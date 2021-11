ഒത്തുതീർപ്പു നിർദേശം ഏകപക്ഷീയം; ജോജു സ്വയം ബോധ്യപ്പെട്ട് പിന്മാറി: ബി. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ

കൊച്ചി∙ ജോജു പ്രശ്നത്തില്‍ ഒത്തുതീര്‍പ്പ് ശ്രമം അട്ടിമറിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സംവിധായകൻ ബി.ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍. സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളില്‍ ഒരിക്കലും രാഷ്ട്രീയം കലര്‍ത്തിയിട്ടില്ല. ഒത്തുതീര്‍പ്പ് നിര്‍ദേശം ഏകപക്ഷീയമാണെന്ന് സ്വയം ബോധ്യപ്പെട്ടാണ് ജോജു പിന്‍മാറിയതെന്ന് സംവിധായകന്‍ ബി.ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍ മനോരമ ന്യൂസ് കൗണ്ടര്‍ പോയന്റില്‍ പറഞ്ഞു.



ജോജുവുമായിയുള്ള പ്രശ്നം ഒത്തുതീര്‍ക്കാനുള്ള ശ്രമം അട്ടിമറിച്ചത് സംവിധായകന്‍ ബി.ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണനെന്ന് കൊച്ചി മുൻ മേയർ ടോണി ചമ്മണി ആരോപിച്ചിരുന്നു. ജോജുവിന്റെ വാഹനം തകർത്ത കേസിൽ പൊലീസിനു മുമ്പിൽ കീഴടങ്ങാൻ എത്തിയപ്പോഴാണ് ചമ്മണിയുടെ പ്രതികരണം.

ജോജു സിപിഎമ്മിന്റെ ചട്ടുകമാണെന്ന് തുറന്നടിച്ച ടോണി ചമ്മണി ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നും പറഞ്ഞു. അതേസമയം കൊച്ചിയില്‍ ജനങ്ങള്‍ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന സിനിമ ഷൂട്ടിങ് തടയുമെന്ന് യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് പറഞ്ഞു. സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫിസുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം തടസപ്പെടുത്തിയുളള ഷൂട്ടിങ്ങും തടയുമെന്നാണു നിലപാട്.

