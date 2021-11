ന്യൂസീലൻഡിൽ ആദ്യമായി 200 കടന്ന് കോവിഡ് കണക്ക്; ആകെ മരണം 31

ഓക്‌ലൻഡ് ∙ കോവിഡ് പ്രതിദിനക്കണക്കിൽ ഇതാദ്യമായി 200 രോഗികൾ കടന്ന് ന്യൂസീലൻഡ്. രാജ്യത്ത് 206 പോസിറ്റീവ് കേസുകളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇതിൽ 200 കേസുകൾ ഓക്‌ലൻഡ് നഗരത്തിലാണ്.

ഡെൽറ്റ വകഭേദത്തിന്റെ വരവാണ് രോഗസംഖ്യ ഉയർത്തിയതെന്ന് വിദഗ്‌ധർ പറയുന്നു. 50 ലക്ഷമാണ് രാജ്യത്തിന്റെ ജനസംഖ്യ. ഇതുവരെ 7,000 കേസുകളും 31 മരണങ്ങളുമാണ് രാജ്യത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. കോവിഡ് പ്രതിരോധം ശക്തിപ്പെടുത്തിയതിന് രാജ്യാന്തര പ്രശംസ നേടിയ രാജ്യമാണ് ന്യൂസീലൻഡ്.



English Summary: New Zealand Crosses 200 Daily Covid Cases For First Time In Pandemic