അമ്പലപ്പുഴയിൽ ജി.സുധാകരനു വീഴ്ചയുണ്ടായി; നടപടിക്ക് സാധ്യത

തിരുവനന്തപുരം ∙ അമ്പലപ്പുഴയിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനത്തിൽ ജി.സുധാകരനു വീഴ്ചയുണ്ടായെന്ന് സിപിഎം അന്വേഷണ സമിതി. റിപ്പോർട്ട് സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ വച്ചു. സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗത്തിലാണ് നടപടിയെടുക്കുക. സുധാകരനെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകാനാണ് സാധ്യത.

മുതിർന്ന നേതാവും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ ജി.സുധാകരന്റെ നടപടികളെ വിമർശിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ എംഎൽഎ എച്ച്.സലാമിനെതിരെയും വിമർശനമുണ്ട്. പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങളായ എളമരം കരീം, കെ.ജെ.തോമസ് എന്നിവരായിരുന്നു കമ്മിഷൻ അംഗങ്ങൾ. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജി.സുധാകരൻ നിഷേധ സമീപനമെടുത്തെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

അമ്പലപ്പുഴയിലെ സ്ഥാനാർഥിയെ പിന്തുണച്ചില്ല. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മറികടക്കുന്നതിനും സഹായകരമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചില്ല. സ്ഥാനാർഥിക്കെതിരെ നടന്ന പ്രചാരണങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാതെ മൗനം നടിച്ചു. എച്ച്.സലാം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റിയുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചില്ലെന്നും ഒരു വിഭാഗക്കാരനാണെന്ന പ്രചാരണത്തെ മറികടക്കാൻ ശ്രമിച്ചില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

അമ്പലപ്പുഴ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്ത സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയോഗത്തിലും ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിലും സുധാകരൻ പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല. ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിലാണ് സ്ഥാനാർഥിത്വത്തിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട സുധാകരൻ തനിക്കു സഹകരണമൊന്നും നൽകിയില്ലെന്ന് സലാം ആരോപിച്ചത്. തന്നെ എസ്ഡിപിഐക്കാരനായി ചിത്രീകരിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾക്കു കൂട്ടുനിന്നെന്നും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പ്രചാരണത്തിനെത്തിയില്ലെന്നും സലാം കുറ്റപ്പെടുത്തി. ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത ഭൂരിഭാഗവും സുധാകരനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയതോടെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വിഷയം പരിശോധിക്കുമെന്ന് ആക്ടിങ് സെക്രട്ടറി എ.വിജയരാഘവൻ യോഗത്തെ അറിയിച്ചു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അമ്പലപ്പുഴയിൽ ചില സംഘടനാ വിഷയങ്ങൾ ഉയർന്നെന്നും അവിടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനത്തിനു സഹായകരമല്ലാത്ത ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്നുമായിരുന്നു സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നേരത്തേ അംഗീകരിച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റിപ്പോർട്ട്. അന്വേഷണ കമ്മിഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ എന്തു വേണമെന്ന കാര്യം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗം ചർച്ച ചെയ്യും. കർശന നടപടിയെടുക്കാനാണ് തീരുമാനമെങ്കിൽ സുധാകരനെ തരംതാഴ്ത്തിയേക്കും.

എന്നാൽ, നടപടിയുണ്ടാകില്ലെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് സുധാകരനോടൊപ്പമുള്ളവർക്കുള്ളത്. എച്ച്.സലാമിന്റെ വോട്ട് കുറഞ്ഞില്ല എന്നതടക്കമുള്ള വാദങ്ങളാണ് സുധാകരപക്ഷം മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്.

English Summary: Ambalapuzha election campaign lapses: CPM to take action against G Sudhakaran