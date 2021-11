‘ഉദ്യോഗസ്ഥ’ യോഗത്തിൽ ഉത്തരവിറങ്ങി; മന്ത്രിമാർ അറിഞ്ഞത് സ്റ്റാലിൻ കത്തയച്ചപ്പോൾ

തിരുവനന്തപുരം∙ തമിഴ്നാട് ജലവിഭവവകുപ്പിലെ കമ്പം എക്സിക്യൂട്ടിവ് എൻജിനീയർ നൽകിയ കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഈ മാസം ഒന്നാം തീയതി ജലവിഭവ വകുപ്പ് അഡിഷനൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ചേംബറിൽ ചേർന്ന യോഗമാണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ ബേബി ഡാമിനോടു ചേർന്ന 15 മരങ്ങൾ മുറിക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തത്. മരങ്ങൾ മുറിക്കാൻ തമിഴ്നാട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യം പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവ് ഈസ്റ്റ് ഡിവിഷനിലെ ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഒക്ടോബർ 30ന് അറിയിച്ചതിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ യോഗം ചേർന്നത്.

തമിഴ്നാടിനു പാട്ടത്തിനു നൽകിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ 40 സെന്റിലുള്ള മരങ്ങൾ മുറിക്കാനായിരുന്നു കെഎഫ്ഡിഎച്ച്ക്യു–3859–2021–സിഡബ്ല്യുഡബ്ല്യു–ഡബ്ല്യുഎൽ4 എന്ന നമ്പരിലിറക്കിയ ഉത്തരവിലൂടെ അനുമതി നൽകിയത്. 7 മീറ്റർ പൊക്കവും 171 സെന്റീമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള മരംവരെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. എന്നാൽ, മുഖ്യമന്ത്രിയും വനം മന്ത്രിയും ജലവിഭവമന്ത്രിയും ഇക്കാര്യം അറിഞ്ഞത് ഇന്നലെ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി നന്ദി അറിയിച്ചു കത്തയച്ചപ്പോൾ.



തമിഴ്നാടിനു പാട്ടത്തിനു നൽകിയ 0.25 ഹെക്ടറിൽ ബേബി ഡാമിനോടു ചേർന്നു നിൽക്കുന്ന 23 മരങ്ങൾ മുറിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നായിരുന്നു തമിഴ്നാട് എക്സിക്യൂട്ടിവ് എൻജിനീയറുടെ ആവശ്യം. പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവ് ഈസ്റ്റ് ഡിവിഷനിലെ ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ 40 സെന്റിലുള്ള 15 മരങ്ങൾ മുറിക്കാൻ ശുപാർശ നൽകി. കരാർ പ്രകാരം, അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി തമിഴ്നാടിനു മരംമുറിക്കാനും ചെറിയ ചെടികളും കുറ്റിക്കാടുകളും നീക്കം ചെയ്യാനും അധികാരമുണ്ടെന്നു പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് കൺസർവേറ്റർ (വൈൽഡ് ലൈഫ്) ബെന്നിച്ചൻ തോമസ് ഐഎഫ്എസിന്റെ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.



മുറിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയ മരങ്ങൾ: ഉന്നം (3), കാട്ടുറബർ (2), പൊരിവെട്ടി(3), മുളകുനാറി (2), താന്നിപൂമരം(1), നായിക്കുമ്പിൾ (1), വഴണ (2), ഞാവൽ (1). തടികളും കഷ്ണങ്ങളും പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവിനു പുറത്തു കൊണ്ടുപോകരുതെന്നും ഇവ ഈസ്റ്റ് ഡിവിഷനിലെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ശേഖരിച്ചു സൂക്ഷിക്കണമെന്നും ഉത്തരവിലുണ്ട്. ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പ് അഞ്ചാം തീയതി തമിഴ്നാട് എക്സിക്യൂട്ടിവ് എൻജിനീയർക്കും കോട്ടയത്തെ ഫീൽഡ് ഡയറക്ടർക്കും പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവ് ഈസ്റ്റ് ഡിവിഷനിലെ ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർക്കും വനം–ജലവിഭവ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിമാർക്കും കൈമാറി.



ഉത്തരവ് കിട്ടിയതോടെ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി നന്ദി അറിയിച്ചു കത്തയച്ചു. മാധ്യമങ്ങളിൽ വാർത്ത വന്നപ്പോഴാണു കത്തയച്ച കാര്യം സർക്കാർ അറിയുന്നത്. പിന്നീട്, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് കത്തു കിട്ടിയതായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. അപ്പോഴും ആരാണ് ഉത്തരവിറക്കിയതെന്നു ജലവിഭവ–വനം മന്ത്രിമാരുടെ ഓഫിസിനോ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിനോ വ്യക്തത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വനം മന്ത്രി, ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ കടുത്ത അതൃപ്തി മുഖ്യമന്ത്രിയെ അറിയിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി നിർദേശിച്ചതനുസരിച്ച് ഉത്തരവു റദ്ദാക്കി പുതിയ ഉത്തരവിറക്കുകയായിരുന്നു. യോഗത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങളടങ്ങിയ ഫയൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ജലവിഭവ സെക്രട്ടറിയുടെ യോഗത്തിലെ തീരുമാനം അനുസരിച്ചാണ് ഉത്തരവിറക്കിയതെന്നും നിയമപ്രകാരമാണു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതെന്നുമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വിശദീകരണം.



