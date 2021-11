കുട്ടികൾക്കുള്ള സർക്കാർ കിറ്റിലെ മിഠായിയിൽ വിഷാംശം; ബാലാവകാശ കമ്മിഷൻ കേസെടുത്തു

തിരുവനന്തപുരം ∙ സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കുള്ള സർക്കാർ കിറ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട കപ്പലണ്ടി മിഠായിയിൽ വിഷാംശം കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ കമ്മിഷൻ കേസെടുത്തു. ‘മനോരമ’ വാർത്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെയർമാൻ കെ.വി. മനോജ്കുമാറാണു സ്വമേധയാ കേസെടുത്തത്.



സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് 30 ദിവസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി, ഡയറക്ടർ, സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപറേഷൻ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ എന്നിവർക്കു കമ്മിഷൻ നിർദേശം നൽകി. തിരുവനന്തപുരത്തെ അനലറ്റിക് ലാബിൽ നടത്തിയ മിഠായിയുടെ സാംപിൾ പരിശോധനയിലാണു പൂപ്പലിൽനിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന അഫ്ലോടോക്സിൻ ബി1 എന്ന വിഷാംശം കണ്ടെത്തിയത്.

English Summary: Child welfare commision registers case, on poison presence in sweets in government school kit for childen