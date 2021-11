‘പഞ്ചാബിൽ കുറച്ചത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്നതിനാൽ; കേന്ദ്രവിഹിതം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാകണം സമരം’

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇന്ധന നികുതി കുറയ്ക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ ചക്രസ്തംഭന സമരത്തിനെതിരെ ധനമന്ത്രി കെ.എന്‍.ബാലഗോപാല്‍. രാജ്യത്ത് ആകെ പിരിക്കുന്ന നികുതിയില്‍ 5 ശതമാനം മാത്രമാണ് കേന്ദ്രം സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കു നല്‍കുന്നത്. നികുതിയിനത്തില്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ പിരിച്ചെടുത്ത തുകയുടെ വിഹിതം കേരളത്തിനു ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് സത്യത്തിൽ സമരം ചെയ്യേണ്ടത്. കോണ്‍ഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന പഞ്ചാബ് ഇന്ധന നികുതി കുറച്ചത് അവിടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണെന്നും ബാലഗോപാല്‍ തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു.

പെട്രോൾ വില ലീറ്ററിന് പത്തു രൂപയും ഡീസൽ വില അഞ്ചു രൂപയും പഞ്ചാബ് സർക്കാർ കുറച്ചിരുന്നു. പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും എക്സൈസ് നികുതി കേന്ദ്രസർക്കാർ യഥാക്രമം 5 രൂപയും 10 രൂപയും കുറച്ച സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനവും നികുതി കുറയ്ക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ധനമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം.

സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നികുതി കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഒരു പരിധിയുണ്ടെന്നും കേരളത്തിന്റെ ധനസ്ഥിതി പരിതാപകരമാണെന്നും കെ.എന്‍.ബാലഗോപാല്‍ നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കേന്ദ്രം 30 രൂപ കൂട്ടി, എന്നാൽ അതിന്റെ പങ്ക് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും കേന്ദ്രത്തിന്റെ ന്യായം പോക്കറ്റടിച്ചിട്ട് വണ്ടിക്കൂലിക്ക് പണം നൽകുന്നതു പോലെയെന്നും ബാലഗോപാൽ നേരത്തെ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു.

English Summary: Reduction in excise duty on fuel an 'eyewash', says KN Balagopal