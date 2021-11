ചാനൽ ചർച്ചയ്ക്ക് ബിജെപിക്ക് 22 പേരുടെ പട്ടിക; പ്രോട്ടോക്കോൾ ഓഫിസർമാർ മാറും

കോഴിക്കോട് ∙ ഇനി മുതൽ ചാനൽ ചർച്ചയ്ക്ക് ബിജെപി പ്രതിനിധിയെ കിട്ടാൻ പാർട്ടി സംസ്ഥാന ഓഫിസിൽ വിളിക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ട വക്താക്കളെ നേരിട്ടു വിളിച്ചാൽ ചാനലുകൾക്കു കിട്ടില്ലെന്നു ചുരുക്കം. ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്ന ചാനലുകൾക്കു നൽകാൻ 22 പേരുടെ പട്ടികയും ബിജെപി തയാറാക്കി. ചാനലുകളിൽ വന്നിരുന്ന് ഇവരാകും ഇനി പാർട്ടി നിലപാടുകൾ പറയുക. പലരും പലതും ചാനലിലിരുന്നു പറയുന്നത് പാർട്ടിക്ക് അവമതിപ്പുണ്ടാക്കുന്നുവെന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞാണു പുതിയ നീക്കം. സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗം ചർച്ച ചെയ്തെടുത്ത തീരുമാനം ഉടൻ നടപ്പാക്കും.

പാർട്ടിയുടെ കേന്ദ്രനേതാക്കളും മന്ത്രിമാരും കേരളത്തിലെത്തിയാൽ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന പ്രോട്ടോക്കോൾ ഓഫിസർമാരിലും മാറ്റമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അൽപനാൾ മുൻപ് കൊച്ചിയിലിറങ്ങിയ ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രിക്കു പാർട്ടി ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയൊരുക്കിയ വാഹനവും താമസവും സ്വീകരിക്കാതെ നേതാക്കളിലൊരാൾ സ്വന്തമായി ഒരുക്കിയ വാഹനത്തിൽ സ്വകാര്യഹോട്ടലിൽ തങ്ങിയതു വിവാദമായിരുന്നു. പിന്നീട് ഈ മന്ത്രിക്കു സ്ഥാനവും തെറിച്ചു.

English Summary: State BJP to have 22 member panel for TV channel discussions