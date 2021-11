മരംമുറിക്കാന്‍ സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തി; തെളിവ് പുറത്ത്:ടി.കെ.ജോസും അറിഞ്ഞിരുന്നു

തിരുവനന്തപുരം∙ മുല്ലപെരിയാർ അണക്കെട്ടിന്റെ ഭാഗമായ ബേബി ഡാമിനോട് ചേർന്നുള്ള മരങ്ങൾ മുറിക്കാൻ കേരളവും തമിഴ്നാടും സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തിയതിനു തെളിവ്. മുല്ലപെരിയാർ മേൽനോട്ട സമിതിയുടെ 14–ാം യോഗത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് ജൂൺ 11ന് തമിഴ്നാട് ഉദ്യോഗസ്ഥരും കേരള വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ബേബി ഡാമിൽ പരിശോധന നടത്തിയത്.

ഇതിന്റെ ഭാഗമായി 15 മരങ്ങൾ മുറിക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തു. മുറിക്കേണ്ട 15 മരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പെരിയാർ ടെഗർ റിസർവ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറെ അറിയിക്കാൻ മേൽനോട്ട സമിതി തമിഴ്നാടിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേരളത്തിലെ വനംവകുപ്പിന്റെ അനുമതി ലഭിക്കാൻ ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷ നൽകാനും നിർദേശിച്ചു. ഈ നിർദേശം കൊടുത്തകാര്യം മേൽനോട്ട സമിതി എക്സ് ഓഫിഷ്യോ ചെയർമാനും കേന്ദ്ര ജലകമ്മിഷനിലെ ചീഫ് എൻജിനീയറുമായ ഗുൽഷൻ രാജ് സെപ്റ്റംബർ മൂന്നാം തീയതി ജലവിഭവ അഡീ.ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടി.കെ.ജോസിനെ അറിയിച്ചു.



തമിഴ്നാട് ജലവിഭവവകുപ്പിലെ കമ്പം എക്സിക്യൂട്ടിവ് എൻജിനീയർ നൽകിയ കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഈ മാസം ഒന്നാം തീയതി ടി.കെ.ജോസിന്റെ ചേംബറിൽ ചേർന്ന യോഗമാണ് മുല്ലപെരിയാർ ബേബി ഡാമിനോട് ചേർന്ന 15 മരങ്ങൾ മുറിക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തത്. മരങ്ങൾ മുറിക്കാൻ തമിഴ്നാട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യം പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവ് ഈസ്റ്റ് ഡിവിഷനിലെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഒക്ടോബർ 30ന് അറിയിച്ചതിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ യോഗം ചേർന്നത്.

ടി.കെ.ജോസ് അടക്കമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിഞ്ഞാണ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയതെന്നു വ്യക്തം. എന്നാൽ, ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ ബെന്നിച്ചൻ തോമസിനെ മാത്രം കുറ്റക്കാരനാക്കാനായിരുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിലെ ശ്രമം. സർക്കാരിന് ഇക്കാര്യങ്ങൾ എത്രത്തോളം അറിയാമായിരുന്നു എന്നതിൽ വ്യക്തത വരേണ്ടതുണ്ട്.



