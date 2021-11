യോഗി എവിടെ മത്സരിക്കുന്നുവോ അവിടെ ഞാനും മത്സരിക്കും: ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ്

ലക്നൗ∙ അടുത്ത വർഷം ഉത്തർപ്രദേശിൽ നടക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിനെതിരെ മത്സരിക്കുമെന്ന് ഭീം ആർമി നേതാവ് ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ്. 2019ൽ വാരാണസിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരായി മത്സരിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും അവസാന നിമിഷം ആസാദ് പിന്മാറിയിരുന്നു.

‘ഞാൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും അന്നെനിക്ക് പാർട്ടിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വരുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിപക്ഷ വോട്ടുകൾ വിഭജിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് തന്റെ സ്ഥാനാർഥിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതാണെന്ന് ബഹുജൻ സമാജ്‌ പാർട്ടി നേതാവ് മായാവതി പറഞ്ഞു. ഒന്നുകില്‍ മായാവതി യോഗിക്കെതിരെ വരണം, ഇല്ലെങ്കില്‍ അവര്‍ എന്നെ അതിന് അനുവദിക്കണം.–ആസാദ് വ്യക്തമാക്കി. ഇത്തവണ തനിക്ക്​ ആസാദ്​ സമാജ്​ പാർട്ടിയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

യുപി നിയമസഭയിൽ ഒരു ഇടംപിടിക്കുക എന്നതല്ല, യോഗി നിയമസഭയിൽ വരാതിരിക്കുക എന്നതിനാണ് ഞാൻ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് യോഗി എവിടെ മത്സരിക്കുന്നുവോ അവിടെ ഞാനും മത്സരിക്കും. എവിടെയെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് മത്സരിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നുവോ അവിടെയെല്ലാം ദലിത്​, മുസ്​ലിം, പിന്നാക്ക ജാതി സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരെ സ്​ഥാനാർഥിക​ളാക്കും’– ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞു.

English Summary: Bhim Army's Chandrashekhar Azad Says Will Fight Yogi Adityanath In Polls