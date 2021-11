ഹൂസ്റ്റണ്‍ ∙ യുഎസിൽ സംഗീതപരിപാടിക്കിടെ തിക്കിലുംതിരക്കിലും പെട്ട് 8 മരണം. മുന്നൂറോളം പേര്‍ക്കു പരുക്കേറ്റു. ടെക്‌സസിലെ ഹൂസ്റ്റണില്‍ ആസ്‌ട്രോവേള്‍ഡ് ഫെസ്റ്റിവലില്‍ ട്രാവിസ് സ്‌ക്കോട്‌സിന്റെ പരിപാടിയില്‍ വേദിക്കടുത്തേക്ക് ആളുകള്‍ തള്ളിയെത്തിയതാണ് ദുരന്തത്തിനു കാരണമായത്. 50,000 പേരാണ് പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുത്തത്.

ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടായ 11 പേരെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. ഇവരില്‍ എട്ടു പേര്‍ മരിച്ചുവെന്ന് അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു. ഒടിവുകളും ചതവുകളുമായി മുന്നൂറിലധികം പേരാണ് ചികിത്സ തേടിയിരിക്കുന്നത്. അമേരിക്കന്‍ സമയം വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി 9.15-നാണ് സംഭവം. തുടര്‍ന്ന് പരിപാടി നിര്‍ത്തിവച്ചു.

English Summary:Eight killed after crowd surge at US music festival