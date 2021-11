മദ്യലഹരിയിൽ തമ്മിലടിച്ചു, അച്ഛനെ മകൻ കുത്തിക്കൊന്നു; ‘തളംകെട്ടി രക്തം’

തിരുവനന്തപുരം ∙ മദ്യലഹരിയിൽ മകൻ അച്ഛനെ കുത്തിക്കൊന്നു. കാരയ്ക്കാമണ്ഡപം സെറ്റിൽമെന്റ് കോളനിയിൽ വാടകയ്ക്കു താമസിക്കുന്ന വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി ഏലിയാസ് (80) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. മകൻ ക്ലീറ്റസിനെ (52) സംഭവ സ്ഥലത്തുനിന്നും പൊലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തു. അച്ഛനും മകനും മാത്രമാണ് ഒറ്റമുറി വീട്ടിൽ വാടകയ്ക്കു താമസിക്കുന്നത്. ഇവർ തമ്മിൽ സ്ഥിരമായി വഴക്കുണ്ടാകാറുണ്ട്.

വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയിലും മദ്യലഹരിയിൽ തമ്മിലടിച്ചു. രാത്രി 12.45ന് അടുത്ത വീട്ടിലെ താമസക്കാരനെ ഫോണിൽ വിളിച്ച ക്ലീറ്റസ് അച്ഛൻ തറയിൽ കുനിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്നും ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ലെന്നും പറഞ്ഞു. അയൽവാസികൾ എത്തുമ്പോൾ ക്ലീറ്റസ്, തറയിൽ തളം കെട്ടിനിന്ന രക്തം തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കുകയായിരുന്നു. തൊട്ടടുത്തായി ഏലിയാസ് കിടക്കുന്നതും കണ്ടു.

സംശയം തോന്നിയ അയൽവാസികൾ നേമം പൊലീസിൽ വിവരം അറിയിച്ചു. ഏലിയാസിനെ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചപ്പോഴേക്കും മരിച്ചിരുന്നു. വള്ളക്കടവിലെ മകളുടെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ഏലിയാസ് ഭാര്യയുടെ മരണശേഷമാണ് മകനുമായി കാരയ്ക്കാമണ്ഡപത്ത് താമസമായത്. ഹിലാരി, പുഷ്പ എന്നിവരാണ് മറ്റു മക്കൾ.

English Summary: The father was stabbed to death by his son