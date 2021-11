‘5 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അധികാരത്തിലെത്തും; ഒരു കുടുംബത്തിനു ചുറ്റും കറങ്ങുന്നതല്ല ബിജെപി’

ന്യൂഡൽഹി∙ അടുത്ത നിയമസഭാ തിരിഞ്ഞെടുപ്പു നടക്കാനിരിക്കുന്ന അഞ്ചു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ബിജെപി അധികാരത്തിലെത്തുമെന്ന് ആത്മവിശ്വാസം പങ്കുവച്ചു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ബിജെപി ദേശീയ എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ സംസാരിക്കവെയാണു മോദിയുടെ പ്രഖ്യാപനം. ബിജെപി പ്രവർത്തകർ പാർട്ടിക്കും സാധാരണക്കാർക്കുമിടയിലെ പാലമായി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു.

പ്രതിപക്ഷത്തെ പരോക്ഷമായി വിമർശിക്കാനും മോദി മറന്നില്ല. ബിജെപി കേന്ദ്രം ഭരിക്കാൻ കാരണം പാർട്ടി സാധാരണക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാലാണ്. ഒരു കുടുംബത്തിനു ചുറ്റും കറങ്ങുകയല്ല ബിജെപി ചെയ്യുന്നതെന്നും കോൺഗ്രസിനെ വിമർശിച്ച് മോദി പറഞ്ഞു. ബിജെപിയെ നയിക്കുന്നത് കുടുംബമല്ല പൊതുജനത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിലൂന്നിയ സംസ്കാരമാണ്. സേവനം, ദൃഢനിശ്ചയം, പ്രതിജ്ഞാബദ്ധത എന്നീ മൂല്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു പാർട്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



English Summary :BJP "Doesn't Revolve Around Family": PM's Jibe At Congress In Party Meet