ആദ്യ സമരദിനത്തിൽ കെഎസ്ആർടിസിക്ക് നഷ്ടം 1.5 കോടി; ശമ്പളത്തിന് വേണം 2.8 കോടി

തിരുവനന്തപുരം ∙ ശമ്പള പരിഷ്ക്കരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ജീവനക്കാർ പണിമുടക്കിയ ആദ്യദിവസമായ ഇന്നലെ (വെള്ളി) മാത്രം കെഎസ്ആർടിസിക്കുണ്ടായ ഏകദേശ വരുമാന നഷ്ടം ഒന്നരക്കോടി രൂപ. 4,42,63,043 രൂപയാണ് നാലാം തീയതിയിലെ വരുമാനം. 3,307 സർവീസുകളിലായി 10.27 ലക്ഷം കിലോമീറ്ററാണ് അന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തത്. ഇന്ധനത്തിനായി ഒരു ദിവസം വേണ്ടിവരുന്നത് 2.8 കോടിയാണ്. ഇന്ധനചെലവ് കഴിച്ചുള്ള തുകയാണ് ഒരു ദിവസത്തെ വരുമാന നഷ്ടമായ ഒന്നരക്കോടി. ഒരു ദിവസത്തെ ശമ്പളം നൽകാൻ കെഎസ്ആർടിസിക്കു വേണ്ടത് 2.8 കോടി രൂപയാണ്.

പണിമുടക്കിയ തൊഴിലാളികൾക്കു സർക്കാർ തീരുമാനത്തിനു വിധേയമായി ഡയസ്നോൺ ബാധകമാകുമെന്നാണ് എംഡിയുടെ സർക്കുലർ. ഡയസ്നോൺ നടപ്പിലാക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചാൽ ശമ്പളം നഷ്ടമാകും. ഇന്നലെ എല്ലാ യൂണിയനുകളും പണിമുടക്കി. ഇന്ന് സിപിഐ, കോൺഗ്രസ് യൂണിയനുകളാണ് പണിമുടക്കുന്നത്. ഇന്നലെ ഒരു ബസും സർവീസ് നടത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇന്ന് പരമാവധി സർവീസുകൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് കെഎസ്ആർടിസി. ഇന്നത്തെ ഷെഡ്യൂളുകളുടെ എണ്ണം രാത്രിയേ അറിയാന്‍ കഴിയൂ. ഏകദേശം ഒരു കോടി രൂപയുടെ വരുമാന നഷ്ടമാണ് ഇന്ന് സ്ഥാപനം കണക്കാക്കുന്നത്.



പണിമുടക്കുകൾ തിരിച്ചടി



സാമ്പത്തികമായി ഇതിനോടകം തകർന്ന സ്ഥാപനത്തിനു പണിമുടക്കുകൾ തിരിച്ചടിയാണെന്നു കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കൺസോര്‍ഷ്യം വായ്പയായി 3,163.63 കോടി രൂപയും ജീവനക്കാർക്കു നൽകാനുള്ള കുടിശികയായി 212.54 കോടി രൂപയും വിവിധ കമ്പനികൾ, കരാറുകാർ, എണ്ണക്കമ്പനികൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് 639.96 കോടി രൂപയും സർക്കാർ വായ്പയായി 6,496.13 കോടി രൂപയും ഉൾപ്പെടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കടം 10,512.26 കോടി രൂപയാണ്. കെഎസ്ആർടിസി ഭരണസമിതി അംഗീകരിച്ച ബസ്–ജീവനക്കാർ തമ്മിലുള്ള അനുപാതം അനുസരിച്ച് 1,483 കണ്ടക്ടർമാരും 2,024 ഡ്രൈവർമാരും, 2,410 മെക്കാനിക്കുകളും അധികമാണ്. 4,250 ബസിന് 20,468 ജീവനക്കാർ മതി. 26,000 ജീവനക്കാരാണ് ആകെയുള്ളത്.



കൊല്ലം കെഎസ്ആർടിസി സ്റ്റാൻഡിലെ കാഴ്‌ച. ചിത്രം: മനോരമ

കോവിഡിനെത്തുടർന്ന് 2020 മാർച്ച് മാസം മുതൽ പൂർണമായും സർക്കാർ നൽകുന്ന സാമ്പത്തിക സഹായത്തിലാണ് കെഎസ്ആർടിസി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ജീവനക്കാർക്ക് ഒരു മാസം ശമ്പളം നൽകാന്‍ 84 കോടി രൂപ ആവശ്യമാണ്. 1500 രൂപ ഇടക്കാല ആശ്വാസവും ഇതിൽപ്പെടുന്നു. ശമ്പളം, ഇടക്കാല ആശ്വാസം, കോവിഡിന്റെ ആദ്യ വ്യാപനഘട്ടത്തിൽ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിൽനിന്നും പിടിച്ച തുക ഉൾപ്പെടെ 2020 മാർച്ച് മുതൽ 2021 സെപ്റ്റംബർ വരെ 1,460.96 കോടി രൂപ സർക്കാർ നൽകി. ശമ്പളവും പെൻഷനും നൽകാൻ 5 വർഷം ചെലവഴിച്ചത് 4,630 കോടി രൂപയാണ്.



