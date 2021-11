നിർമാണം നടക്കുന്ന സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൽ വീണ നാലു വയസ്സുകാരി മരിച്ചു

പയ്യന്നൂർ (കണ്ണൂർ)∙ നിർമാണം നടക്കുന്ന സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൽ വീണ് പരുക്കേറ്റ നാലു വയസ്സുകാരി മരിച്ചു. ജമ്മുവിൽ സൈനികനായ പയ്യന്നൂർ കൊറ്റിയിലെ കക്കറക്കൽ ഷമൽ–വി.കെ.അമൃത ദമ്പതികളുടെ ഏക മകൾ സാൻവിയയാണ് മരിച്ചത്.



ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 11നാണ് സംഭവം. വീടിനടുത്തുള്ള പറമ്പിലെ നിർമാണം നടക്കുന്ന സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൽ വീഴുകയായിരുന്നു. ടാങ്കിൽ നിറയെ വെള്ളമുണ്ടായിരുന്നു. ഒപ്പമുള്ള കുട്ടികൾ ബഹളം വച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഓടിയെത്തിയ പരിസരവാസികൾ സാൻവിയയെ പുറത്തെടുത്ത് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ഞായറാഴ്ച രാത്രി 9 മണിയോടെ മരിച്ചു.

English Summary: 4-year-old dies after falling into septic tank in Kannur