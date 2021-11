ഭർത്താവുമൊത്ത് സ്കൂട്ടറിൽ സഞ്ചരിക്കവെ അപകടം; 5 പേരിൽ ജീവന്റെ തുടിപ്പേകി ഉഷ യാത്രയായി

തിരുവനന്തപുരം∙ മൃതസഞ്ജീവനി വഴിയുള്ള ഈ വർഷത്തെ 12-ാമത്തെ അവയവദാനം ഉഷാ ബോബനിലൂടെ അഞ്ചു രോഗികളിലേക്ക്. ഓച്ചിറ ചങ്ങൻകുളങ്ങര ഉഷസിൽ ഉഷാ ബോബന്റെ കരളും വൃക്കകളും നേത്രപടലങ്ങളും അഞ്ചു രോഗികൾക്കാണു ദാനം ചെയ്യുന്നത്. നവംബർ മൂന്നിന് ഭർത്താവ് ബോബനോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന സ്കൂട്ടറിൽ ടിപ്പർ ലോറി വന്നിടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. കന്നേറ്റിപ്പാലത്തിനു സമീപമുണ്ടായ അപകടത്തിൽ തലയ്ക്കു സാരമായി പരുക്കേറ്റ ഉഷാ ബോബൻ കിംസ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ മസ്തിഷ്ക മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു. തുടർന്ന് അവയവ ദാനത്തിന് ഉഷയുടെ ബന്ധുക്കൾ തയാറായി.

ഇതറിഞ്ഞ് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോർജ് ആദരമറിയിക്കുകയും തുടർനടപടികൾ എത്രയും വേഗം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനു നിർദേശം നൽകുകയും ചെയ്തു. കിംസിലെ സീനിയർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് കോ–ഓർഡിനേറ്റർ ഡോ.പ്രവീൺ മുരളീധരൻ, ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് പ്രൊക്യുവർമെന്റ് മാനേജർ ഡോ.മുരളീകൃഷ്ണൻ, ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് കോ–ഓർഡിനേറ്റർ ഷബീർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു ഞായർ വൈകിട്ടോടെ ശസ്ത്രക്രിയ ആരംഭിച്ചു. ഒരു വൃക്കയും കരളും കിംസ് ആശുപത്രിയിലും ഒരു വൃക്ക മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലും നേത്രപടലങ്ങൾ ഗവ.കണ്ണാശുപത്രിയിലും ചികിത്സയിലുള്ള രോഗികൾക്കാണു നൽകിയത്.



മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിത്സയിലുള്ള രോഗിയ്ക്കു യൂറോളജി വിഭാഗം മേധാവി ഡോ.വാസുദേവൻ, ഡോ.ഉഷ (അനസ്തേഷ്യ) എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വൃക്ക മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തി. മൃതസഞ്ജീവനിയുടെ അമരക്കാരായ ഡിഎ ഇ ഡോ.റംലാബീവി, മെഡിക്കൽ കോളജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ.സാറ വർഗീസ്, ഡോ.നോബിൾ ഗ്രേഷ്യസ്, കോ- ഓർഡിനേറ്റർമാർ എന്നിവരുടെ ഏകോപനത്തിലൂടെ രാത്രി വൈകി അവയവദാന പ്രക്രിയ പൂർത്തീകരിച്ചു. ഉഷയുടെ സംസ്കാരം തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയോടെ വീട്ടുവളപ്പിൽ. മകൾ: ഷിബി ബോബൻ. മരുമകൻ: സുജിത് (ആർമി)

