അംബാനി കുടുംബത്തിന് ലണ്ടനിലും മണിമാളിക ഒരുങ്ങുന്നു; ‘ആന്റിലിയ 2.0’?

ലണ്ടൻ ∙ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ചെയർമാനും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ധനികനുമായ മുകേഷ് അംബാനി ലണ്ടനിൽ പുതിയ വീട് നിർമിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. ഇതോടെ മുംബൈയിലും ലണ്ടനിലുമുള്ള വീടുകളിലായി ഭാവിയിൽ അംബാനി കുടുംബം താമസിച്ചേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

ലണ്ടനിലെ ബക്കിങ്‌ഹാംഷെയറിൽ 300 ഏക്കർ സ്‌ഥലത്തുള്ള സ്‌റ്റോക് പാർക്കിനെയാണ് അംബാനി കുടുംബം പുതുവസതിയായി മാറ്റാനൊരുങ്ങുന്നത്. 592 കോടി രൂപയ്ക്ക് ഈ വർഷം ആദ്യമാണ് അംബാനി സ്‌ഥലം വാങ്ങിയത്. കോവിഡ് കാലത്ത് മുംബൈയിലെ വസതിയായ ‘ആന്റിലിയ’യിൽ കഴിയുമ്പോഴാണു പുതിയ വീട് നിർമിക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തത്.



അംബാനി കുടുംബം മുംബൈയിൽ നിർമിച്ച വീടായ 'ആന്റിലിയ'. ഫയൽ ചിത്രം: AFP

49 ബെഡ്റൂമുകൾ, മെഡിക്കൽ സംവിധാനങ്ങൾ, ആന്റിലിയയുടേതിന് സമാനമായ പ്രാർഥനാമന്ദിരം എന്നിങ്ങനെ വിവിധ സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടിയാണ് പുതിയ വസതി ഒരുങ്ങുന്നത്. തങ്ങളുടെ മുഖ്യ വസതിയായി ലണ്ടൻ ഗൃഹത്തെ മാറ്റിയെടുക്കാനാണ് കുടുംബം തയാറെടുക്കുന്നതെന്നും ആന്റിലിയയിൽ ഇടയ്ക്കിടെ താമസിക്കാൻ അംബാനി കുടുംബം എത്തുമെന്നുമാണ് ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 4 ലക്ഷം ചതുരശ്രയടിയിൽ നിർമിച്ച 'ആന്റിലിയ' ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെലവേറിയ വീടാണ്.



English Summary: Ambanis set to Move to Buckinghamshire Mansion which has 49 Bedrooms & Mini Hospital, says Report