തിരുവനന്തപുരം ∙ കെഎസ്ആര്‍ടിസി ജീവനക്കാരുടെ സമരത്തെ നേരിടാന്‍ ഇറക്കിയ ഡയസ്നോണ്‍ ഉത്തരവ് മാനേജ്മെന്റിന്റേതെന്ന് ഗതാഗതമന്ത്രി ആന്റണി രാജു. ഡയസ്നോണ്‍ നടപ്പാക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ അംഗീകാരം വേണം. കൊച്ചിയില്‍ ജീവനക്കാരെ തടഞ്ഞവര്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

കോവിഡ് കാലത്ത് സര്‍വീസ് നടത്താതിരുന്നപ്പോഴും ശമ്പളവും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും മുടങ്ങാതെ നല്‍കിയിരുന്ന സർക്കാരിനെതിരെയാണ് ജീവനക്കാരുടെ സമരമെന്നും കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്നും മന്ത്രി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ശമ്പള പരിഷ്കരണം നടപ്പാക്കാമെന്നു സർക്കാർ‌ അംഗീകരിച്ചതാണ്. അന്തിമ തീരുമാനത്തിനു കൂടുതൽ ചർച്ചയും സമയവും വേണം. അതിനു സമ്മതിക്കാതെ യൂണിയനുകൾ കടുംപിടിത്തം കാട്ടരുതെന്നും മന്ത്രി നേരത്തേ അഭ്യർഥിച്ചിരുന്നു.

കെഎസ്ആര്‍ടിസിയില്‍ 9 വര്‍ഷമായി ശമ്പള പരിഷ്കരണം നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല. കഴി‍ഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന മന്ത്രിതല ചര്‍ച്ച പരാജയപ്പെട്ടതോടെയാണ് തൊഴിലാളി യൂണിയനുകള്‍ നേരത്തേ പ്രഖ്യാപിച്ച പണിമുടക്കുമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ തീരുമാനിച്ചത്. വെള്ളിയാഴ്ച ആരംഭിച്ച പണിമുടക്ക് കോണ്‍ഗ്രസ് അനുകൂല യൂണിയന്‍ ശനിയാഴ്ച രാത്രി വരെയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിവിധ ഡിപ്പോകളില്‍നിന്ന് ഇതുവരെ ചുരുക്കം സര്‍വീസുകള്‍ മാത്രമാണ് നടത്തിയത്.

English Summary: ‘KSRTC strike is unacceptable: dies-non imposes by the management, not the govt’