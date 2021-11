തിരിഞ്ഞുനോക്കില്ല സ്വന്തം എംപിയെ പോലും; സ്റ്റാലിൻ സിനിമ കണ്ടാൽ മാറുമോ രാഷ്ട്രീയം?

സിനിമയും രാഷ്ട്രീയവും ‘ബെഡ് ഫെല്ലോ’കളായി (അത്രയേറെ അടുത്തിരിക്കുന്നതായി) കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന സംസ്‌ഥാനമാണ് തമിഴ്‌നാട്. അവിടെ സൂപ്പർ താരം സൂര്യ നായകനായെത്തുന്ന ‘ജയ് ഭീം’ എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ വിജയം രാഷ്ട്രീയത്തിനു കൂടി ഗുണമാകുന്ന കാഴ്ചയാണിപ്പോൾ. മാരി സെൽവരാജിന്റെ ‘പരിയേറും പെരുമാൾ’ ജാതിയുടെ വേരുകളിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്ന ചിത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ വെട്രി മാരന്റെ ‘അസുരൻ’ ജാതി വിവേചനത്തിനെതിരായ സന്ദേശം പകർന്നു

എന്നാൽ, സമത്വം, വിദ്യാഭ്യാസം, നിയമപാലനം, നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ എന്നിവയോടു നിരവധി ചോദ്യങ്ങളാണു ജയ് ഭീം ഉയർത്തുന്നത്. ഈ ചോദ്യങ്ങളോട് അനുകൂലമായി പ്രതികരിച്ച്, അസഹിഷ്ണുത പ്രകടിപ്പിക്കാതെ, ഉള്ളു തുറന്ന് അഭിനന്ദിക്കുകയാണു ഡിഎംകെ സർക്കാർ. ഇതിനു പിന്നാലെ തമിഴകം കണ്ടതും അസാധാരണമായ ചില കാഴ്ചകളായിരുന്നു.



‘മുതലമച്ചർ’ കണ്ട സിനിമ



തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ ഭാര്യ ദുർഗയ്ക്കൊപ്പമാണു ജയ് ഭീം കണ്ടത്. സിനിമ തന്റെ മനസ്സിനെ നോവിച്ചെന്നും രാത്രി മുഴുവൻ താൻ പണ്ടു ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച കാലത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ചിന്തകളിൽ മുഴുകിയെന്നും സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു. ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം സൂചിപ്പിച്ചു ചിത്രത്തിന്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകർക്കു വിശദമായ കത്ത് സ്റ്റാലിൻ അയച്ചിരുന്നു. ഒരു സംഭവത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് തിരക്കഥ ഇഴചേർന്നതെങ്കിലും കാഴ്ചക്കാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അതുണ്ടാക്കുന്ന ആഘാതം വളരെ വലുതാണെന്നു കത്തിൽ സ്റ്റാലിൻ സൂചിപ്പിച്ചു.



സൂര്യയും ജ്യോതികയും ചേർന്ന് ഇരുളർ വിഭാഗത്തിലെ വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ള പഠന സഹായമായി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഒരു കോടി കൈമാറുന്നു. ചിത്രം: ട്വിറ്റർ

ചില പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചെയ്യുന്ന പിഴവുകൾ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള സൽപ്പേരിന് കളങ്കമുണ്ടാക്കും. നിങ്ങൾ അത് കാണിച്ചുതന്നു. സത്യം പുറത്തുകൊണ്ടുവരുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചതു മറ്റൊരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു. നേരുള്ളതും മനഃസാക്ഷിയുള്ളതുമായ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് സത്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതെന്നു ചിത്രം കാണിച്ചു തന്നെന്നും സ്റ്റാലിൻ കത്തിൽ കുറിച്ചു. ഒരു കോടി രൂപയാണു ചിത്രത്തിന്റെ നിർമാതാക്കളായ സൂര്യയും ജ്യോതികയും ചേർന്ന് ഇരുളർ വിഭാഗത്തിലെ വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ള പഠന സഹായമായി മുഖ്യമന്ത്രിക്കു കൈമാറിയത്.



അശ്വിനി പറഞ്ഞ കഥ



ആദിവർഗ നരിക്കുറവ വിഭാഗത്തിൽപെട്ട അശ്വിനിയെന്ന യുവതി, കഴിഞ്ഞ ദിവസം മകനുമൊത്തു മാമല്ലപുരത്തെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ അന്നദാനത്തിനായി എത്തി. പൂഞ്ചേരി ഗ്രാമത്തിൽനിന്നുള്ള അശ്വിനി ഭക്ഷണത്തിനായി ക്യൂവിൽ കാത്തുനിന്നെങ്കിലും രണ്ടാം പന്തിയിലാണു ഇരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. എന്നാൽ, ക്ഷേത്രത്തിൽനിന്നുള്ള ഒരാൾ വന്നു പുറത്തു പോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഭക്ഷണം ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അതു ക്ഷേത്രത്തിനു പുറത്ത് തരാമെന്നും പറഞ്ഞതോടെ നിറകണ്ണുമായി അശ്വിനി എഴുന്നേറ്റു. തുടർന്നു മൊബൈൽ ഫോണിൽ സ്വയം വിഡിയോ ചിത്രീകരിച്ച് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റു ചെയ്തു.



അശ്വിനിയുടെ വീട്ടിൽ സന്ദർശനത്തിനെത്തിയ സ്‌റ്റാലിൻ. ചിത്രം: ട്വിറ്റർ

തനിക്കും തന്റെ സമുദായത്തിൽപെട്ട മറ്റുള്ളവർക്കും ഭക്ഷണം നിരസിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന ചോദ്യം ഉയർത്തി അശ്വിനി പുറത്തു വിട്ട വിഡിയോ വൈറലായി. തൊട്ടുകൂടായ്മയുടെ പേരിൽ ഭക്ഷണം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട അശ്വനിയുടെ വാക്കുകൾ ഡിഎംകെ സർക്കാരിന്റെ നെഞ്ചിലാണു തറച്ചത്. ഇതോടെ അടിയന്തര നടപടിക്കു മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ.സ്റ്റാലിൻ നിർദേശം നൽകി. തമിഴ്നാട് ദേവസ്വം മന്ത്രി പി.കെ.ശേഖർ ബാബുവും ദേവസ്വം കമ്മിഷണറും നേരിട്ടിറങ്ങി അശ്വനിയെ പ്രത്യേകം ക്ഷണിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിച്ചു. തുടർന്ന് ഇരുവർക്കും നടുവിൽ അശ്വിനിയെയും മകനെയും ഇരുത്തി ഭക്ഷണം വിളമ്പി.



മന്ത്രിയും കമ്മിഷണറും അശ്വിനിക്കൊപ്പമിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ചപ്പോൾ മുൻപു ജാതിവെറി കാണിച്ചവർ വാ പൊത്തി നിൽക്കേണ്ടി വന്നു. സംസ്ഥാന സർക്കാർ ക്ഷേത്രങ്ങൾ വഴി പാവപ്പെട്ടവർക്കു നൽകുന്ന സൗജന്യ അന്നദാനം പദ്ധതിയിൽനിന്നാണ് അശ്വിനിക്ക് ഇറങ്ങിപോകേണ്ടി വന്നത്. തുടർന്നായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ ഇടപെടൽ. നിലവിൽ തമിഴ്‌നാട്ടിലുടനീളം 754 ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ സൗജന്യ അന്നദാനം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടങ്ങളിൽ ഇനി ഇത്തരമൊരു അനുഭവം ആർക്കുമുണ്ടാകില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.



സ്റ്റാലിന്റെ ദീപാവലി



അശ്വിനിക്കുണ്ടായ അനുഭവം സ്റ്റാലിനെയും ഡിഎംകെയും വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥനാക്കിയെന്നുറപ്പ്. ഇതിനു പ്രായശ്ചിത്തമെന്നോണം നരിക്കുറവ, ഇരുള സമുദായാംഗങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേക സഹായ പദ്ധതികൾ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ദീപാവലി ആഘോഷം അവർക്കൊപ്പമാക്കി സ്റ്റാലിൻ. മാമലപുരത്തിനു സമീപമുള്ള പൂഞ്ചേരിയിലെ 81 കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയുടെ രേഖകൾ ലഭിച്ചു. കോളനിയിൽ അംഗനവാടിയും പഞ്ചായത്ത് സ്കൂളും നിർമ്മിക്കാനും മുഖ്യമന്ത്രി ഉത്തരവിട്ടു.



നരിക്കുറവ, ഇരുള സമുദായാംഗങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേക സഹായ പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ച ചടങ്ങിലെ കാഴ്‌ച. ചിത്രം: ട്വിറ്റർ

ഈ വേദിയിൽ വച്ചു അശ്വിനിയും ഭൂമിയുടെ രേഖകൾ സ്വീകരിച്ചു. ഭൂമിയുടെ രേഖകൾ മാത്രമല്ല ആധാർ, വോട്ടർ കാർഡുകളും ഇവർക്കു ലഭിച്ചു. വേദിയിൽ വച്ചാണ് തന്റെ വീട്ടിലേക്കു അശ്വനി മുഖ്യമന്ത്രിയെ ക്ഷണിച്ചത്. ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു വീട്ടിലെത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രിയെ പൊന്നാട അണിയിച്ചു അശ്വിനി സ്വീകരിച്ചു. മകന്റെ പഠനമടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. 15 മിനിറ്റിലധികം സമയം അശ്വനിയുടെ വീട്ടിൽ ചെലവഴിച്ചതിനു ശേഷമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി മടങ്ങിയത്.



പാ രഞ്ജിത്ത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത്...



ഉയർന്ന ജാതിക്കാരുടെ മാത്രം ശബ്ദത്തിൽ തമിഴ് സിനിമ സംസാരിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. 2014 ൽ പാ രഞ്ജിത്തിന്റെ ‘മദ്രാസ്’ സവർണ ജാതി സിനിമയുടെ കടയ്ക്കൽ വെട്ടി തിയറ്ററുകളിലെത്തിയതോടെ തമിഴകത്തു പുതിയൊരു സിനിമാ സംസ്കാരംതന്നെ ഉയർന്നു വന്നു. പിന്നാലെ പരിയേറും പെരുമാളായും അസുരനായും കർണനായും ജയ് ഭീമായും അടിസ്ഥാന വർഗത്തിനൊപ്പം സിനിമ നിന്നു. ദലിതർ ധീര കഥാപാത്രങ്ങളായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടു.



പാ രഞ്ജിത്ത്. ചിത്രം: ട്വിറ്റർ

1950കളിൽ, സിനിമകളിൽ സവർണ കുടുംബപ്പേരുകളുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഏറെയും. 1960കളിൽ ചെറിയ പട്ടണങ്ങളിലും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും തിയേറ്ററുകൾ തുറക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തമിഴ് സിനിമ സാമൂഹിക സമത്വത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി. എന്നാൽ, 1980കളിലും 90കളിലും ഇതിഹാസതാരം ശിവാജി ഗണേശനെ നായകനാക്കി ഭാരതി രാജയുടെ മുതൽ മര്യാദൈ, കമൽഹാസന്റെ തേവർ മകൻ, വിജയകാന്തിന്റെ ചിന്ന ഗൗണ്ടർ, ശരത്കുമാറിന്റെ നാട്ടാമൈ, രജനികാന്തിന്റെ യജമാൻ തുടങ്ങിയ സിനിമകൾ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പ്രബല ജാതി വിഭാഗങ്ങളെ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയതോടെ തമിഴ് സിനിമ മേൽജാതി കുപ്പായമിട്ടു. ആ കുപ്പായമൂരി ജാതി വേരറുത്തതിന്റെ മുഴുവൻ ക്രെഡിറ്റും പാ രഞ്ജിത്തിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ്.



അഴിയുമോ ജാതിക്കുരുക്ക്..?



ജാതി വ്യവസ്ഥയുമായി കെട്ടുപിണഞ്ഞു കിടന്നിരുന്ന തമിഴ് സിനിമ, മാറ്റത്തിന്റെ വേറിട്ട ചിന്തയുടെ തലത്തിലേക്കു മാറാൻ തുടങ്ങിയതു തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിനെയും സ്വാധീനിച്ചു തുടങ്ങിയതിന്റെ സൂചനകൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മാറ്റങ്ങൾ ആത്മാർഥമായുള്ളതാണെങ്കിൽ അതു തമിഴ്നാടിന് ഇന്നോളമുണ്ടായിരുന്ന ദുഷ്പേര് മാറ്റുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. തെറ്റു ചെയ്തവർ എത്ര ഉന്നതരാണെങ്കിലും ഉന്നത ജാതിയിൽപ്പെട്ടയാളാണെങ്കിലും സംരക്ഷിക്കില്ലെന്ന കാണിച്ചു കൊടുക്കാനും സ്റ്റാലിനു കഴിഞ്ഞു. അതിന്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലെ ഉദാഹരണമാണ് കടലൂർ എംപി ടി.ആർ.വി.എസ്. രമേഷ്.



കീഴ്ജാതിയിൽപ്പെട്ട തന്റെ തൊഴിലാളിയെ മർദ്ദിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായി ജയിലിൽ കഴിയുന്ന ഡിഎംകെ നേതാവ് കൂടിയായ രമേഷിനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല സ്റ്റാലിൻ. ഒരു പ്രത്യേക പരിഗണനയും കൊടുക്കേണ്ടതില്ലെന്ന കർശന നിർദേശവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം. എന്നാൽ, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും സഹമന്ത്രിമാരുടെയും പിആർ പണിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നതെല്ലാമെന്ന ആരോപണം മറ്റൊരു വശത്തു നിന്ന് ഉയരുന്നുമുണ്ട്. അതെന്തു തന്നെയായാലും ഡിഎംകെ സർക്കാരും സ്റ്റാലിനും നടത്തുന്ന ഇടപെടലുകൾ ദലിത്–പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ആത്മവിശ്വാസം വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ഉറപ്പ്.



English Summary: How Movies like 'Jai Bhim' Influence Tamil Nadu Politics and Tamil Cinema Industry?