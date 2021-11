ഇറാഖ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിയിലേക്ക് ഡ്രോൺ ഇടിച്ചിറക്കി; സുരക്ഷിതനെന്ന് ഖാദിമി

ബാഗ്ദാദ് ∙ ഇറാഖ് പ്രധാനമന്ത്രി മുസ്തഫ അൽ ഖാദിമിക്കുനേരെ വധശ്രമം. സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ നിറച്ച ഡ്രോൺ ബാഗ്ദാദിലെ ഗ്രീൻ സോണിലെ ഖാദിമിയുടെ വസതിയിലേക്ക് ഇടിച്ചിറക്കിയതായി രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് സംഭവം. ഖാദിമി പരുക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു. താൻ സുരക്ഷിതനാണെന്നു ഖാദിമി പിന്നീടു ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ആരും ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ലെന്നു സൈന്യം അറിയിച്ചു. ഇറാഖിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തെ ചൊല്ലി സംഘര്‍ഷം നിലനില്‍ക്കുന്നതിനിടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിക്കു നേരെ വധശ്രമമുണ്ടായത്.

English Summary: Iraq Prime Minister Unhurt After Drone Attack At His Residence: Military