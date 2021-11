മലകടന്നെത്തുമോ ചക്രവാതം?, കേരളത്തിൽ മഴയ്ക്കും തമിഴ്നാട്ടിൽ ചുഴലിക്കും സാധ്യത

പാലക്കാട് ∙ ചെന്നൈയിലും പരിസരത്തും കനത്തമഴക്കും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനും കാരണമായ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെ ചക്രവാതം ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറാൻ സാധ്യത. ചെന്നൈയിൽ കരതെ‍ാട്ട് പശ്ചിമഘട്ടമലനിരകൾ കടന്ന് അത് അടുത്തദിവസം അറബിക്കടലിന്റെ വടക്കുഭാഗത്ത് എത്തിയേക്കുമെന്നാണ് നിഗമനം. ഇതോടെ അറബിക്കടലിൽ രണ്ടു മർദ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നതിനാൽ 12 വരെ കേരളത്തിൽ കനത്തമഴയ്ക്കുളള സാധ്യത – പ്രത്യേകിച്ച് മലയേ‍ാരമേഖലയിൽ – നിലനിൽക്കുന്നതായാണ് കാലാവസ്ഥ വിദഗ്ധരുടെ അനുമാനം. വടക്കൻ കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചേക്കുമെന്നാണ് സൂചന.

ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽനിന്നുളള ചക്രവാതവും അനുബന്ധമർദ്ദവും അറബിക്കടലിൽ എത്തുമ്പേ‍ാൾ, അവിടെ നിലവിലുളള തീവ്രന്യൂനമർദ്ദം പടിഞ്ഞാറുഭാഗത്തേക്കു മാറുമെന്നാണ് നിഗമനം. രണ്ടു മർദ്ദങ്ങളുടെ ഫലമായി കൂടുതൽ കാർമേഘങ്ങൾ ഉണ്ടായി കുന്നിൻപ്രദേശങ്ങളിൽ കനത്തമഴയായി പെയ്തെ‍ാഴിയാം. മണ്ണിടിച്ചിലിനും ഉരുൾപ്പെ‍ാട്ടലിനും വഴിയെ‍ാരുക്കുന്ന തരത്തിൽ മഴ ശക്തമാകാനുള്ള സാധ്യതയും വിദഗ്ധർ തളളിക്കളയുന്നില്ല.



തമിഴ്നാടിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇപ്പേ‍ാൾ മേഘപടലങ്ങൾ കുറവാണെങ്കിലും അടുത്തദിവസം വൻമഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയും വിവിധ ഏജൻസികൾ പ്രവചിക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞമാസത്തിന്റെ തുടർച്ചയായി ഈ മാസം ഇതുവരെമാത്രം ഈ രണ്ടുകടലിലും ചക്രവാതങ്ങളും ചുഴലിയും രൂപപ്പെട്ടു. ഒന്നിനുപിന്നാലെ ഒന്നായി കടലിൽ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ രൂപംകെ‍‍ാള്ളുന്നതിന്റെ ആഘാതം പലവിധത്തിലാണു കരയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഉച്ചകഴിയുന്നതേ‍ാടെ കനത്ത ഇടിയും കാറ്റുമായി എത്തുന്ന കാർമേഘങ്ങളും തുടർന്ന് പരമാവധി ഒരുമണിക്കൂർ കനത്തമഴയുമെന്ന തുലാവർഷ രീതിയല്ല ഇപ്പേ‍ാൾ കാണുന്നതും

ചെറിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ പെ‍ാടുന്നനെ പെയ്യുന്ന ശക്തമായ മഴയിൽ വെളളത്തിന്റെ അളവ് വലിയതേ‍ാതിലാണ്. കേ‍ാട്ടയം കൂട്ടിക്കലിലും അട്ടപ്പാടി ചുരംറേ‍ാഡ് പരിസരത്തും കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയുണ്ടായത് ഇത്തരം മഴയാണ്. ഒരു ലഘുമേഘസ്ഫേ‍ാടനത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ് ഇത്തരം മഴകാണിക്കുന്നതെന്നു കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രജ്ഞർമാർ പറയുന്നു.



ഉച്ചകഴിഞ്ഞുപെയ്തു തുടങ്ങുന്ന മഴ ഏത്രസമയവും നീണ്ടുനിൽക്കാം. മൺസൂൺ സീസൺ കഴിഞ്ഞിട്ടും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ 29, അറബിക്കടലിൽ 28 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനും മുകളിലാണ് ചൂട്. ഇത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ തുടർച്ചയായ വ്യതിയാനങ്ങൾക്കു വഴിതുറക്കുന്നു. ചക്രവാതങ്ങളും തീവ്രന്യൂനമർദ്ദങ്ങളും ഇനിയും രൂപംകെ‍ാള്ളാനുള്ള സാധ്യതയും തള്ളിക്കളയുന്നില്ല.



കാലവർഷം പിൻവാങ്ങാതിരിക്കുകയും തുലാവർഷക്കാറ്റ് എത്തുകയും കടലിൽ ചക്രവാതങ്ങൾ രൂപംകെ‍ാളളുകയും ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞമാസം ആദ്യമുണ്ടായ അസാധാരണ സ്ഥിതിവിശേഷത്തിന്റെ ഫലമായ അവ്യവസ്ഥ അന്തരീക്ഷത്തിൽനിന്ന് പൂർണമായി മാറിയിട്ടില്ലെന്ന അനുമാനവുമുണ്ട്.



സാങ്കേതികമായി ഒക്ടേ‍ാബർ ഒന്നുമുതൽ ലഭിച്ചത് തുലാവർഷ മഴയായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അതനുസരിച്ച് നവംബർ 7 വരെ തുലാവർഷക്കാലത്ത് 36 സെന്റീമീറ്റർ മഴകിട്ടി. സാധാരണ ഈ സമയത്തു ലഭിക്കേണ്ട മഴയേക്കാൾ 92 ഇരട്ടിയാണിതെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. ഡിസംബർ വരെയാണ് തുലാവർഷക്കാലം. മഴയുടെ സ്വഭാവമനുസരിച്ച് ഒക്ടോബർ പകുതിക്കുശേഷമാണ് കാലവർഷം പിൻവാങ്ങിയത്.



