ഡിറ്റർജന്റ്, പെർഫ്യൂം ഫാക്ടറി ‘ലാബിൽ’ എംഡിഎംഎ; മുഖ്യവിപണി കേരളവും ഗോവയും

കോഴിക്കോട് ∙ പുതുതലമുറ ലഹരിമരുന്നായ എംഡിഎംഎയുടെ നിർമാണവും വിതരണവും നടത്തുന്നതിൽ പ്രധാനികൾ ആഫ്രിക്കൻ വംശജർ. കേരളത്തിൽ അടുത്തകാലത്തു പിടികൂടിയ മുപ്പതോളം എംഡിഎംഎ കേസുകളിൽ അന്വേഷണം അവസാനം എത്തിയത് ആഫ്രിക്കൻ വംശജരിലാണെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. പഠനം, ജോലി തുടങ്ങി വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ഇവർ ബെംഗളൂരു, ഹൈദരാബാദ്, ചെന്നൈ തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിൽ എംഡിഎംഎ നിർമാണം നടത്തുന്നതായിട്ടാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിനു ലഭിച്ച വിവരം.

ഡിറ്റർജന്റ്, ചില പെർഫ്യൂം തുടങ്ങിയവ നിർമിക്കുന്ന ചെറുകിട വ്യവസായ സംരംഭകരെ പാട്ടിലാക്കിയാണ് എംഡിഎംഎ നിർമാണം. ഇവരുടെ നിർമാണകേന്ദ്രത്തിൽ ഒരു വശത്തു ചെറിയ മുറി തരപ്പെടുത്തി ലാബ് സ്ഥാപിക്കും. ഡിറ്റർജന്റ് നിർമാണത്തിനുള്ള രാസവസ്തുക്കളിൽ ചിലതിൽ മറ്റുചില രാസവസ്തുക്കൾ ചേർത്തു നിശ്ചിത താപനിലയിൽ ചൂടാക്കിയാണ് എംഡിഎംഎ നിർമിക്കുന്നത്. പൊടി രൂപത്തിലാണ് ഉൽപാദനം. ശുദ്ധമായ വെള്ളനിറത്തിലുള്ള പൊടിയാണു മുന്തിയ ഇനം.

ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതു ഗുളിക രൂപത്തിലും ആക്കുന്നുണ്ട്. ചെറുകിട ഡിറ്റർജന്റ്, പെർഫ്യും നിർമാതാക്കൾക്കു വലിയ തുക വിഹിതമായി നൽകും. ഓരോ തവണ നിർമാണം കഴിഞ്ഞാലും താൽക്കാലിക ലാബ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം എടുത്തു മാറ്റും. അതിനാൽ ഇത്തരം കേന്ദ്രങ്ങൾ കണ്ടെത്തി പിടികൂടുക എളുപ്പമല്ല. രാസവസ്തുക്കൾ കൃത്യമായ അനുപാതത്തിൽ ചേർത്തു ചൂടാക്കിയാലേ ഫലം ലഭിക്കൂ. ഇക്കാര്യത്തിൽ ആഫ്രിക്കൻ വംശജർക്കാണു പ്രാവീണ്യം.

എംഡിഎംഎ

കേരളവും ഗോവയുമാണ് എംഡിഎംഎയുടെ പ്രധാന വിപണി. ഏജന്റുമാർ മുഖേനയാണു ചെറുകിട വിൽപനക്കാർ ലഹരി വാങ്ങുന്നത്. ഇതിനായി ബെംഗളൂരു, ഹൈദരാബാദ്, ചെന്നൈ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ആഫ്രിക്കൻ വംശജരുമായി ചേർന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുണ്ട്. ചെറുകിടക്കാരനെ ഏജന്റ് അവരുടെ പക്കൽ എത്തിക്കും. അവർ പിന്നീട് ആഫ്രിക്കൻ വംശജന്റെ അടുത്തേക്കു കൊണ്ടുപോകും.

എംഡിഎംഎ കൈമാറുന്നതും പണം സ്വീകരിക്കുന്നതുമെല്ലാം ആഫ്രിക്കൻ വംശജനാണ്. ഓരോ തവണയും സ്ഥലവും ചരക്കു നൽകുന്നയാളും മാറും. പിടിക്കപ്പെടാതിരിക്കാനാണ് ഇത്തരം കൗശലങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്നത്. ഗ്രാമിനു 4,000 രൂപ മുതൽ 5,000 രൂപ വരെ വിലയ്ക്കാണു ചെറുകിട കച്ചവടക്കാർ വാങ്ങുന്നത്. അവർ അതിന്റെ ഇരട്ടി വിലയ്ക്കു വിൽക്കും. ചിലർ ചെറിയതോതിൽ മായം ചേർത്തും നൽകും.

കേരളത്തിലേക്കു കുറിയർ സർവീസ് വഴിയും എംഡിഎംഎ എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ബെംഗളൂരുവിൽനിന്നു വാങ്ങി കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്നവരുണ്ട്. ഓരോ നഗരത്തിലും ഒന്നും രണ്ടും ആളുകൾ മൊത്തമായി വാങ്ങും. അവർക്കാണു കുറിയർ സർവീസിൽ എത്തുന്നത്. അയയ്ക്കുന്ന ആളുടെ വിലാസം പലപ്പോഴും വ്യാജമായിരിക്കും. തെക്കേ അമേരിക്ക, സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നു ബെംഗളൂരുവിൽ എംഡിഎംഎ കൊണ്ടുവന്നു വിതരണം നടത്തുന്നവരും ഉണ്ട്. ഇവിടെ നിർമിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വീര്യം കൂടിയത് എന്നു ധരിപ്പിച്ചു ഇരട്ടി വിലയ്ക്കാണു വിൽക്കുന്നത്.

