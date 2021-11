29ന് കർഷകരുടെ പാർലമെന്റ് മാർച്ച്; ‘എവിടെ തടയുന്നോ അവിടെയിരിക്കും’

ന്യൂഡൽഹി ∙ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പുതിയ കാർഷിക നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന കർഷക യൂണിയനുകൾ ഈ മാസം 29നു പാർലമെന്റിലേക്കു മാർച്ച് നടത്തും. ഡൽഹി അതിർത്തിയിലെ പ്രതിഷേധം ഒരു വർഷം പിന്നിട്ടതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണു പാർലമെന്റ് മാർച്ച്. കർഷക യൂണിയനുകളുടെ കൂട്ടായ്മയായ കിസാൻ ഐക്യ മോർച്ചയിലെ 9 അംഗ കമ്മിറ്റിയാണു തീരുമാനം എടുത്തത്.

ഗാസിപുർ അതിർത്തിയിൽനിന്നും തിക്രി അതിർത്തിയിൽനിന്നും 29നു കർഷകർ ട്രാക്ടറുകളിൽ പാർലമെന്റിലേക്കു തിരിക്കും. പൊലീസ് എവിടെ തടയുന്നോ, അവിടെ കുത്തിയിരുന്നു പ്രതിഷേധിക്കുമെന്നു കർഷകർ അറിയിച്ചു. വിവാദങ്ങൾക്കു വഴിതെളിച്ച കാർഷിക നിയമങ്ങൾ 26നുള്ളിൽ പിൻവലിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രതിഷേധം കൂടുതൽ കടുപ്പിക്കാനാണു തീരുമാനം.

നിയമങ്ങൾ പിൻവലിച്ചില്ലെങ്കിൽ, കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്ന 5 വർഷക്കാലംവരെ പ്രതിഷേധം തുടരാൻ മടിയില്ലെന്ന് കർഷക നേതാവ് രാകേഷ് ടികായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.

