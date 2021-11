ബേബി ഡാമിനു താഴെയുള്ള 15 മരങ്ങൾ വെട്ടാമെന്ന് കേരളം; നന്ദി പറഞ്ഞ് സ്റ്റാലിൻ

ചെന്നൈ ∙ മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ ബേബി ഡാമിനു താഴെയുള്ള 15 മരങ്ങളും വെട്ടി നീക്കാൻ കേരളം തമിഴ്നാടിന് അനുമതി നൽകി. തമിഴ്നാടിന്റെ ആവശ്യം അംഗീകരിച്ച കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനു നന്ദി പറഞ്ഞ് സ്റ്റാലിൻ കത്തയച്ചു.

ഇരുസംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ദൃഢമാകാൻ തീരുമാനം സഹായിക്കുമെന്നും സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു. മരങ്ങൾ വെട്ടി നീക്കുന്നതോടെ തമിഴ്നാട് ബേബി ഡാം ബലപ്പെടുത്തൽ ആരംഭിക്കും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുല്ലപ്പെരിയാർ സന്ദർശിച്ച തമിഴ്നാട് ജലവിഭവ മന്ത്രി എസ്.ദുരൈമുരഗനും ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

English Summary: Kerala granting permission for felling the tress downstream of the baby dam