മരംമുറി: വനംമന്ത്രി അറിയാതെ ഉത്തരവിറക്കുന്നത് അച്ചടക്കലംഘനമെന്ന് പി.സി. ചാക്കോ

കൊച്ചി∙ മുല്ലപ്പെരിയാറിലെ ബേബി ഡാമിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തുള്ള മരങ്ങൾ മുറിക്കാൻ തമിഴ്നാടിന് അനുമതി നൽകിയ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ച് എൻസിപി. മരംമുറിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയതു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അറിവോടെയാണെന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയട്ടെ. ഉത്തരവിറക്കിയത് വനംമന്ത്രി അറിയാതെയാണെങ്കിൽ ഇത് അച്ചടക്കലംഘനമാണെന്നും എൻസിപി അധ്യക്ഷൻ പി.സി. ചാക്കോ പറഞ്ഞു.

തിരുവനന്തപുരം ചീഫ് വൈല്‍ഡ് ലൈഫ് വാര്‍ഡന്റെ ഓഫിസില്‍ നിന്നാണ് തമിഴ്‌നാടിന് മരംമുറിക്കാനുള്ള അനുമതി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. താൻ അറിയാതെയാണ് അനുമതി നൽകിയതെന്നു വനംമന്ത്രി എ.കെ. ശശീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. മന്ത്രിപോലും അറിയാതെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും കൂടിയാലോചിച്ചു തീരുമാനം എടുക്കണമായിരുന്നുവെന്നും പി.സി. ചാക്കോ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, ചാക്കോയും ശശീന്ദ്രനും ആലുവാ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ കൂടിക്കാഴ്ച്ച നടത്തി. തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ. സ്റ്റാലിന്റെ കത്ത് കിട്ടിയപ്പോഴാണു മരംമുറിക്കലിന് അനുമതി നൽകിയ കാര്യം അറിഞ്ഞതെന്നാണു വനംമന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞത്. അതിനാലാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോടു വിശദീകരണം ചോദിച്ചതെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

