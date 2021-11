അധികാരമുറപ്പിക്കാൻ ഷി; എല്ലാം തീരുമാനിച്ചു, അടുത്തയാഴ്ച ചൈനയിൽ ‘രഹസ്യ’യോഗം

ബെയ്ജിങ്∙ അധികാരക്കസേര അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കാൻ ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ചിൻപിങ് ഒരിക്കൽകൂടി ഒരുങ്ങുന്നു. കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ 20ാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിനു മുന്നോടിയായി അടുത്തയാഴ്ച നടക്കുന്ന പ്ലീനറി സമ്മേളനത്തിന് ഷി ചിൻപിങ് അധ്യക്ഷത വഹിക്കും. പാർട്ടിയുടെ 100 വർഷത്തെ നേട്ടങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച പ്രമേയം പ്ലീനത്തിൽ പാസാക്കുമെന്ന് ചൈനീസ് വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പാർട്ടിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ, ഇത്തരത്തിലുള്ള മൂന്നാമത്തെ മാത്രം പ്രമേയമാണിത്.

ഇത് അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നതോടെ ഷി ചിൻപിങ്ങിന് ഒരിക്കൽകൂടി അധികാരമുറപ്പിക്കാമെന്ന് വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു. അടുത്ത വർഷം നടക്കുന്ന പാർട്ടി കോൺഗ്രസിലാകും ഷി പ്രസിഡന്റ് പദവിയിൽ മൂന്നാം തവണയും അവരോധിക്കപ്പെടുക. നവംബർ 8 മുതൽ 11 വരെ നടക്കുന്ന പ്ലീനത്തിൽ പാർട്ടി കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിലെ 400 അംഗങ്ങളാണ് പങ്കെടുക്കുക. മുൻ പതിവ് പോലെ എല്ലാം മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചശേഷം തന്നെയാണ് അടഞ്ഞവാതിലുകൾക്കുള്ളിൽ ‘രഹസ്യ’യോഗം നടക്കുക. തീരുമാനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുക മാത്രമായിരിക്കും അംഗങ്ങളുടെ ചുമതല.

‘സ്വാഭാവിക അവകാശി’

പ്ലീനത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രമേയത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം സംബന്ധിച്ച് പൂർണവിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും നടപടിക്കു പിന്നിലെ ഉദ്ദേശ്യം വ്യക്തമാണ്. 1945ൽ മാവോയുടെ കീഴിൽ പാസാക്കിയ ആദ്യ പ്രമേയം, ചൈനയിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിന് നാല് വർഷം മുൻപുതന്നെ പാർട്ടി തന്റെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചിരുന്നു. 1981ൽ ഡെങ് സിയാവോപിങ്ങിന്റെ കീഴിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ പ്രമേയം, പുതിയ ഭരണം–സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും മാവോയുടെ രീതികളിലെ ‘തെറ്റുകൾ’ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഇതിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കില്ല ഷി അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന പ്ലീനറി സമ്മേളനത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രമേയമെന്നു ഹാർവഡ് സർവകലാശാലയിലെ ചൈനീസ് രാഷ്ട്രീയ വിദഗ്ധനായ ആന്റണി സായിച്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പുതിയ യുഗത്തിൽ പാർട്ടിയെ നയിക്കാൻ ഏറ്റവും യോഗ്യനായ ആൾ, സ്വാഭാവികമായ അവകാശി ഷിയാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കുകയാകും പ്രമേയത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. 1949 മുതൽ 1976 വരെയുള്ള മാവോ കാലഘട്ടത്തെ വിമർശിക്കുന്നത് കുറവായിരിക്കുമെന്നതിനാൽ പ്രമേയം ഡെങ്ങിന്റെ വാചകത്തിൽനിന്ന് ഒരുപടി പിന്നോട്ട് പോകാനാണ് സാധ്യതയെന്നും സായിച്ച് പറഞ്ഞു.

English Summary: China Ruling Party Meeting To Further Cement Xi Jinping's Grip On Power