മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ആശുപത്രി ഐസിയു വാർഡിൽ തീപിടിത്തം; 10 മരണം

മുംബൈ ∙ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ അഹമ്മദ്‌നഗർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൽ 10 പേർ മരിച്ചതായി ജില്ലാ കലക്ടർ രാജേന്ദ്ര ഭോസ്‌ലെ അറിയിച്ചു. കോവിഡ് രോഗികളെ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്ന തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. ഒരാൾക്ക് ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റു. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിയോടെയാണ് സംഭവം.

വാർഡിൽ 17 പേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. രക്ഷപ്പെട്ടവരെ മറ്റൊരു ആശുപത്രിയിലെ കോവിഡ് വാർഡിലേക്ക് മാറ്റി. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിനെ തുടർന്നാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായതെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു‌.

English Summary: Fire At ICU Ward Of A Hospital In Maharashtra's Ahmednagar