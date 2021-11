‘വാദം വിശ്വാസ്യയോഗ്യമല്ല, പിണറായി മറുപടി പറയണം’; വിമർശിച്ച് പ്രേമചന്ദ്രനും ജോസഫും

തിരുവനന്തപുരം ∙ മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ ബേബി ഡാം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുന്നോടിയായി മരം മുറിക്കാന്‍ തമിഴ്നാടിന് അനുമതി നല്‍കിയ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കണമെന്ന് പി.ജെ.ജോസഫ് എംഎൽഎ. ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഉത്തരവിറക്കിയെന്ന വാദം വിശ്വാസ്യയോഗ്യമല്ല.

തമിഴ്നാട് മന്ത്രിയുടെ ഭീഷണിക്ക് വഴങ്ങിയെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല. ബേബി ഡാം ബലപ്പെടുത്തുകയല്ല, പുതിയ ഡാമാണ് കേരളത്തിന് ആവശ്യമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇതിനു മറുപടി പറയണമെന്നും ജോസഫ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

മരംമുറി ഉത്തരവ് സര്‍ക്കാരിന്‍റെ അറിവോടെയാണെന്ന് എന്‍.കെ.പ്രേമചന്ദ്രന്‍ എംപി പറഞ്ഞു. ഇത്ര സങ്കീര്‍ണമായ വിഷയത്തില്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് എങ്ങനെയാണ് തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ കഴിയുക? കേരളത്തിന്‍റെ നിലപാടുകളെ ദുര്‍ബലപ്പെടുത്തുന്നതാണ് നടപടിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: PJ Joseph and NK Premachandran on permission for felling trees to strengthen Baby Dam