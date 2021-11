ആലപ്പുഴ∙ കളിക്കിടെയുണ്ടായ തര്‍ക്കത്തിന്‍റെ പേരില്‍ അറുപതുകാരന്‍ 14 വയസുകാരനെ മര്‍ദിച്ചെന്ന് പരാതി. കണ്ണിന് ഗുരുതര പരുക്കേറ്റ കുട്ടി ആലപ്പുഴ മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയില്‍ ആണ്. ആലപ്പുഴ പല്ലനയില്‍ ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് സംഭവം.

English summary: Teenage boy thrashed by 60 year old in Alappuzha