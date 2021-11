കൊച്ചി ∙ ക്രൂഡ് ഒായിൽ സംസ്കരിക്കുമ്പോൾ 18 ഉപോൽപ്പന്നങ്ങൾ കിട്ടും. ഇതിന്റെ വില കൂടി കണക്കാക്കിയാണോ പെട്രോളിനും ഡീസലിനും ഗ്യാസിനും വില നിശ്ചയിക്കുന്നത്? ഇന്ധന വില ഇരട്ടിയിലേറെയായിട്ടും എണ്ണ കമ്പനികളുടെ ലാഭത്തിൽ വലിയ വ്യത്യാസമില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, 2014ലേക്കാൾ കുറവാണ് ഇൗ വർഷം ലാഭം.



എന്തുകൊണ്ടാണു വലിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടക്കുമ്പോൾ ഇന്ധനവില കൂടാത്തത്? തീ പിടിച്ച പെട്രോൾ, ഡീസൽ, പാചകവാതക വിലകൾക്കിടയിലൂടെ പരക്കംപായുന്നതിനിടയിൽ സാധാരണക്കാരനു മനസ്സിലാകാത്ത ചില കാര്യങ്ങളാണിവ! സാമ്പത്തികമായി മോശക്കാരെന്നു നാം പറയുന്ന എല്ലാ അയൽ രാജ്യങ്ങളിലും ഇന്ത്യയിലേതിനേക്കാൾ എത്രയോ കുറഞ്ഞ നിരക്കിലാണു പെട്രോളും ഡീസലും വിൽക്കുന്നത്. 2014ൽ ഒരു ലീറ്റർ ഡീസലിന് കേന്ദ്ര നികുതി 3.56 ആയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ 31.98 രൂപ ആയിരിക്കുന്നു. പെട്രോളിന്റേത് 9.48 രൂപയായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ 39.50 ആയിരിക്കുന്നു. രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ 148 ഡോളർ വരെ ക്രൂഡ് ഒായിലിനു വില ഉയർന്നപ്പോഴും ഡീസൽ ലീറ്ററിന് 60 രൂപയും പെട്രോളിന് 80 രൂപയുമേ വില എത്തിയുള്ളു. ബിഹാർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ 25 ദിവസം ഇന്ധനവില വർധിക്കാഞ്ഞതു രാജ്യാന്തര വില അതേപടി നിലനിന്നതിനാലല്ല.

ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, വില നിർണയത്തിന്റെ പൂർണ ചുമതല എണ്ണക്കമ്പനികളിലല്ല, അതു നിയന്തിക്കുന്ന മറ്റാരിലോ ആണ്. രാജ്യാന്തര വിലയ്ക്കനുസരിച്ചല്ല രാജ്യത്ത് എണ്ണ വില. രാജ്യാന്തര മാർക്കറ്റിൽ വില കുറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ കുറയാതിരുന്നതിൽ നിന്നുതന്നെ അതു വ്യക്തം. ചോദ്യങ്ങൾ ലഘുവാണ്. അതു ചോദിക്കാൻ കെൽപുള്ള ജനപ്രതിനിധികൾ നമുക്കില്ല. പാർലമെന്റിൽ അനുവദിക്കില്ലെങ്കിൽ അവർ കേൾക്കുന്നിടത്തുപോയി ചോദിക്കണം. കള്ളങ്ങൾ കൊണ്ടു കോട്ടയുണ്ടാക്കിയാണു ഭരണം. ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല, ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം പറയുകയുമില്ല.



ഏതായാലും രാജ്യം മുഴുവൻ ഇന്ന് ഒരു കാര്യം സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടാവും. നല്ല നാളുകൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു. അതോ ഇനിയും ‘ അഛാ ദിനി’ലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണോ നമ്മൾ? പെട്രോളിന് വൈകാതെ 150 രൂപയിലെത്തുമ്പോൾ അതുണ്ടാവുമായിരിക്കും! പുറത്തു പറയുന്നതല്ല ഇന്ധനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അക്കാദമിക് ചിന്തകളൊന്നും വേണ്ട ഇൗ തട്ടിപ്പു മനസിലാക്കാൻ. കണക്കുകൾ കൊണ്ടു ദുരൂഹതയുണ്ടാക്കുക എന്നതാണത്. വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഇന്ധനവില കൂട്ടുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സമരങ്ങൾ! എന്നെന്നും കൂട്ടലായപ്പോൾ ഒരു പ്രതിഷേധവുമില്ല.



വില നിർണയത്തിലെ തട്ടിപ്പ്



രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ അന്നത്തെ വില കണക്കിലെടുത്ത് എണ്ണക്കമ്പനികളാണു ഇന്ധനത്തിനു വില നിശ്ചയിക്കുന്നതെന്നാണു സർക്കാർ പറയുന്നത്. സാങ്കേതികമായി അങ്ങനെ തന്നെ. എന്നാൽ അതാണോ ശരി? പ്രധാന തിരഞ്ഞെടുപ്പു സമയത്തൊന്നും വില കൂട്ടിയില്ലല്ലോ? രാജ്യാന്തര മാർക്കറ്റിൽ ക്രൂഡ് ഒായിലിനു വില കൂടിനിൽക്കുന്ന സമയമായിരുന്നല്ലോ ബിഹാർ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്? അതാണു പറയുന്നത്, എണ്ണക്കമ്പനികൾ മാത്രമല്ല, വേറേ ഏതോ അദൃശ്യ ശക്തിയാണു വില നിർണയിക്കുന്നതെന്ന്.



ബിഹാറിലെ 2019 തിരഞ്ഞെടുപ്പ് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ജനക്കൂട്ടം. ചിത്രം: Sachin KUMAR / AFP

ഐഒസി, ബിപിസിഎൽ, എച്ച്പിസി എന്നീ എണ്ണക്കമ്പനികളാണ് വില നിശ്ചയിക്കുന്നതെന്നു സർക്കാർ പറയുന്നു. പെട്രോളിയം–പ്രകൃതി വാതക മന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിലെ പ്രത്യേക സെല്ലിന്റെ മേൽനോട്ടവും വില നിർണയത്തിലുണ്ട്. അടിസ്ഥാന വില, എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ്, കേന്ദ്ര എക്സൈസ് നികുതി, സംസ്ഥാന വാറ്റ്, ഡീലർ കമ്മിഷൻ എന്നിവയെല്ലാം ചേർത്താണ് ഇന്ധനത്തിന്റെ വില നിശ്ചയിക്കുന്നതെന്നും സർക്കാർ പറയുന്നു.



ചില സിംപിൾ ചോദ്യങ്ങൾ



രാജ്യാന്തര വിലയ്ക്കനുസരിച്ചാണു ദിനംപ്രതി വില കൂട്ടുന്നതെങ്കിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കാലത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതു നിലച്ചുപോകുന്നത് ?



രാജ്യാന്തര മാർക്കറ്റിൽ വില കുറയുമ്പോൾ ഇവിടെയും വില കുറയാത്തതെന്താണ്?

ക്രൂഡ് ഒായിൽ വാങ്ങി സംസ്കരിച്ചാണല്ലോ പെട്രോളും ഡീസലും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതിനൊപ്പം വേറെയും കുറേ ഉൽപന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതും വിലയ്ക്കു തന്നെയാണല്ലോ വിൽക്കുന്നത്. അതിന്റെ കൂടി വില കണക്കാക്കിയാണോ പെട്രോളിനും ഡീസലിനും പാചകവാതകത്തിനുമെല്ലാം വില നിശ്ചയിക്കുന്നത്?

അഹമ്മദാബാദിലെ ഓയിൽ റിഫൈനറിയിലെ കാഴ്‌ച. ചിത്രം: SAM PANTHAKY / AFP

ഇന്ത്യയിൽനിന്നും കുറച്ച് ക്രൂഡ് ഒായിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അതിനെ എന്തിനാണ് രാജ്യാന്തര മാർക്കറ്റുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ?

എല്ലാം മൂടിവയ്ക്കൽ, ഒന്നിനും ഉത്തരവുമില്ല!

ഇന്ധനവിലയെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പുറത്തുപറയാൻ സർക്കാരിനു താൽപര്യമില്ല. വിവരാവകാശ നിയമ പ്രകാരം സർക്കാരിനോടു 22 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു:

1) 2013 മുതൽ 2021 വരെ ഒാരോ വർഷവും ഇന്ത്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പെട്രോൾ, ഡീസൽ, ഏവിയേഷൻ ഫ്യൂവൽ അളവ് എത്ര?

2) 2013– 2021 വരെ എത്ര ബാരൽ ക്രൂഡ് ഒായിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്തു?

3) ഇക്കാലയളവിൽ എത്ര ബാരൽ ക്രൂഡ് ഒായിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉൽപാദിപ്പിച്ചു?

4) ഒരു ബാരൽ ക്രൂഡ് ഒായിൽ സംസ്കരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉപോൽപന്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെ?

5) ഒാരോന്നിനും വില നിശ്ചയിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ?

6) 2021 മാർച്ചിൽ, ഒരു ബാരൽ ക്രൂഡ് ഒായിൽ സംസ്കരിച്ചപ്പോൾ ലഭിച്ച ഉപോൽപന്നങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയിച്ച അടിസ്ഥാന വില എത്ര (ലീറ്ററിന്)?



7) 2021 മാർച്ചിൽ ഒരു ലീറ്റർ പെട്രോൾ, ഡീസൽ എന്നിവയുടെ മേൽ ഇൗടാക്കിയ നികുതികൾ എന്തൊക്കെ?

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

8) പെട്രോൾ, ഡീസൽ എന്നിവയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇൗടാക്കുന്ന ഡ്യൂട്ടിയിൽ എന്തെങ്കിലും വിഹിതം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു നൽകാറുണ്ടോ ?

9) ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മാനദണ്ഡം എന്താണ്, ഏതു വിധത്തിലാണു വിഹിതം നൽകിയത്?

10) 2020–21 വർഷത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കും ഇൗ ഇനത്തിൽ നൽകിയ വിഹിതം എത്ര?

11) ദിവസ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എണ്ണ ഉൽപന്നങ്ങൾക്കു വില തീരുമാനിക്കാൻ തുടങ്ങിയ തീയതി, ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പ്?



12) രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ ഒാരോ ദിവസത്തെയും എണ്ണവില വ്യതിയാനം അനുസരിച്ചാണോ വില നിർണയം?

13) ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതതു ദിവസം വില കുറയുകയും കൂടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ?

14) ഇല്ലെങ്കിൽ, എന്തുകൊണ്ടാണു കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യാത്തത്?

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

15) രാജ്യാന്തര വിലയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ അനുസരിച്ച് 2021 ജനുവരി മുതൽ വില കൂടുകയോ, കുറയുകയോ ചെയ്യാത്ത ദിവസങ്ങൾ?

16) 2013–2021 കാലത്ത് രാജ്യത്തെ എണ്ണ കമ്പനികളുടെ ലാഭം?



17) ഇക്കാലയളവിൽ രാജ്യത്തെ സ്വകാര്യ എണ്ണ കമ്പനികളുടെ ലാഭം?

18) 2020–21 വർഷം ഏതൊക്കെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ത്യ പെട്രോൾ, ഡീസൽ, വിമാന ഇന്ധനം എന്നിവ കയറ്റിയയച്ചു?

19) ഇക്കാലയളവിൽ രാജ്യത്തെ സ്വകാര്യ ഇന്ധന കമ്പനികൾ ഏതൊക്കെ വിദേശ രാജ്യത്തേക്ക് എത്ര ഇന്ധനം കയറ്റുമതി ചെയ്തു?

20) മാർച്ച് 2021ൽ വിദേശത്തേക്ക് എത്ര ലീറ്റർ ഇന്ധനം കയറ്റിയച്ചു?



21) ഒാരോ രാജ്യത്തേക്കും അയച്ച പെട്രോൾ, ഡീസൽ, വിമാന ഇന്ധനം എന്നിവയ്ക്ക് ഇൗടാക്കിയ വില ലീറ്ററിൽ ?

22) എണ്ണ ഉൽപന്നങ്ങളുടെ വിൽപനയിലൂടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ലഭിച്ച വരുമാനം– 2013 മുതൽ 2021 വരെയുള്ള ഒാരോ വർഷത്തെയും കണക്ക്?

ഇൗ ചോദ്യങ്ങളിൽ 21നും ലഭിച്ച മറുപടി, ചോദിച്ച വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ നൽകാനാവില്ലെന്നാണ്. ഇതാണു സർക്കാരിന്റെ നയം. വിവരങ്ങൾ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല. നൽകുന്നില്ലെന്നതാണു പ്രശ്നം.

പെട്രോൾ വിലവർധനയ്‌ക്കെതിരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടത്തിയ പ്രതിഷേധം. ചിത്രം: Sajjad HUSSAIN / AFP

പൊതു മേഖല ഒായിൽ കമ്പനികളുടെ ലാഭം എത്രയെന്ന ചോദ്യത്തിനു മാത്രമാണു ഉത്തരം ലഭിച്ചത്. എണ്ണ ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വില കൂടിയിട്ടും എണ്ണക്കമ്പനികളുടെ ലാഭത്തിൽ കാര്യമായ വർധന സർക്കാർ നൽകിയ മറുപടിയനുസരിച്ചു കാണുന്നില്ല. 2013–14 ൽ 2981.30 കോടി രൂപയായിരുന്ന ലാഭം 2019–20 ൽ 2584.06 കോടി രൂപയായി കുറഞ്ഞു. 2016–17ൽ അത് 1548.68 കോടിയായിരുന്നു. 2020– 21ൽ മൂന്ന് ഇന്ധന കമ്പനികളുടെയും കൂടി ലാഭം 1741.59 കോടി രൂപ മാത്രം!



ഇതിൽനിന്നു വ്യക്തമാണല്ലോ, രൂക്ഷമായ ഇൗ വിലവർധനയുടെ ഗുണഭോക്താവ് ആരാണെന്ന്. ഇന്ത്യ ക്രൂഡ് ഒായിൽ വാങ്ങുന്ന അതേ വിലയ്ക്കാണ് ഇന്ത്യയേക്കാളും സാമ്പത്തിക ശേഷിയിൽ താഴെ നിൽക്കുന്ന ചില രാജ്യങ്ങളും ക്രൂഡ് വാങ്ങുന്നത്. എന്നാൽ ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിലേതിലും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ പെട്രോളും ഡീസലും ലഭിക്കും. അങ്ങനെ അവർക്ക് വിൽക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരാണു കള്ളം കാണിക്കുന്നതെന്നും കള്ളം പറയുന്നതെന്നും വ്യക്തം.



2012 മേയ് 23



ഇൗ ദിവസം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഒാർക്കുന്നുണ്ടാവും. അദ്ദേഹം അന്ന് ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി. രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് മൻമോഹൻ സിങ്. ക്രൂഡ് ഒായിലിന് അന്നു രാജ്യാന്തര മാർക്കറ്റ് വില ബാരലിന് 110.34 രൂപ. ഡൽഹിയിൽ പെട്രോളിന് അന്ന് ലീറ്ററിന് 73.18രൂപ. ഡീസലിന് 41.32 രൂപ. അന്ന്, മേയ് 23നു സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ മോദിയുടെ വാക്കുകൾ ഇതായിരുന്നു– ‘പെട്രോളിയം വിലവർധന മൂലം ഗുജറാത്തിനു വലിയ നഷ്ടമുണ്ടായി. നഷ്ടം ആയിരക്കണക്കിനു കോടികൾ വരും. പെട്രോളിയം വിലക്കയറ്റം ഭരിക്കുന്നവരുടെ പരാജയമാണ്’ . ഇൗ വാക്കുകൾ ഇന്നു മോദിക്കു തിരിച്ചുകൊള്ളുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ, അതൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ ഏശുന്നില്ലെന്നു മാത്രം.



പെട്രോൾ വിലവർധനയ്‌ക്കെതിരെ ബിജെപി 2012ൽ ന്യൂഡൽഹിയിൽ റോഡ് ഉപരോധിച്ചു നടത്തിയ പ്രതിഷേധം. ചിത്രം: Sajjad HUSSAIN / AFP

രാജ്യത്തെ പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ കോൺഗ്രസാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കേണ്ടത്. പെട്രോളിന്റെ വില നിർണയാധികാരം മാത്രമാണു തങ്ങൾ കമ്പനികൾക്കു നൽകിയുള്ളൂ എന്നാണ് കോൺഗ്രസ് പറയുന്നത്. മൻമോഹൻ സിങിന്റെ നയമാണ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമെന്നു ബിജെപിയും പറയുന്നു. പാചക വാതകത്തിനു 300 രൂപ വിലയുണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് അതു കുറയ്ക്കുമെന്നു പറഞ്ഞാണ് മോദി അധികാരത്തിൽ വന്നതെന്നും ഓർക്കണം!



ന്യായീകരണക്കാർ



ഇത്രയധികം കൊള്ള നടത്തിയിട്ടും അതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ ആളുണ്ടല്ലോ എന്നോർക്കുമ്പോൾ സങ്കടം തോന്നും. രാജ്യം മുഴുവൻ കക്കൂസ് നിർമിക്കാനാണ് നികുതി എന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ പറയുന്നു രാജ്യം മുഴുവൻ ദേശീയപാത നിർമിക്കാനാണെന്ന്. എണ്ണയുടെ നികുതികൊണ്ട് ദേശീപാത പണിതിട്ട്, അതിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ കിലോമീറ്ററിന് ഒരു രൂപ വീതം ഇൗടാക്കുന്ന തീവെട്ടിക്കൊള്ളയും നടത്തുന്നു. അതിനെയും ന്യായീകരിക്കാൻ കുറേപ്പേർ!



എന്തുകൊണ്ടു ജിഎസ്ടിക്കു കീഴിൽ വരുന്നില്ല?



സംസ്ഥാനങ്ങൾ എതിർക്കുന്നതിനാൽ പെട്രോളിയം ഉൽപന്നങ്ങൾ ജിഎസ്ടി പരിധിയിൽ ആക്കുന്നില്ലെന്നു ന്യായം. ബിജെപി രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനമെടുത്താൻ എളുപ്പം നടപ്പാക്കാവുന്ന കാര്യമേയുള്ളൂ. ജിഎസ്ടി കൗൺസിലിൽ വോട്ടെടുപ്പിലൂടെയാണു തീരുമാനം. സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം കുറയുമെന്നതിനാൽ ബിജെപി മുഖ്യമന്ത്രിമാരും ഇതിന് എതിരാണ്.



പ്രതീകാത്മക ചിത്രം.

പെട്രോളിന് 100 രൂപ വില വന്ന ദിവസം കേരളത്തിനു ലഭിച്ച നികുതി 23.60 രൂപയാണ്. 110 വന്നപ്പോൾ അത് 25.50 രൂപയായി. എല്ലാ ദിവസവും ഇന്ധനവില കൂടുമ്പോൾ ചിരിക്കുന്നവരാണു സംസ്ഥാന ധനമന്ത്രിമാർ. പഴി മുഴുവൻ കേന്ദ്രത്തിനു പോകുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ മടിയിലും പണം വീഴുന്നതു കണ്ടാണു ചിരി. ഏപ്രിൽ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള മാസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനു ലഭിച്ച അധിക വരുമാനം മാത്രം 220 കോടി രൂപയാണെന്നറിയുമ്പോൾ ഇൗ സന്തോഷം കൂടുതൽ വ്യക്തമാവും. 2019ൽ കോർപറേറ്റുകൾക്കു കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച നികുതി ഇളവ് 14,50,000 കോടി രൂപയാണ്. ഇന്ധനവില വർധിപ്പിച്ചു പാവപ്പെട്ടവരിൽനിന്ന് ഇൗ തുക ‘പിന്‍വാതിലിലൂടെ’ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുകയാവാം കേന്ദ്രം!

ക്രൂഡിൽനിന്ന് 18 ഉൽപന്നങ്ങൾ



ക്രൂഡ് ഒായിൽ വില കൂടുമ്പോൾ രാജ്യത്ത് വിൽക്കുന്ന പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും ഗ്യാസിന്റെയും മേൽ മാത്രമല്ല വില കണക്കാക്കേണ്ടത്. ക്രൂഡ് ഒായിൽ സംസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് 18 ഉപോൽപന്നങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ കൂടി വില കണക്കാക്കിയേ പെട്രോളിനും ഡീസലിനും ഗ്യാസിനും വില നിശ്ചയിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണോ നടക്കുന്നതെന്നു നമുക്ക് അറിയില്ല. ഇന്ത്യയിൽ കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന ക്രൂഡിനും ഇൗ വില നിശ്ചയിക്കാമോ? അത് എത്രയാണ്? ഇതൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. ചോദിച്ചാലൊട്ടു കേന്ദ്രം പറയുകയുമില്ല!



English Summary: Who is Responsible for Petrol-Diesel Price Hike in India? Who Benefits from the Hike in Oil Price?