത്വവുമായി ഇടഞ്ഞവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട രീതിയെ കുറിച്ച് മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പിണങ്ങി മാറി നിൽക്കുന്നവരെ അനുനയിപ്പിച്ചു തിരികെ കൊണ്ടു വരണമെന്ന് ഒരു വിഭാഗം അഭിപ്രായപ്പെടുമ്പോൾ കടുത്ത അച്ചടക്ക നടപടിയെടുത്ത് പുറത്താക്കണമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നവരും നേതാക്കൾക്ക് ഇടയിലുണ്ട്.



തളിപ്പറമ്പിൽ പാർട്ടിയുമായി ഇടഞ്ഞ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ.മുരളീധരനും കൂട്ടരും കീഴാറ്റൂർ പ്രദേശത്ത് റസിഡന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ രൂപീകരിച്ചാണു സമാന്തര പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത്. സമ്മേളനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയതിനു മുരളിയോടും പാർട്ടിക്കെതിരെ കരിങ്കൊടി ഉയർത്തുകയും പ്രകടനം നടത്തുകയും ചെയ്തതിന് ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിമാർ ഉൾപ്പെടെ 4 പേരോടും നേതൃത്വം വിശദീകരണം ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വിഭാഗീയമായി ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയിൽ ആളുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയതാണ് തളിപ്പറമ്പിലെ പൊട്ടിത്തെറിക്കു കാരണം.



മുസ്‌ലിം ലീഗ് ശക്തി കേന്ദ്രത്തിൽ സിപിഎമ്മിന് വേരോട്ടമുണ്ടാക്കിയ നേതാക്കളെ പരിഗണിക്കാതെ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് എതിരെയും നേതൃത്വത്തിന്റെ വഴിപിഴച്ച പോക്കിനെതിരെയുമാണ് കണ്ണൂർ ടൗൺ വെസ്റ്റ് ലോക്കൽ സമ്മേളനത്തിൽ വിമർശനം ഉയർന്നത്. മുൻ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി ടി.എം.ഇർഷാദ് ഉൾപ്പെടെ 5 പേരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തായത്തെരു പ്രദേശത്തെ പ്രവർത്തകർ നേതൃത്വത്തിന് എതിരെ ശബ്ദമുയർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പാർട്ടിയുമായി സഹകരിക്കാൻ ഇനിയില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് ഇവരും. ഇവിടെ പാർട്ടിയുമായി ഇടഞ്ഞവരും സമാന്തര പ്രവർത്തനവുമായി മുന്നോട്ടു പോവുകയാണ്.



പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന് എതിരെ ബാനറും കരിങ്കൊടിയും ഉയർത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നേതൃത്വത്തിന് എതിരെ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നവർക്ക് പാർട്ടിയിൽ സ്ഥാനമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണെന്ന് പാർട്ടി വിട്ടു പുറത്തിറങ്ങിയവർ ആരോപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നേരത്തേ പിണറായി, വിഎസ് ചേരിതിരിവാണ് സിപിഎമ്മിൽ വിഭാഗീയത സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പ്രാദേശിക നേതൃത്വത്തിന്റെ സ്വാർഥ താൽപര്യങ്ങൾക്ക് എതിരെയാണ് ജില്ലയിൽ പ്രവർത്തകർ വിഭാഗീയമായി സംഘടിക്കുന്നത്.



