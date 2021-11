‘ഇനിയും നുണ പറഞ്ഞാൽ നാവ് അരിയും'; ബിജെപിക്ക് കെസിആറിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്‌

ഹൈദരാബാദ്∙ സംസ്‌ഥാനത്തെ കർഷകരെ നിരന്തരം അവഗണിക്കുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും സംസ്‌ഥാന ബിജെപി നേതൃത്വത്തിനുമെതിരെ കടുത്ത ഭാഷയിൽ പ്രതികരിച്ച് തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി കെ.ചന്ദ്രശേഖർ റാവു. 'കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉൽപാദിപ്പിച്ച അഞ്ച് ലക്ഷം ടൺ നെല്ലാണ് വെറുതെ കിടക്കുന്നത്. ഈ ധാന്യം സംഭരിക്കില്ലെന്ന് കേന്ദ്രം പറയുമ്പോൾ സംഭരിക്കാമെന്ന് സംസ്‌ഥാന ബിജെപി നേതാക്കൾ പറയുന്നു. അനാവശ്യ സംസാരം നിർത്തൂ. ഇതിനിയും തുടർന്നാൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നാവരിയും'- കെസിആർ പറഞ്ഞു.

'സംസ്‌ഥാന ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ ബണ്ടി സഞ്ജയ് നുണകൾ പറഞ്ഞു കർഷകരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്നെ ജയിലിൽ അയയ്ക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നെ ഒന്ന് തൊടാനായി ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ്. കർഷകർ മരിക്കും വരെ അവരെ മർദിക്കാനാണ് ബിജെപി മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത്. കർഷകരെ കാർ കയറ്റി കൊല്ലുകയാണ് ബിജെപി. സമരം ചെയ്യുന്ന കർഷകർക്കൊപ്പമാണ് ഞങ്ങൾ നില കൊള്ളുന്നത്'- കെസിആർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ആവശ്യത്തിന് നെല്ലുൽപാദിപ്പിച്ചാൽ കേന്ദ്രം സംഭരിക്കുമെന്ന് ബിജെപി നേതാക്കൾ പാഴ്വാക്ക് പറയുന്നു. എന്നാൽ സംസ്‌ഥാനത്തെ നെല്ല് വാങ്ങുകയില്ലെന്ന് കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. കർഷകർക്ക് നഷ്‌ടം വരാതിരിക്കാൻ മറ്റ് വിളകൾ കൃഷി ചെയ്യാനാണ് കേന്ദ്രം പറയുന്നത്. കേന്ദ്രത്തിന്റേത് നിരുത്തരവാദപരമായ സമീപനമാണ്. ഈ വിഷയം കേന്ദ്ര കൃഷിമന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തിയിട്ടും പ്രതികരണമൊന്നും ലഭിച്ചില്ല'- കെസിആർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.



'കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷമായി കേന്ദ്രം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇന്ത്യയുടെ ജിഡിപി പാക്കിസ്ഥാനിലും ബംഗ്ലാദേശിലും താഴെയായത് അവർ അറിഞ്ഞില്ലേ? പെട്രോൾ ഡീസൽ വിലവർധനയെപ്പറ്റി കേന്ദ്രം നുണ പറയുകയാണ്. രണ്ട് കോടി ജോലി യുവാക്കൾക്ക് നൽകുമെന്ന വാഗ്‌ദാനം അവർ പാലിച്ചോ?'- കെസിആർ ചോദിച്ചു.



