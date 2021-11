‘ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ തദ്ദേശ,സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെ നടപ്പിലാക്കും’

കൊച്ചി∙ ചെലവ് കുറഞ്ഞ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പിന്തുണയിൽ സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. സിയാൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ അരിപ്പാറയിൽ നിർമ്മിച്ച ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. വൈദ്യുതി ഉൽപാദനത്തിൽ പുനരുപയോഗ സാധ്യത ഇല്ലാത്ത ഊർജ ഉറവിടങ്ങളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ഈ സർക്കാരിന്റെ നിലപാട്.



ജലം, കാറ്റ്, സൂര്യപ്രകാശം എന്നിവയിൽനിന്നു പരമാവധി ഊർജോൽപാദനം നടത്തുന്നതിനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അതിനുതകുന്ന നിരവധി പദ്ധതികൾക്ക് കഴിഞ്ഞ എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്തുതന്നെ തുടക്കമിട്ടു. അവ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കും. ആഭ്യന്തര വൈദ്യുത ഉൽപാദനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനു നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരികയാണ്. കേരളത്തിന്റെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഏറ്റവും ചെലവു കുറഞ്ഞതും പരിസ്ഥിതിക്ക് അനുയോജ്യവുമാണ് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ.

ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളുടെ ശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. വനങ്ങൾക്കും ജൈവ വൈവിധ്യത്തിനും ഒരു തരത്തിലുള്ള നാശം വരുത്താതെയായിരിക്കും ഇവ നടപ്പിലാക്കുക. ഒപ്പം അക്ഷയ ഊർജ്ജ വികസനത്തിലൂടെ തദ്ദേശ സ്വയഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സഹായത്തോടെ കൂട്ടായ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനാണ് ആലോചിക്കുന്നത്.

52 കോടി രൂപ ചെലവിട്ടാണ് 4.5എംഡബ്ലിയു സ്ഥാപിത ശേഷിയുള്ള ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി സിയാൽ അരിപ്പാറയിൽ പൂർത്തിയാക്കിയത്. പ്രതിവർഷം 14 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ഇവിടെ നിന്ന് ഉൽപാദിപ്പിക്കാനാവും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. പ്രളയവും കോവിഡും ഉൾപ്പടെയുള്ള പ്രതിസന്ധിയിലും 5 വർഷം കൊണ്ട് ഈ പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കാൻ സിയാലിനു കഴിഞ്ഞു എന്നത് അഭിമാനകരമായ നേട്ടമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

∙ പരിസ്ഥിതി ആഘാതമില്ലാത്ത പദ്ധതി

സമ്പൂർണ സൗരോർജ്ജ വിമാനത്താവളം എന്ന ആശയം നടപ്പാക്കാനായതിന്റെ ചാരിതാർഥ്യത്തിൽ നിന്നാണ് സ്വന്തം ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി എന്ന ആശയത്തിലേക്കു സിയാൽ എത്തിച്ചേരുന്നത്. അരിപ്പാറയിൽ ഇരുവഴിഞ്ഞിപ്പുഴയിലാണ് സിയാൽ ജലവൈദ്യുത നിലയം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേരള സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി വകുപ്പിന്റെ ചെറുകിട ജലവൈദ്യുതി നയം പ്രകാരം സിയാലിന് അനുവദിച്ചുകിട്ടിയതായിരുന്നു പദ്ധതി. ഇരുവഴിഞ്ഞിപ്പുഴയ്ക്കു കുറുകെ 30 മീറ്റർ വീതിയിൽ തടയണ കെട്ടുകയും അവിടെനിന്ന് അരകിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള അരിപ്പാറ പവർഹൗസിലേക്ക് പെൻസ്റ്റോക്ക് കുഴലുവഴി വെള്ളമെത്തിച്ചാണ് വൈദ്യുതി ഉൽപാദനം. 52 കോടി രൂപ ചെലവിട്ടാണ് പദ്ധതി പ്രായോഗികമാക്കിയത്.

സിയാലിന്റെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി നദീജല പ്രവാഹത്തെ ആശ്രയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. റൺ ഓഫ് ദ റിവർ പ്രോജക്ട് എന്നാണ് ഇത്തരം പദ്ധതികൾക്കു പറയുന്നത്. വലിയ അണ കെട്ടി വെള്ളം സംഭരിച്ചു നിർത്തേണ്ടതില്ല എന്നതാണ് നേട്ടം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പരിസ്ഥിതി ആഘാതവും കുറവാണ്. രണ്ടു ജനറേറ്ററുകളുടെ മൊത്തം സ്ഥാപിതശേഷി 4.5 മെഗാവാട്ടാണ്. പൂർണതോതിൽ ഒഴുക്കുള്ള നിലയിൽ പ്രതിദിനം 1.08 ലക്ഷം യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. വർഷത്തിൽ 130 ദിവസമെങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ വൈദ്യുതി ഉൽപാദനം സാധ്യമാക്കാനാകുമെന്നാണ് സിയാലിന്റെ പ്രതീക്ഷ. തത്സമയം വൈദ്യുതി കെഎസ്ഇബിയുടെ ഗ്രിഡിലേക്ക് നൽകും.

