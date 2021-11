‘അനുപമയുടെ പേര് പറഞ്ഞില്ല; ദത്ത് വിവാദത്തിൽ മന്ത്രിക്കെതിരെ കേസുമില്ല’

തിരുവനന്തപുരം ∙ ദത്തുകേസിലെ പരാതിക്കാരായ അനുപമയ്ക്കും പങ്കാളിക്കുമെതിരായ ആക്ഷേപത്തില്‍ മന്ത്രി സജി ചെറിയാനെതിരെ കേസെടുക്കില്ല. ആരുടെയും പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതിനാല്‍ കേസെടുക്കാനാവില്ലെന്ന് നിയമോപദേശം ലഭിച്ചെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. അനുപമയ്ക്ക് കോടതിയെ സമീപിച്ച് അനുകൂല ഉത്തരവ് നേടാമെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ നിലപാട്.

അനുവാദമില്ലാതെ കുട്ടിയെ ദത്ത് നല്‍കിയെന്ന് പരാതിപ്പെട്ട അനുപമയെയും പങ്കാളി അജിത്തിനെയും ആക്ഷേപിച്ചായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗം. വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ച ശേഷം പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറോട് നിയമപദേശം തേടിയെന്നാണ് ശ്രീകാര്യം പൊലീസ് പറയുന്നത്. പ്രസംഗത്തില്‍ അനുപമയുടെയോ അജിത്തിന്റെയോ മറ്റാരുടെയെങ്കിലുമോ പേരുകള്‍ മന്ത്രി പരാമര്‍ശിക്കുന്നില്ല.

അതിനാല്‍ വ്യക്തിപരമായി ആക്ഷേപിച്ചെന്ന പരാതിയില്‍ പൊലീസിന് കേസെടുക്കാനാവില്ലെന്നാണ് നിയമോപദേശം. കേസെടുക്കണമെങ്കില്‍ പരാതിക്കാര്‍ കോടതിയില്‍ മാനനഷ്ടഹര്‍ജി നല്‍കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും നിയമോപദേശത്തില്‍ പറയുന്നു. പ്രസംഗം വിവാദമായതിന് പിന്നാലെ ഇതേകാര്യം വിശദീകരിച്ചായിരുന്നു മന്ത്രി ഒഴിഞ്ഞുമാറിയതും.

English Summary: Police do not file case against saji cherian