അദ്വാനിക്ക് 94–ാം പിറന്നാൾ; ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത് മോദി, വെങ്കയ്യ- വിഡിയോ

ന്യൂഡൽഹി∙ മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാവും മുൻ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയുമായ എൽ.കെ.അദ്വാനിക്ക് പിറന്നാളാശംസകൾ നേർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ന്യൂഡൽഹിയിലെ അദ്വാനിയുടെ വസതിയിൽ നേരിട്ടെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വിഡിയോ ബിജെപി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചു.

അദ്വാനിയുടെ വസതിയിൽ നടന്ന കേക്ക് മുറിക്കൽ ചടങ്ങിലും മോദി പങ്കെടുത്തു. രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും സാംസ്‌കാരിക പൈതൃകം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും അദ്വാനി വഹിച്ച പങ്കിനെ മോദി പ്രശംസിച്ചു. 'അദ്വാനി നൽകിയ സംഭാവനകൾക്ക് രാജ്യം എന്നും കടപ്പെട്ടിരിക്കും'- മോദി ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

മോദിയെ കൂടാതെ ഉപരാഷ്ട്രപതി വെങ്കയ്യ നായിഡു, പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ്, ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ എന്നിവരും അദ്വാനിക്ക് ആശംസ നേരാൻ എത്തിയിരുന്നു. 1927 നവംബർ 8ന് കറാച്ചിയിലാണ് അദ്വാനി ജനിച്ചത്. ബിജെപിയിൽ ഏറ്റവുമധികം കാലം പ്രസിഡന്റ് പദവിയിലിരുന്ന നേതാവ് എന്ന നേട്ടം അദ്വാനിക്ക് സ്വന്തമാണ്.



English Summary: PM Visits LK Advani On His Birthday: 'Nation Remains Indebted To Him'