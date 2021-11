ശ്രീനഗർ ∙ സുരക്ഷാ സേനയ്ക്കു നേരെ ശ്രീനഗറിൽ വെടിയുതിർത്ത് ഭീകരർ. ബെമിനയിലെ എസ്കെഐഎംഎസ് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലാണു വെടിവയ്പുണ്ടായത്. ഭീകരരെ കണ്ടെത്താൻ തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു.

English Summary: Terrorists fire on the security forces at SKIMS Medical College Hospital in Bemina, Srinagar