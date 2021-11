ബവ്കോ കുപ്പി വിൽക്കും,പെറുക്കില്ല:പ്ലാസ്റ്റിക് നിർമാർജനം പൊളിച്ചതു മദ്യക്കമ്പനികൾ

തിരുവനന്തപുരം∙ മദ്യക്കുപ്പി വിൽക്കാൻ സർക്കാർ ഏൽപിച്ചാൽ ബവ്റിജസ് കോർപറേഷൻ അതു പുല്ലുപോലെ ചെയ്തുകൊടുക്കും. എന്നാൽ കാലിക്കുപ്പി പെറുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിനു ബവ്റിജസ് കോർപറേഷനെ കിട്ടില്ല. ബവ്കോ വിൽക്കുന്ന മദ്യക്കുപ്പികൾ ശേഖരിച്ചു ക്ലീൻ കേരളാ കമ്പനിയെ ഏൽപിക്കാൻ രണ്ടു വർഷം മുൻപു ധാരണയുണ്ടാക്കിയെങ്കിലും ഒരു കുപ്പി പോലും പെറുക്കാനായില്ല. മദ്യക്കമ്പനികൾ ഉടക്കിയതോടെയാണു ബവ്കോ പദ്ധതിയിൽനിന്നു പിൻമാറിയത്. കേന്ദ്രസർക്കാർ കർശനമായ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയതോടെ ബവ്കോ വഴിയെത്തുന്ന കുപ്പികൾ എന്തു ചെയ്യണമെന്ന ആശങ്കയിലാണു സർക്കാർ.

∙ വരുമാനത്തിലും മാലിന്യത്തിലും മുൻപിൽ

സംസ്ഥാനത്തിന് ഏറ്റവുമധികം വരുമാനം നൽകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്നാണു ബവ്കോ. ഇതിനൊപ്പം, ഏറ്റവുമധികം പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ വിറ്റഴിക്കുന്ന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം എന്ന വിശേഷണവും ബവ്കോയ്ക്കു നൽകാം. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം 13202 കോടി രൂപയുടെ മദ്യമാണു ബവ്കോ വിറ്റത്. ഇതിൽ 50 ശതമാനത്തോളം വിറ്റതു പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളിലാണ്. ഈ കുപ്പികൾ പരിസ്ഥിതിക്കു ദോഷം ചെയ്യുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യമായി മാറാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡാണ് ആദ്യം ഇടപെട്ടത്.

ബോട്ടിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്കീം നടപ്പാക്കണമെന്നും ഉപയോക്താക്കൾ തിരികെ ഏൽപിക്കുന്ന കുപ്പി ഒന്നിന് അഞ്ചു രൂപ വീതം നൽകണമെന്നുമുള്ള നിർദേശമായിരുന്നു ബോർഡിന്റേത്. ഇതോടെ സർക്കാർ ഇടപെടുകയും പരിസ്ഥിതി ഡയറക്ടറുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ യോഗം വിളിക്കുകയുമായിരുന്നു. ഉപയോഗശേഷം കുപ്പി തിരിച്ചെടുക്കുന്നതിന് 2019 ഡിസംബറിൽ ക്ലീൻ കേരള കമ്പനിയുമായി സർക്കാർ നിർദേശപ്രകാരം ബവ്കോ കരാറിലേർപ്പെട്ടു. മൂന്നു മാസത്തെ കരാർ വച്ച് തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട് നഗരസഭകളിൽ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ കുപ്പി ശേഖരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ബവ്കോ വിൽപനശാലകൾക്കു മുൻപിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന മാലിന്യ വീപ്പകളിൽ കുപ്പികളിടാൻ ഉപയോക്താക്കൾക്കു സൗകര്യമൊരുക്കുകയും, ഇതിനൊപ്പം ക്ലീൻ കേരള കമ്പനി പൊതുവിടങ്ങളിൽനിന്നു ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്യാം എന്നതായിരുന്നു ധാരണ.

(Photo by Arun SANKAR / AFP)

പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പി കിലോയ്ക്ക് ഏഴര രൂപയും ചില്ലു കുപ്പിക്ക് ഒന്നര രൂപ മുതൽ 4.10 രൂപ വരെയുമാണു നിശ്ചയിച്ചത്. ബീയർ കുപ്പിക്കു നാലര രൂപയും ബീയർ കാനിന് ഏഴര രൂപയും വിലയിട്ടു. കുപ്പിയെടുക്കാൻ ഈ നിരക്കിലുള്ള തുക ക്ലീൻ കേരള കമ്പനിക്കു നൽകണം. എന്നാൽ ഒരു കുപ്പി പോലും ഈ പദ്ധതി വഴി പെറുക്കാനായില്ല. കരാർ നാലുമാസത്തേക്കു കൂടി നീട്ടിയിട്ടും കാര്യമുണ്ടായില്ല. 2020 ജൂലൈ 31ന് അവസാനിച്ച കരാർ പിന്നെ പുതുക്കിയതുമില്ല.

∙ പൊളിച്ചതു മദ്യക്കമ്പനികൾ

പ്ലാസ്റ്റിക് മദ്യക്കുപ്പികളുടെ നിർമാർജനം പാളിയതിനു പിന്നിൽ കളിച്ചതു മദ്യക്കമ്പനികളാണ്. കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ 2016 ലെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യ പരിപാലനച്ചട്ടമാണു സംസ്ഥാനം നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. ചട്ടപ്രകാരം, പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ നിർമാർജനം ചെയ്യേണ്ട പ്രാഥമിക ഉത്തരവാദിത്തം ആ കുപ്പിയിൽ ഉൽപന്നമെത്തിക്കുന്ന കമ്പനികൾക്കാണ്. ഇതനുസരിച്ചു കുപ്പി നിർമാർജനത്തിന്റെ ചെലവു വഹിക്കേണ്ടതു മദ്യക്കമ്പനികളാണ്. എന്നാൽ ഈ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാൻ കമ്പനികൾ തയാറായില്ല. ഇവരുടെ സമ്മർദഫലമായി, മദ്യനിർമാതാക്കളെ പദ്ധതിയുടെ പരിധിയിൽനിന്നൊഴിവാക്കി. ബവ്കോയുടെ ചില്ലറ വിൽപനശാലകളിൽ മാലിന്യ വീപ്പകൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്നുള്ള കരാറിലെ നിർദേശം പാലിക്കപ്പെടാതിരുന്നതു മറ്റൊരു കാരണമാണ്.

ഫയൽ ചിത്രം

∙ പാഴായതു വൻ തുകയുടെ കുപ്പി

ക്ലീൻ കേരളാ കമ്പനിക്കും അതു വഴി തദ്ദേശവകുപ്പിനും ലഭിക്കുമായിരുന്ന കോടിക്കണക്കിനു രൂപയാണു ബവ്കോയുമായുള്ള കരാർ നടപ്പാക്കാതിരുന്നതിനാൽ നഷ്ടമായത്. ബവ്കോയുടെ കുപ്പികൾ നൽകിയില്ലെങ്കിലും, സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റിടങ്ങളിൽനിന്നായി ശേഖരിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക് വിറ്റ് 4.87 കോടി രൂപയാണു ക്ലീൻ കേരള കമ്പനി നേടിയത്. ഇതിൽ 85 ശതമാനം തുക തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾക്കു കൈമാറി. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിനു റോഡ് നിർമാണത്തിനായി 1164.24 ടൺ പ്ലാസ്റ്റിക്കാണു കമ്പനി നൽകിയത്. തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളുടെ സംസ്കരണ യൂണിറ്റുകളിലേക്കു 947.76 ടണ്ണും നൽകി. ബവ്കോയുമായുണ്ടാക്കിയ കരാർ ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ കോടികൾ ഈ ഇനത്തിൽ ലഭിക്കുമായിരുന്നു. ക്ലീൻ കേരള കമ്പനിക്കു കിട്ടാതെ പോയ കുപ്പികൾ നാട്ടിൽ പലയിടത്തായി ചിതറിക്കിടന്നു പരിസ്ഥിതിക്കു ദോഷം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

ഫയൽ ചിത്രം

∙ ബവ്കോയെയും അനുസരിക്കാതെ കമ്പനികൾ

പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഫുൾ (750 മി.ലീ) കുപ്പികൾ പൂർണമായും ചില്ലുകുപ്പികളായിരിക്കണമെന്ന നിബന്ധന ബവ്കോ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. 2020–21 ലെ മദ്യ ടെൻഡറിൽ ഈ നിബന്ധന ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ 37 പ്രധാന കമ്പനികൾ ഇതു പാലിക്കാൻ തയാറായിട്ടില്ല. ഈ കമ്പനികളുടെ ബ്രാൻഡുകളാണു കേരളത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം വിറ്റഴിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ അത്രയധികം പ്ലാസ്റ്റിക് കാലിക്കുപ്പികളും വലിച്ചെറിയപ്പെടും. ഈ കമ്പനികൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുമെന്നു ബവ്കോ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ ഒരു കമ്പനിയെപ്പോലും വിലക്കിയിട്ടില്ല. പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളിൽ മദ്യം നിറയ്ക്കാൻ ചെലവു കുറവാണെന്നതാണു മദ്യക്കമ്പനികൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കൈവിടാത്തതിനു പിന്നിൽ. ചില്ലുകുപ്പി ബവ്കോ നിർബന്ധമാക്കിയാൽ മദ്യവില ഉയർത്താനുള്ള സമ്മർദം കമ്പനികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും.

English Summary: Reasons for bevco bid to curtail plastic menace become failed