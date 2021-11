തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡ് കാലത്ത് സർവീസുകൾ മുടങ്ങിയതിനെത്തുടർന്ന് കെഎസ്ആർടിസി കനത്ത നഷ്ടം നേരിടുന്നതിനിടെ ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിനായി ചില തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ പണിമുടക്കി സമ്മർദം ചെലുത്തുന്നതിൽ സർക്കാരിന് കടുത്ത അതൃപ്തി. ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിന് അനുകൂല നിലപാടെടുത്തിട്ടും, ചർച്ചയ്ക്കായി സമയംപോലും കൊടുക്കാതെ സിപിഐ, ബിജെപി, കോൺഗ്രസ് സംഘടനകൾ പണിമുടക്കിലേക്കു കടന്നതിനെ ശക്തമായി നേരിടാനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം.

കോവിഡ് കാലത്ത് ജോലിയില്ലാത്തപ്പോൾ പോലും കൃത്യമായി ശമ്പളം അനുവദിച്ചിട്ടും സ്ഥാപനത്തെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്ന നിലപാട് അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് സർക്കാർ. കൺസോര്‍ഷ്യം വായ്പയായി 3,163.63 കോടി രൂപയും ജീവനക്കാർക്കു നൽകാനുള്ള കുടിശികയായി 212.54 കോടി രൂപയും വിവിധ കമ്പനികൾ, കരാറുകാർ, എണ്ണക്കമ്പനികൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് 639.96 കോടി രൂപയും സർക്കാർ വായ്പയായി 6,496.13 കോടി രൂപയും ഉൾപ്പെടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കടം 10,512.26 കോടി രൂപയാണ്.

കെഎസ്ആർടിസി ഭരണസമിതി അംഗീകരിച്ച ‘ബസ് – ജീവനക്കാർ അനുപാതം’ അനുസരിച്ച് 1483 കണ്ടക്ടർമാരും 2024 ഡ്രൈവർമാരും, 2410 മെക്കാനിക്കുകളും അധികമാണ്. 4250 ബസിന് 20,468 ജീവനക്കാർ മതി. 26,000 ജീവനക്കാരാണ് ആകെയുള്ളത്. 2020 മാർച്ച് മുതൽ പൂർണമായും സർക്കാർ നൽകുന്ന സാമ്പത്തിക സഹായത്തിലാണ് കെഎസ്ആർടിസി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സർവീസുകൾ ഇടയ്ക്കു പൂർണമായി മുടങ്ങിയിട്ടും പിന്നീടു സർവീസുകൾ വെട്ടിക്കുറച്ചിട്ടും ശമ്പളം മുടങ്ങാൻ സർക്കാർ അനുവദിച്ചില്ല.

ജീവനക്കാർക്ക് ഒരു മാസം ശമ്പളം നൽകാന്‍ 84 കോടി രൂപ വേണം. 1,500 രൂപ ഇടക്കാല ആശ്വാസവും ഇതിൽപ്പെടുന്നു. ശമ്പളവും ഇടക്കാല ആശ്വാസവും കോവിഡിന്റെ ആദ്യ വ്യാപന ഘട്ടത്തിൽ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിൽനിന്നു പിടിച്ച തുകയും ഉൾപ്പെടെ 2020 മാർച്ച് മുതൽ 2021 സെപ്റ്റംബർ വരെ 1,460.96 കോടി രൂപ സർക്കാർ നൽകി. ശമ്പളവും പെൻഷനും നൽകാൻ 5 വർഷം ചെലവഴിച്ചത് 4,630 കോടി രൂപയാണ്. 2016–17 (305 കോടി), 2017–18 (830 കോടി), 2018–19 (987.04 കോടി), 2019–20 (968.37 കോടി), 2020–21 (1539.79 കോടി) എന്നിങ്ങനെയാണു കണക്ക്.

കാർഷിക സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ കൺസോർഷ്യം വഴി പെൻഷനും നൽകുന്നു. കെഎസ്ആർടിസിയുടെ ബജറ്റ് വിഹിതത്തിൽനിന്നാണ് പലിശയുൾപ്പെടെ ഇത് തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നത്. 2022 ജൂൺ വരെ സഹകരണ സംഘങ്ങളുമായി പെൻഷൻ വിതരണത്തിനു കരാർ ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. പെൻഷനായി കൺസോർഷ്യങ്ങളിൽനിന്ന് 1131.74 കോടി രൂപ ഇതുവരെ സർക്കാർ നൽകി. ഇതിന്റെ പലിശ 4.50 കോടി രൂപ. 41,007 പെന്‍ഷൻകാരാണ് ആകെയുള്ളത്.

കോവിഡ് കാരണം സ്ഥാപനത്തിന്റെ വരവും കുത്തനെ കുറയുകയാണ്. ഓഗസ്റ്റിലെ വരുമാനം 76 കോടിയിൽ താഴെയായിരുന്നു. ഇന്ധന ഇനത്തിൽ 52.64 കോടി ചെലവായി. കോവിഡ് കാരണം 3,800 സർവീസുകളിൽ 40 ശതമാനവും നഷ്ടത്തിലാണ്. 2022 മാർച്ച് വരെ 3,800 സർവീസുകളേ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. 2011 മാർച്ചിലാണ് ശമ്പള പരിഷ്കരണം അവസാനം നടപ്പിലാക്കിയത്. നിലവിലെ ശമ്പള പരിഷ്കരണ പാക്കേജ് അനുസരിച്ച് 11,270 രൂപ മുതൽ 52,900 രൂപ വരെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ വർധിക്കും.

30 കോടി രൂപയുടെ ബാധ്യതയാണ് ഒരു മാസം സർക്കാരിനുണ്ടാകുന്നത്. ഗ്രാറ്റുവിറ്റി 7 ലക്ഷത്തിൽനിന്ന് 15 ലക്ഷമാക്കണമെന്ന് ജീവനക്കാരുടെ സംഘടന ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പത്തു ലക്ഷമാക്കാമെന്നും ഗഡുക്കളായി നൽകാമെന്നുമാണ് മാനേജ്മെന്റ് നിലപാട്. ശമ്പള വർധനവിന് 2019 മുതൽ പ്രാബല്യം വേണമെന്നാണ് സംഘടനകളുടെ ആവശ്യം. എന്നാൽ സർക്കാർ ഇതിനോട് യോജിക്കുന്നില്ല.

സംഘടനകളുടെ പണിമുടക്കിനു ന്യായീകരണമില്ലെന്ന് മന്ത്രി ആന്റണി രാജു പറഞ്ഞു. ശമ്പള പരിഷ്കരണ തർക്കത്തിന് ജനങ്ങളെ ബന്ദിയാക്കിയാൽ ജനം അംഗീകരിക്കില്ല. കെഎസ്ആർടിസിയെ ആവശ്യസർവീസായി പരിഗണിക്കുന്നതിനു നിയമനിർമാണത്തിന് ആലോചനയുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary: No way the strike can be justified, Action will be taken: Antony Raju