യുഎസിൽ കുട്ടികൾക്ക് കോവാക്സിൻ; അടിയന്തര അനുമതി തേടി ഭാരത് ബയോടെക്

വാഷിങ്ടൻ∙ രണ്ടു മുതൽ 16 വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾക്ക്, ഇന്ത്യൻ നിർമിത കോവിഡ് വാക്സീനായ കോവാക്സിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി തേടി ഭാരത് ബയോടെക്കിന്റെ യുഎസിലെ പങ്കാളിത്ത കമ്പനിയായ ഒക‍്യുജെൻ.



യുഎസിനു പുറത്തുള്ള ഒരു വിഭാഗം കുട്ടികളിൽ നടത്തിയ കോവാക്സിൻ പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഡേറ്റയും ഒക്യുജെൻ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ സാംപിളുകളുടെ മാത്രം അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ (എഫ്ഡിഎ) കോവാക്സിൻ ഉപയോഗത്തിനുള്ള അനുമതി നൽകാൻ സാധ്യത കുറവാണ്.

ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചതോടെ 17 രാജ്യങ്ങളിലാണ് നിലവിൽ കോവാക്സിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 20 ദിവസങ്ങൾക്കിടെ കോവാക്സിന്റെ 2 ഡോസുകളും സ്വീകരിച്ച രണ്ടിനും പതിനെട്ടിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള 526 കുട്ടികളിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടാണ് വാക്സീൻ അംഗീകാരത്തിനായി ഒക്യുജെൻ സമർപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

English Summary: Bharat Biotech's Covaxin Approval Requested In US For Children Below 18