പഞ്ചാബ് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി 117 സീറ്റിലും മത്സരിക്കും

ചണ്ഡീഗഡ്∙ പഞ്ചാബ് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി എല്ലാ സീറ്റിലും മത്സരിക്കുമെന്ന് ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ അശ്വനി ശര്‍മ പ്രതികരിച്ചു. പഞ്ചാബിൽ 117 സീറ്റിലും ബിജെപി ജനവിധി തേടുമെന്ന് ദേശീയ എക്സിക്യൂട്ടിവ് യോഗത്തിലാണ് അശ്വനി ശർമ അറിയിച്ചത്. 2022 ലാണ് പഞ്ചാബിൽ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കേണ്ടത്.

2017ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അകാലി ദൾ– ബിജെപി സഖ്യത്തെ പുറത്താക്കി 77 സീറ്റുകളിൽ വിജയിച്ചാണ് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാനത്ത് അധികാരത്തിലെത്തിയത്. 117 അംഗ നിയമസഭയിൽ 20 സീറ്റിൽ ജയിച്ച് ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടി രണ്ടാമത്തെ വലിയ കക്ഷിയായി. അകാലിദൾ 15 ഇടത്ത് ജയിച്ചപ്പോൾ ബിജെപിക്ക് മൂന്ന് സീറ്റുകൾ മാത്രമാണു നേടാനായത്.

