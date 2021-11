എൽ ചാപ്പോയുടെ നാല് കൂട്ടാളികളെപ്പറ്റി വിവരം നൽകാമോ? ഒരാൾക്ക് 37 കോടി!

വാഷിങ്ടൻ∙ മെക്സിക്കൻ ലഹരിമരുന്ന് മാഫിയാ തലവൻ ജോക്വിൻ ‘എൽ ചാപ്പോ’ ഗുസ്മാന്റെ നാല് കൂട്ടാളികളെ പിടികൂടാൻ സഹായിക്കുന്നവർക്ക് അഞ്ച് മില്യൻ ഡോളർ (37 കോടി രൂപ) വീതം നൽകുമെന്ന് യുഎസ് സ്റ്റേ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പ്രഖ്യാപനം. ജയിലുള്ള എൽ ചാപ്പോയുടെ സഹോദരൻ ഔറലിയാനോ ഗുസ്മാൻ-ലോറ, സഹോദരങ്ങളായ റുപെർട്ടോ സാൽഗ്യൂറോ നെവാരസ്, ജോസ് സാൽഗ്യൂറോ നെവാരസ്, ഹെറിബർട്ടോ സാൽഗ്യൂറോ നെവാരസ് എന്നിവരെക്കുറിച്ചു വിവരം നൽകുന്നവർക്കാണ് യുഎസ് പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

യുഎസ് ലഹരിമരുന്ന് നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ച് കൊക്കെയ്ൻ, മെത്താംഫെറ്റാമൈൻ, ഫെന്റനൈൽ അടക്കമുള്ളവ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് രാജ്യാന്തര ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്നാണ് നാല് പേർക്കുമെതിരെയുള്ള കുറ്റമെന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. 2020 മാർച്ചിനും 2021നും ഇടയിൽ യുഎസിൽ, ലഹരിമരുന്ന് അമിത അളവിൽ ശരീരത്തിൽ ചെന്നതിനെത്തുടർന്നു നടന്ന 96,779 മരണങ്ങളിൽ 63 ശതമാനത്തിലധികം മരണത്തിനും കാരണം വളരെ അപകടകരമായ ഫെന്റനൈൽ എന്ന ലഹരിമരുന്ന് ആണെന്നും സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വ്യക്തമാക്കി.

മെക്സിക്കോയിലെ ഏറ്റവും കുപ്രസിദ്ധമായ ലഹരിമരുന്ന് കടത്ത് ഗ്രൂപ്പുകളിലൊന്നായ സിനലോവ കാർട്ടൽ ഫെഡറേഷന്റെ കീഴിലാണ് നാലുപേരും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അറസ്റ്റിലാകുന്നതു വരെ എൽ ചാപ്പോ ആയിരുന്നു സംഘത്തിന്റെ തലവൻ. മെക്സിക്കോ ജയിലിൽനിന്നു പലതവണ തടവുചാടിയ എൽ ചാപ്പോയെ 2017ലാണ് യുഎസിനു കൈമാറിയത്. അവിടെ കനത്ത സുരക്ഷയിൽ നടന്ന വിചാരണയിൽ രണ്ടു വർഷത്തിന് ശേഷം എൽ ചാപ്പോയെ ജീവപര്യന്തം തടവിന് ശിക്ഷിച്ചു.

