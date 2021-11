ന്യൂഡല്‍ഹി ∙ നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ആദ്യ സർക്കാർ നോട്ടു നിരോധനം നടപ്പാക്കിയതിന് എട്ടാം തീയതി അഞ്ചുവര്‍ഷം പൂര്‍ത്തിയാകാനിരിക്കെ കറന്‍സിരഹിത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെന്ന പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യം രാജ്യത്ത് ഇനിയുമകലെ. കറന്‍സി നോട്ടുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചുള്ള വിനിമയം രാജ്യത്ത് വന്‍തോതില്‍ വര്‍ധിച്ചതായാണ് കണക്കുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പൊതുജനവും വ്യാപാരികളിലെ ഭൂരിപക്ഷവും ഇപ്പോഴും കറൻസി കൈമാറിയുള്ള പണം വിനിമയത്തിനാണ് താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്.

2016 നവംബര്‍ എട്ടിനു രാത്രി എട്ടു മണിക്കാണു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നോട്ടുനിരോധനം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. നോട്ടുനിരോധനത്തിനു തൊട്ടുമുൻപ് 2016 നവംബർ നാലിലെ കണക്കുപ്രകാരം 17.97 ലക്ഷം കോടി നോട്ടുകളാണ് രാജ്യത്ത് പൊതുവിനിമയത്തിലിരുന്നത്. അന്നത്തെ 500, 1000 രൂപ നോട്ടുകൾ പൂർണമായും പിൻവലിച്ചതോടെ 2017 ജനുവരിയിലെ കണക്കുപ്രകാരം വിനിമയത്തിലുണ്ടായിരുന്ന നോട്ടിന്റെ എണ്ണം 7.8 ലക്ഷം കോടിയായി പൊടുന്നനെ കുറഞ്ഞു.

ഡിജിറ്റൽ വിനിമയം വൻതോതിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമെന്നു വിലയിരുത്തപ്പെട്ട നോട്ടുനിരോധന നീക്കം വേണ്ടത്ര ഫലപ്രദമായിട്ടില്ലെന്നാണ് പുതിയ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. റിസർവ് ബാങ്ക് പുറത്തു വിട്ട, 2021 ഒക്ടോബര്‍ എട്ടു വരെയുള്ള ദ്വൈവാര കണക്കനുസരിച്ച് ഉപഭോക്താക്കൾ നേരിട്ട് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന കറന്‍സിയുടെ മൂല്യം 57.48 ശതമാനം വര്‍ധിച്ച് 28.30 ലക്ഷം കോടി രൂപയില്‍ എത്തി.

ഇടത്തരം നഗരങ്ങളില്‍ 90 ശതമാനം ഇടപാടും പണം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നതെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. രാജ്യത്ത് 15 കോടിയോളം പേർക്ക് സ്വന്തമായി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടില്ലാത്തതും കറൻസി അധിഷ്ഠിത വിനിമയത്തിന് ഇടയാക്കുന്നുണ്ട്.

ഇടക്കാലത്ത് അക്കൗണ്ട് അധിഷ്ഠിത, ഡിജിറ്റൽ വിനിമയ രീതിയിലേക്ക് ജനം കൂടുതലായി ആകർഷിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയെ തുടര്‍ന്ന് 2020ല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ലോക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെയാണ് പണം കൂടുതലായി കൈവശം കരുതുന്ന ശീലത്തിലേയ്ക്ക് ആളുകള്‍ മടങ്ങിയത്.

കോവിഡ് പ്രഭാവത്തിലായിരുന്ന 2020 ഒക്ടോബര്‍ 23 ലെ കണക്കുപ്രകാരം ജനത്തിന്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന പണത്തിന്റെ മൂല്യത്തിൽ 15,582 കോടിയുടെ വരെ വര്‍ധനയുണ്ടായി. നോട്ടുനിരോധനത്തിന് ശേഷം ഡിജിറ്റല്‍ ഇടപാടു വര്‍ധിച്ചെങ്കിലും പണം നേരിട്ട് കൈമാറി ഇടപാട് നടത്തുന്ന ശീലം വിടാന്‍ ജനം തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.



English Summary: 5 years since demonetization, but cash still rules