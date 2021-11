രാഷ്ട്രീയ ഗുണ്ടിന് തീകൊളുത്തി കേന്ദ്രം; കേരളത്തിൽ ഇന്ധനവില ഇനി കുറയുമോ?

കേന്ദ്രം ഇന്ധന നികുതി കുറയ്ക്കുമ്പോൾ കേരളവും കുറയ്ക്കേണ്ടതല്ലേ? കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉയരുന്ന ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ ചോദ്യമിതാണ്. ബിജെപി അധികാരത്തിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളും ബിജെപി ഇതര ഭരണമുള്ള ഒഡീഷയുമെല്ലാം ഇന്ധനത്തിന്റെ വിൽപന നികുതി കുറച്ചു. ബിജെപിയുടെ അടുത്തിടെ കണ്ട ഏറ്റവും ബുദ്ധിപരമായ രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങളിലൊന്നായി വേണം ഈ നികുതി കുറയ്ക്കൽ തീരുമാനത്തെ കാണാൻ.

ആദ്യം കേന്ദ്രം കുറയ്ക്കട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞിരുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളെ എല്ലാം ബിജെപി രാഷ്ട്രീയ പ്രതിരോധത്തിലാക്കി. കേരളവും വാറ്റ് കുറച്ചു ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമേകും എന്നു കാത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് ധനമന്ത്രി കെ.എൻ.ബാലഗോപാലിന്റെ പ്രഖ്യാപനം കഴിഞ്ഞ ദിവസമെത്തിയത്. നികുതി കുറയ്ക്കാൻ സംസ്ഥാനത്തിന് ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശ്യമില്ലത്രേ. നികുതി കുറയ്ക്കാനാവാത്തതിന്റെ കാരണം ജനങ്ങളെ പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് സിപിഎമ്മിന്റെ തീരുമാനം. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ നികുതിക്കൊള്ളയെക്കുറിച്ച് പത്രസമ്മേളനം നടത്തി, കേരളം ഇപ്പോൾ നികുതി കുറയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോടു പറഞ്ഞത്.



യാത്രക്കാരനെ പോക്കറ്റ് അടിച്ചിട്ട് ഒടുവിൽ ഇതാ വണ്ടിക്കൂലി പിടിച്ചോ എന്നു പറയുംപോലെ മാത്രമാണു കേന്ദ്രത്തിന്റെ നികുതി കുറയ്ക്കലെന്നും ധനമന്ത്രി പറയുന്നു. ഉമ്മൻ ചാണ്ടി സർക്കാർ 13 തവണ ഇന്ധന നികുതി കൂട്ടിയപ്പോൾ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ ഒരു തവണ നികുതി കുറയ്ക്കുകയാണു ചെയ്തത്. കേന്ദ്രം കോവിഡ് കാലത്തു കൂട്ടിയ അധിക നികുതി മുഴുവൻ കുറയ്ക്കട്ടെ, അതു കഴിഞ്ഞിട്ടാവാം കേരളം കുറയ്ക്കുന്നത് എന്നാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം.

എന്തായാലും കോൺഗ്രസും ബിജെപിയും സംസ്ഥാന സർക്കാർ നികുതി കുറയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രക്ഷോഭം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഉത്തർപ്രദേശ് തിരഞ്ഞെടുപ്പും നാണ്യപ്പെരുപ്പ ഭീഷണിയും മുന്നിൽക്കണ്ടു കേന്ദ്രം ഇന്ധന നികുതിയിൽ അൽപം ഇളവു വരുത്തിയതിനു പിന്നാലെ കേരളവും നികുതി കുറയ്ക്കേണ്ടതുണ്ടോ, സാധാരണക്കാരെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്കു തള്ളിവിടാതെ അവരുടെ ഭാരം സർക്കാർ കുറയ്ക്കേണ്ടതല്ലേ, കേരളം സമീപഭാവിയിൽ കുറയ്ക്കുമോ, ഇല്ലയോ തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉയരുന്നുണ്ട്. ഈ ചോദ്യങ്ങളെ വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശോധിക്കാം.



കേരളവും കുറച്ചു, അതോ കുറഞ്ഞതോ?



കേരളാ ധനമന്ത്രി കെ.എൻ.ബാലഗോപാൽ. ഫയൽ ചിത്രം

കേന്ദ്ര സർക്കാർ നികുതി കുറച്ചപ്പോൾ കേരളവും നികുതി കുറച്ചെന്നാണ് ധനമന്ത്രി പറയുന്നത്. അതായത് കേന്ദ്രം പെട്രോളിന് 5 രൂപയും ഡീസലിന് 10 രൂപയും കുറച്ചപ്പോൾ കേരളത്തിൽ പെട്രോളിന് 6.50 രൂപയും ഡീസലിന് 12.27 രൂപയുമാണല്ലോ കുറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ പെട്രോളിന് 1.50 രൂപയും ഡീസലിന് 2.27 രൂപയും കേരളം കുറച്ചുവെന്നാണു മന്ത്രി ബാലഗോപാൽ പറഞ്ഞത്. കേന്ദ്രം എക്സൈസ് നികുതി കുറച്ചപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സമ്മതവുമുണ്ടായിരുന്നത്രേ. കേന്ദ്രം നികുതി കുറച്ചപ്പോൾ ആ ഇളവു കേരളം വേണ്ടെന്നു വച്ചില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് 6.50 രൂപയും 12.27 രൂപയും ഇവിടെ കുറഞ്ഞത്. ഇതു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വരുമാനത്തിൽ പ്രകടമായ കുറവുണ്ടാക്കും. അതിനാൽ ഇനിയും നികുതി കുറയ്ക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി നിലവിൽ കേരളത്തിനിപ്പോഴില്ല. ഇതാണ് മന്ത്രിയുടെ വാദം.



കേന്ദ്ര എക്സൈസ് നികുതി തുകയായും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വാറ്റ് ശതമാനത്തിലും കണക്കാക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആനുപാതിക കുറവ് കേരളത്തിലും വന്നത്. അതായത് 32.90 രൂപയായിരുന്നു കേന്ദ്രം പെട്രോളിന് ഈടാക്കിയിരുന്ന നികുതി. ഇതിൽനിന്ന് 5 രൂപയാണു കുറച്ചത്. ഇതോടെ കേന്ദ്ര നികുതി 27.90 രൂപയായി മാറി. കേന്ദ്ര നികുതിയുടെ മുകളിലാണ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ വിൽപന നികുതി (വാറ്റ്) ഈടാക്കുന്നത്. അടിസ്ഥാന വില, ചരക്കുകൂലി, ഡീലർമാരുടെ കമ്മിഷൻ എന്നിവയടങ്ങുന്ന തുകയിലാണ് സംസ്ഥാനം വാറ്റ് ഈടാക്കുന്നത്.

പെട്രോൾ വില 100 കടന്നതിന്റെ കാഴ്‌ച.

30.08 ശതമാനമാണ് കേരളം ഈടാക്കുന്ന വാറ്റ്. എക്സൈസ് നികുതി 32.90 രൂപ 27.90 രൂപയായി കുറയുമ്പോൾ കേരളം ഈടാക്കുന്ന വാറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുറവാണ് പെട്രോളിന്റെ വിലയിലുള്ള 1.50 രൂപയുടേത്. ഇത് ഓട്ടമാറ്റിക്കായി കുറയുന്നതാണ്. കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും കേന്ദ്രം വരുത്തിയ കുറവ് നവംബർ 4 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനു പുറമേയാണ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ വാറ്റിൽ വരുത്തിയ ഇളവ്.



കേരളം നികുതി കുറച്ചെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതു നികുതി കൂട്ടിയില്ല എന്നതിനെ ആലങ്കാരികമായി പറഞ്ഞതു മാത്രമാണ്. കേന്ദ്രം നികുതി കുറയ്ക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം നികത്താൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു നികുതി കൂട്ടാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. ഈ അവകാശം വിനിയോഗിച്ചില്ലെന്നതാണ് സർക്കാർ പറയുന്ന ന്യായം. ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ കോവിഡ് സെസ് ഏർപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ കേരളം അതിനു മുതിർന്നില്ലെന്നും മന്ത്രി പറയുന്നു. കേന്ദ്രം ഇത്രനാളും നികുതി കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കേരളത്തിനും ഈ കൊള്ളലാഭം കൂടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വാറ്റ്, ശതമാനത്തിൽ കണക്കാക്കുന്നതിനാലാണിത്.



എന്നാൽ ഇത്രനാളും സംസ്ഥാനം ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരക്ഷരം മിണ്ടിയിരുന്നില്ലെന്നതാണു വസ്തുത. ഇന്ധനനികുതി വർധന വഴി മാത്രം 5 മാസംകൊണ്ട് കേരളത്തിനു ലഭിച്ച അധിക വരുമാനം 201 കോടി രൂപയാണെന്ന കണക്കുകളും പുറത്തുവന്നു. 15–ാം ധനകാര്യ കമ്മിഷന്റെ ശുപാർശ പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തിനു കിട്ടുന്ന കേന്ദ്ര നികുതി വിഹിതം കുറഞ്ഞതിന്റെയും സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കേണ്ടാത്ത അഡീഷനൽ എക്സൈസ് നികുതി മാത്രം വർധിപ്പിക്കുന്ന കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഇരട്ടത്താപ്പിനെപ്പറ്റിയും മാത്രമാണ് സംസ്ഥാനം ഇതുവരെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. പെട്രോളിന്റെ കേന്ദ്ര നികുതിയിൽ ഇപ്പോൾ 1.40 രൂപ മാത്രമാണ് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കേണ്ട എക്സൈസ് നികുതി. കേരളത്തിനുള്ള ആകെ നികുതി വിഹിതം കേന്ദ്രം വല്ലാതെ കുറച്ചുവെന്നാണ് കേരളത്തിന്റെ ധനമന്ത്രി പറയുന്നത്.



പ്രതീകാത്മക ചിത്രം.

കേന്ദ്രം ഇനിയും കുറയ്ക്കുമോ?



ഇന്ധനവില കേന്ദ്രം കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് കേരളത്തിന്റെ ചെലവുകളും കൂടുന്നുണ്ട്. വിലക്കയറ്റമുണ്ടാക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കു വഹിക്കുന്നത് പെട്രോളിയം ഉൽപന്നങ്ങളാണ്. അതിനാൽ കേന്ദ്രം ഇനിയും നികുതി കുറയ്ക്കുകയാണു വേണ്ടതെന്നാണ് കേരളം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കൂടാതെ 13 തവണ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി സർക്കാർ നികുതി കൂട്ടിയിട്ടും ഒരു തവണ പോലും പിണറായി സർക്കാർ വില കൂട്ടിയില്ലെന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല, രണ്ടു വർഷം മുൻപ് ഇന്ധന നികുതിയിൽ നേരിയ ഇളവു (ഒരു ശതമാനം) വരുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് കേന്ദ്രം കൂട്ടിയ നികുതി കുറയ്ക്കാൻ കേരളം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.



എന്നാൽ കേന്ദ്രം നികുതി കുറയ്ക്കണമെന്നു ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന സർക്കാരിന് കേന്ദ്രം ഇനി നികുതിയിളവു വരുത്തില്ലെന്ന ഉറപ്പുണ്ട്. നികുതി കുറയ്ക്കൽ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഗെയിം ആണെന്നും അതിൽ വീഴരുതെന്നുമാണ് സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം. കേന്ദ്രം ഇനിയും നികുതി കുറച്ചാൽ കേരളത്തിന്റെ വരുമാനം വീണ്ടും കുറയും. കേന്ദ്രം നികുതി കുറച്ചതുകൊണ്ടു മാത്രം കേരളത്തിന്റെ വരുമാനത്തിൽ പ്രതിദിനം 1.80 കോടി രൂപയുടെ കുറവാണുണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കേന്ദ്രം കുറയ്ക്കട്ടെ എന്നു സംസ്ഥാനം പറയുന്നതു ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ മാത്രമാണ്.



ചിത്രം: മനോരമ ഓൺലൈൻ ക്രിയേറ്റിവ്.

കേന്ദ്രത്തിന്റെ നികുതിക്കൊള്ള, ഇരട്ടത്താപ്പും



നിയന്ത്രണങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെയാണ് കേന്ദ്രം ഇന്ധന നികുതി കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. നികുതിക്കൊള്ളയുടെ ഏറ്റവും ക്രൂരമായ വശമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നാം കണ്ടത്. ലോക്‌ഡൗണിനെത്തുടർന്ന് അസംസ്കൃത എണ്ണവില ബാരലിന് 20 ഡോളറിലേക്കു വരെ ഇടിഞ്ഞിരുന്നു. എണ്ണവില കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കേന്ദ്രം ഇന്ധന നികുതി കുത്തനെ കൂട്ടിയത്. ഇതുമൂലം വിലക്കുറവിന്റെ ആനുകൂല്യം ഒരു പൈസ പോലും രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്കു ലഭിച്ചില്ല. മാത്രമോ, ഉയർന്ന നികുതി വരുമാനവും കുറഞ്ഞ ഇറക്കുമതിച്ചെലവുമായി കേന്ദ്രത്തിനു വലിയ വരുമാനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനു വലിയ തുക ആവശ്യമുണ്ടെന്നാണ് കേന്ദ്രം അന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്. 2014 ൽ പെട്രോളിന് 9.48 രൂപയും ഡീസലിന് 3.5 രൂപയുമായിരുന്നു എക്സൈസ് നികുതി. 2015 ജനുവരിയിൽ തന്നെ മോദി സർക്കാർ പെട്രോളിന്റെ എക്സൈസ് നികുതി 17.46 രൂപയാക്കി കൂട്ടി. ഡീസലിന്റേത് 10.26 രൂപയായും.

തൊട്ടടുത്ത വർഷം പെട്രോൾ നികുതി 21.48 രൂപയാക്കി. ഡീസലിന് 17.33 രൂപയായും കൂട്ടി. 2017 ഒക്ടോബറിൽ നികുതിയിൽ നേരിയ കുറവു വരുത്തി. പെട്രോളിന് 19.48 രൂപയാക്കിയും ഡീസലിന് 15.33 രൂപയാക്കിയും നികുതി നിജപ്പെടുത്തി. കൃത്യം ഒരു വർഷത്തിനു ശേഷം വീണ്ടും നികുതി കുറച്ചു. പെട്രോളിന് 17.98 രൂപയാക്കിയും ഡീസലിന് 14.33 രൂപയാക്കിയുമാണു കുറച്ചത്. എന്നാൽ 2019 ൽ നികുതി വീണ്ടും ഉയർത്തി പെട്രോൾ നികുതി 19.48 രൂപയാക്കി. ഡീസലിന് 15.83 രൂപയാക്കി. 2020 മേയിൽ വീണ്ടും വലിയ വർധന വരുത്തി. പെട്രോളിന്റെ എക്സൈസ് നികുതി 32.90 രൂപയാക്കി ഉയർത്തി. ഡീസലിന് 31.80 രൂപയാക്കി.

ഇന്ധന നികുതി കൂട്ടിയപ്പോഴെല്ലാം അഡീഷനൽ എക്സൈസ് നികുതിയാണു കേന്ദ്രം കൂട്ടിയത്. ഇതിനിടെ കുറച്ചപ്പോൾ എക്സൈസ് നികുതി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കേണ്ടതില്ലെന്നതാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേട്ടം. അഡീഷനൽ എക്സൈസ് നികുതി കൂട്ടുന്നതിൽ മാത്രമല്ല കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഇരട്ടത്താപ്പ്. വില നിർണയത്തിലുമുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയങ്ങളിൽ മാത്രമുണ്ടാകുന്ന നേരിയ വിലയിളവുകൾ ഇതിനുദാഹരണമാണ്.



ജനങ്ങളുടെയും ചെലവു കൂടുകയാണല്ലോ?



കോവിഡ് പ്രതിരോധം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം, ക്ഷേമപ്രവർത്തനങ്ങൾ… സർക്കാർ ചെലവു കൂടുകയാണെന്ന് കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും ഒരേ സ്വരത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ധനനികുതിയെന്ന പേരിൽ സാധാരണക്കാരനെ കൊള്ളയടിക്കുന്നത്. ഇന്ധനവില ഉയരുന്നത് ഉപ്പു തൊട്ട് കർപ്പൂരം വരെയുള്ള സാധനങ്ങളുടെ വില ഉയർത്തുമെന്നും അതു സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതച്ചെലവ് വല്ലാതെ കൂട്ടുമെന്നും സർക്കാരിന് അറിയില്ലേ?

കോവിഡ് മഹാമാരി മൂലം വലയുന്ന സാധാരണക്കാരുടെ ചെലവ് ഇങ്ങനെ കൂട്ടുന്നതിന് സർക്കാർ ചെലവു കൂടുന്നു എന്ന ന്യായം മതിയാവില്ല. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ, ഓട്ടോ ടാക്സി തൊഴിലാളികൾ തുടങ്ങി എത്രയോ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ജീവനോപാധികളാണ് ഇന്ധനവിലക്കൊള്ള മൂലം പ്രതിസന്ധിയിലായത്. ഇതിനിടെയിലും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു വർധിപ്പിച്ച ശമ്പളം കൊടുക്കണമെന്നുള്ള ന്യായം പറഞ്ഞ് ഇന്ധനവില കുറയ്ക്കാതിരിക്കുന്ന സർക്കാരിനെ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുമെന്ന് കണ്ടറിയാം.



കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം മന്ത്രി ഹർദീപ് സിങ് പുരി.

ഡീസലിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വർധിപ്പിച്ച നികുതിയുടെ മൂന്നിലൊന്നും പെട്രോളിനു കൂട്ടിയ നികുതിയുടെ ആറിലൊന്നും മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ കുറയ്ക്കുന്നത്. ഇന്ധനവില വർധന മൂലം രാജ്യത്തെ സാധാരണക്കാർ പ്രതിസന്ധിയിലാകുമ്പോൾ കേന്ദ്രം എന്തുകൊണ്ടാണ് കോർപറേറ്റ് നികുതി വർധിപ്പിക്കാത്തതെന്ന ചോദ്യവും ശക്തമാകുന്നുണ്ട്. മോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തിയതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ കോർപറേറ്റ് നികുതി 5 ശതമാനം കുറച്ചിരുന്നു. കോവിഡ് പ്രതിരോധ ചെലവു കണ്ടെത്താൻ സാധാരണക്കാരെ പിഴിയുന്ന സർക്കാരിനു പക്ഷേ, കോർപറേറ്റ് നികുതി കൂട്ടാനുള്ള ഉദ്ദേശ്യമേയില്ല.



ഇന്ധനനികുതി: രാഷ്ട്രീയത്തീ



ഇന്ധനനികുതിയിൽ ഇളവു വരുത്തിക്കൊണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വലിയ രാഷ്ട്രീയ പടക്കത്തിനു തീകൊളുത്തുകയാണു ചെയ്തത്. ഉത്തർപ്രദേശ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യം വച്ചാണ് ദീപാവലി ദിനത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നികുതി കുറച്ചത്. ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ നേരിട്ട തോൽവിയും പെട്ടെന്നു നികുതി കുറയ്ക്കാൻ സർക്കാരിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ, ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമാകുക എന്ന വലിയ ലക്ഷ്യമല്ല കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഈ തീരുമാനത്തിനു പിന്നിൽ. രാജ്യത്തിന്റെ നാണ്യപ്പെരുപ്പത്തോത് പിടിവിട്ട് കുതിക്കുകയാണ്. നാണ്യപ്പെരുപ്പം ഉയരാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഇന്ധനവില വർധനയാണ്. നാണ്യപ്പെരുപ്പം ഉയരുന്നത് ജിഡിപി വളർച്ചയെ പിന്നോട്ടടിക്കും. നേരിയ തോതിൽ നികുതി കുറച്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളെ നികുതി കുറയ്ക്കാനുള്ള സമ്മർദത്തിലാക്കുകയും അതുവഴി ഇന്ധനവിലയിൽ പ്രകടമായ കുറവു വരുത്തുകയും അങ്ങനെ നാണ്യപ്പെരുപ്പ ഭീഷണിയെ നേരിടുകയുമാണ് കേന്ദ്ര ലക്ഷ്യം.



ഇതിനിടെ ഇന്ധന നികുതി കുറയ്ക്കാൻ കോടതികളും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം ഇന്ധന നികുതി കുറച്ചു. കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളും വാറ്റ് കുറച്ചു. ബിജെപി ഇതര സംസ്ഥാനമായ ഒഡീഷയും നികുതി കുറച്ചു. നേരത്തേ വാറ്റ് കുറച്ചതിനാൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ പെട്രോളിന് കേരളത്തിലേക്കാൾ വില കുറവാണ്. പ്രതിപക്ഷപ്പാർട്ടികൾ ഭരിക്കുന്ന പഞ്ചാബ്, രാജസ്ഥാൻ, ഛത്തീസ്ഗഡ്, മഹാരാഷ്ട്ര, ഡൽഹി, ബംഗാൾ, ജാർഖണ്ഡ്, തെലങ്കാന, ആന്ധ്രപ്രദേശ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഇനിയും നികുതി കുറയ്ക്കാത്തത്. ഏറ്റവും ഉയർന്ന വാറ്റ് നികുതി ഈടാക്കുന്ന രാജസ്ഥാനിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും പെട്രോളിന് ഇപ്പോഴും 110 രൂപയുടെ മുകളിലാണു വില. ബിജെപി ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നികുതി കുറയ്ക്കാൻ മുറവിളി കൂട്ടുകയാണ്.



കേരളത്തിൽ ബിജെപിയും യുഡിഎഫും സർക്കാരിനെതിരെ സമരമുഖത്താണ്. ജനം സർക്കാരിനെതിരെ തിരിയുക എന്നതായിരുന്നു ബിജെപിയുടെ ആവശ്യം. കേന്ദ്രത്തിന്റെ നികുതിക്കൊള്ളയെപ്പറ്റി പറഞ്ഞ് ബിജെപിയെയും, ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ നികുതി കൂട്ടിയെന്നു പറഞ്ഞ് യുഡിഎഫിനെയും നേരിടാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ. ഇന്ധന നികുതി കുറയ്ക്കണമെന്നു പറയാൻ യുഡിഎഫിന് അധികാരമില്ലെന്നാണ് പിണറായി സർക്കാർ പറയുന്നത്. ഇന്ധന വില നിർണയം കമ്പോളത്തിനു നൽകിയത് മൻമോഹൻ സർക്കാരാണെന്നും സർക്കാർ പറയുന്നുണ്ട്.

എന്നാൽ വിലനിർണയം എണ്ണക്കമ്പനികൾക്കു നൽകാനുള്ള ചർച്ചകൾ തുടങ്ങിയത് ബിജെപി സർക്കാരാണ്. പെട്രോൾ വില നിർണയാധികാരം മൻമോഹൻ സിങ്ങും ഡീസലിന്റെ വിലനിർണയാധികാരം മോദി സർക്കാരുമാണ് കമ്പോളത്തിനു കൈമാറിയത്. രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞ് പ്രതിരോധിക്കാനാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ശ്രമമെങ്കിലും ജീവിതം വഴിമുട്ടിയ സാധാരണക്കാർക്ക് ഈ രാഷ്ട്രീയം മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്നതാണു യാഥാർഥ്യം.



English Summary: Should Kerala Reduce its Fuel Tax Like how Centre Did So? An Analysis